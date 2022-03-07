3138 жителей Азербайджана эвакуированы с Украины

07 марта 2022, 16:27

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Более 1900 человек доставлены на родину 10 чартерными рейсами из Румынии и Польши, остальные вернулись домой наземным путем, сообщил сегодня МИД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", после начала боевых действий российских войск на Украине граждане Азербайджана, живущие там, начали покидать страну. К вечеру 28 февраля 1627 граждан Азербайджана покинули Украину, из них в Молдавию выехали 950, в Польшу – 447, в Венгрию – 17, в Румынию – 200 и Словакию – 13, сообщил МИД страны. Утром 28 февраля из Румынии на родину прилетела первая группа граждан Азербайджана, покинувших Украину. 3 марта МИД Азербайджана сообщил об эвакуации 701 человека.

27 февраля три гражданина Азербайджана погибли при обстреле, когда пытались эвакуироваться из Одесской области Украины в Молдавию, четверо получили ранения. Еще один гражданин Азербайджана был убит выстрелом с неизвестного направления в центре Харькова. 2 марта число погибших на Украине граждан Азербайджана выросло до пяти. 7 марта в результате воздушных ударов повреждено здание почетного консульства Азербайджана в Харькове, сотрудники консульства не пострадали.

Продолжается эвакуация граждан Азербайджана c Украины через территорию соседних стран. В Азербайджан доставлены 3138 человек, из них 1908 человек эвакуированы чартерными рейсами и 1 263 человек - наземным путем, сообщило сегодня агентство Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Большинство вывозных авиарейсов было организовано из румынского города Яссы, сообщило сегодня внешнеполитическое ведомство Азербайджана. "Правительством Азербайджана было организовано 10 чартерных рейсов с территории Румынии и Польши, большинство из румынского города Яссы. Предпочтение было отдано эвакуации женщин, детей, пожилых людей, больных и других уязвимых групп. Эвакуация наших граждан будет продолжена как чартерными рейсами, так и автобусами через территорию соседних стран", - процитировало сообщение министерства иностранных дел Report.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Спецоперация началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".