Российские военные. Фото пресс-службы МО России https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12411618@egNews

05 марта 2022, 09:46

Российские военные объявили режим тишины на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Российская сторона открыла гуманитарные коридоры и объявила о введении режима тишины на Украине для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи, сообщило Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры, чтобы избежать гибели людей. На переговорах стороны нашли точки соприкосновения и договорились продолжить их обсуждение, рассказал глава российской делегации Владимир Мединский. Основной темой обсуждения стало прекращение огня, отметил член украинской делегации Михаил Подоляк. 3 марта Россия и Украина договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Российская сторона  объявила о введении на Украине режима тишины и об открытии гуманитарных коридоров для жителей Мариуполя и Волновахи, информировало сегодня РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны России.

"Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи", – привел сегодня ТАСС сообщение российского оборонного ведомства.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. 

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"В Ингушетии прошли похороны погибших на Украине военных", "Кадыров объявил награду за головы украинских командиров", "Около 5,5 тысячи беженцев прибыли в Ростовскую область за сутки".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

05 марта 2022, 11:09

05 марта 2022, 10:51

  • QR-коды отменены в Астраханской области

    На фоне улучшения ситуации с распространением коронавируса с 5 марта в Астраханской области отменено правило предъявлять QR-коды при посещении общественных заведений, но сохранены масочный режим и социальная дистанция.

05 марта 2022, 10:29

05 марта 2022, 10:15

05 марта 2022, 09:18

  • Пользователи соцсети потребовали принять меры против роста цен в Дагестане

    Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал наказывать предпринимателей за необоснованное повышение цен на продукты. Стоимость товаров подняли поставщики, а не продавцы, заявила часть комментаторов в Instagram. Другая часть комментаторов потребовала привлекать к ответственности предпринимателей, которые повышают цены.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи