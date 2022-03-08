Азербайджанские дипломаты эвакуированы из Киева во Львов

08 марта 2022, 13:36

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Сотрудники посольства Азербайджана на Украине эвакуированы из Киева в связи с нарастающими угрозами безопасности, они продолжат пока свою работу во Львове, сообщил азербайджанский МИД.

Как писал "Кавказский узел", после начала боевых действий российских войск на Украине граждане Азербайджана, живущие там, начали покидать страну. К вечеру 28 февраля 1627 граждан Азербайджана покинули Украину, из них в Молдавию выехали 950, в Польшу – 447, в Венгрию – 17, в Румынию – 200 и Словакию – 13, сообщил МИД страны. Утром 28 февраля из Румынии на родину прилетела первая группа граждан Азербайджана, покинувших Украину. 3 марта МИД Азербайджана сообщил об эвакуации 701 человека. На 7 марта с Украины были эвакуированы 3138 жителей Азербайджана.

27 февраля три гражданина Азербайджана погибли при обстреле, когда пытались эвакуироваться из Одесской области Украины в Молдавию, четверо получили ранения. Еще один гражданин Азербайджана был убит выстрелом с неизвестного направления в центре Харькова. 2 марта число погибших на Украине граждан Азербайджана выросло до пяти. 7 марта в результате воздушных ударов повреждено здание почетного консульства Азербайджана в Харькове, сотрудники консульства не пострадали.

В связи с ситуацией на Украине действующие в Киеве азербайджанские дипломаты эвакуированы во Львов. Они временно продолжат работу там, в том числе по рассмотрению обращений азербайджанских граждан и их эвакуации из Украины, сообщила 8 марта пресс-служба МИД Азербайджана.

В ведомстве отметили, что после начала спецоперации на Украине из этой страны были эвакуированы азербайджанские дипломаты-женщины, включая посла Эльмиру Ахундову, а также члены семей дипломатов.

Всего с 24 февраля и по 7 марта с Украины в Азербайджан были эвакуированы 3138 граждан. Чартерными рейсами из Румынии и Польши в Баку были доставлены 1908 человек. Еще 1263 человека вернулись сухопутным путем через Румынию, Болгарию, Турцию и Грузию, сказали в ведомстве корреспонденту "Кавказского узла".

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Спецоперация началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".