Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга России

01 марта 2022, 15:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ограничения на работу аэропортов Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Элисты продлены до 8 марта, сообщила сегодня Росавиация.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции на Украине была приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе, а также в других городах: Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске и Симферополе. Эти ограничения введены до 03.45 мск 2 марта, пояснил Ростуризм, посоветовав туристам отложить поездки в южные регионы. Минтранс пообещал вывезти с юга России всех желающих на поездах и автобусах. 25 февраля возобновил работу в обычном режиме международный аэропорт Ставрополя. Авиакомпания "Азимут" сообщила сегодня о дополнительных рейсах из Минвод для пассажиров, которые не смогли вылететь из городов юга России из-за закрытия аэропортов.

Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 03:45 мск 8 марта, сообщило сегодня Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация). "Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Instagram.

"Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", - указано в сообщении.

Военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. Лишь вечером 27 февраля Минобороны России впервые признало, что среди российских солдат есть погибшие и раненые, но не уточнило их число. О гибели военных сообщили главы Дагестана, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Астраханской области и Краснодарского края, О военном конфликте на Украине можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

28 февраля в Белоруссии состоялись переговоры делегаций России и Украины, стороны "нашли точки соприкосновения" и договорились продолжить их обсуждение в ходе второго раунда, который состоится в ближайшие дни, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский. Основной темой обсуждения стало прекращение огня, переговоры продолжатся после консультаций с руководством стран, уточнил член украинской делегации Михаил Подоляк.

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".