Генассамблея ООН. Фото: Dan McKay - originally posted to Flickr as UN General Assembly building

02 марта 2022, 21:00

Генассамблея ООН потребовала вывести российские войска с Украины

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

141 государство поддержало резолюцию Генассамблеи Организации Объединенных Наций с требованием вывести российские войска с территории Украины и отменить признание независимости ДНР и ЛНР.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащие России установили сегодня контроль над Херсоном. С начала военной спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих, 1597 получили ранения, сообщило сегодня Минобороны России. 

21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Генассамблея ООН в рамках специальной сессии приняла сегодня резолюцию в связи с событиями на Украине. В резолюции, соавторами которой выступили 96 стран, приведено требование, чтобы "Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах" и "немедленно и безоговорочно отменила свое решение, по статусу отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", говорится  в сообщении на сайте ООН.

В документе содержится призыв ко всем сторонам выполнять Минские соглашения, преодолевать разногласия мирным путем, а также соблюдать нормы международного гуманитарного права, которые обязывают защищать мирное население и обеспечивать условия для оказания помощи. Резолюцию подержала 141 страна, 35 государств воздержались, пять государств выступили против, указано в сообщении.

Против проголосовали Белоруссия, КНДР, Эритрея, Россия и Сирия. Среди воздержавшихся - Китай, Индия, Казахстан, Армения, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, Киргизия, Вьетнам, Южная Африка, Никарагуа, ЦАР, сообщило сегодня ТАСС.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Сенатор Нарусова выступила против цензуры новостей о событиях на Украине", "Более 6,4 тысячи медработников выступили против войны на Украине", "Убитые на Украине чеченские бойцы похоронены на родине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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