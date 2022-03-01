Европарламент осудил действия России на Украине

01 марта 2022, 20:05

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Депутаты Европарламента приняли резолюцию с осуждением спецоперации России на Украине и призвали ввести жесткие санкции. Россия также должна компенсировать нанесенный Украине ущерб, отмечается в резолюции.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля в Белоруссии состоялись переговоры делегаций России и Украины, стороны "нашли точки соприкосновения" и договорились продолжить их обсуждение в ходе второго раунда, который состоится в ближайшие дни, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский. Основной темой обсуждения стало прекращение огня, переговоры продолжатся после консультаций с руководством стран, уточнил член украинской делегации Михаил Подоляк.

1 марта Минобороны России сообщило, что российские военные заблокировали выход украинских войск к Азовскому морю. Власти Харькова и Украины заявили сегодня о ракетном обстреле города, Минобороны России не прокомментировало эту информацию. О военном конфликте на Украине можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Депутаты Европарламента приняли резолюцию с осуждением спецоперации России на Украине и призвали ввести жесткие санкции. Также Россия должна компенсировать нанесенный Украине ущерб, отмечается в резолюции.

Депутаты Европарламента на экстренном заседании одобрили резолюцию, осуждающую военную операцию России на Украине и призывающую к жестким санкциям против Москвы. "Европейский парламент самым решительным образом осуждает незаконную, неспровоцированную и неоправданную военную агрессию Российской Федерации против Украины, а также участие Белоруссии в этой агрессии", - утверждается в тексте резолюции. Депутаты призвали ЕС к новым жестким санкциям против России, в том числе "нацелить их на стратегическое ослабление экономики и военно-промышленной базы и тем самым [снижение] способности Российской Федерации угрожать международной безопасности в будущем", - процитировал резолюцию ТАСС.

Кроме того, депутаты Европарламента считают, что Россия должна компенсировать ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины в ходе специальной операции. "Европейский парламент <...> подчеркивает, что Российская Федерация несет ответственность за разрушение украинской инфраструктуры, включая гражданские объекты и жилые здания, а также значительные экономические потери, и должна будет компенсировать ущерб, причиненный ее агрессивными действиями", - говорится в резолюции.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на заседании Европарламента, заявил о блокировке все крупных городов, а также призвал дать стране гарантии, что она окажется в ЕС. "Мы боремся за право стать полноправными членами Европы. (...) Докажите, что вы вместе с нами, что вы нас не отпускаете", - следует из видео выступления Зеленского, размещенного в YouTube-канале УНИАН.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".