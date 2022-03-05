Российские военные объявили режим тишины на Украине

05 марта 2022, 09:46

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Российская сторона открыла гуманитарные коридоры и объявила о введении режима тишины на Украине для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи, сообщило Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры, чтобы избежать гибели людей. На переговорах стороны нашли точки соприкосновения и договорились продолжить их обсуждение, рассказал глава российской делегации Владимир Мединский. Основной темой обсуждения стало прекращение огня, отметил член украинской делегации Михаил Подоляк. 3 марта Россия и Украина договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Российская сторона объявила о введении на Украине режима тишины и об открытии гуманитарных коридоров для жителей Мариуполя и Волновахи, информировало сегодня РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны России.

"Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи", – привел сегодня ТАСС сообщение российского оборонного ведомства.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".