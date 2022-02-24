Матери погибшего в 1999 году при обстреле Грозного ребенка отказано в компенсации

24 февраля 2022, 09:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Краснодаре отказал в компенсации жительнице Белореченска Наталье Загудаевой, ребенок которой в 1999 году погиб при обстреле Грозного федеральными войсками. Защита Загудаевой заявила о намерении обжаловать решение суда и назвала его грубым нарушением указа президента.

По словам адвоката Сергея Меликова, которого Наталье Загудаевой предоставил "Кавказский узел", районный прокурор на судебном заседании указал, что компенсация матери погибшего ребенка станет "лишними расходами для бюджета".

"При этом до суда генеральная прокуратура высказала однозначную позицию о необходимости выплаты такой помощи пострадавшим от войны в Чечне, согласно Указу президента России №898 от 5 сентября 1995 года "О дополнительных компенсационных выплатах лицам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике", – сказал Меликов корреспонденту "Кавказского узла".

Наталья Загудаева проживает в очень сложных материальных условиях из-за войны в Чечне, добавил он. "Фактически вся ее жизнь была разрушена пережитым горем. Ее 20 лет гоняют по кабинетам, хотя в Указе президента от 1995 года, в пункте №1 установлено: "Оказать единовременную материальную помощь лицам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике", – отметил он.

По словам адвоката, сумма помощи, которая полагается Загудаевой, в пересчете составляет 2 млн 426 тысяч рублей. Чиновники на местах отказываются исполнять указ президента, чтобы не создавать прецедента для других родственников погибших мирных жителей от обстрелов российскими войсками, добавил адвокат.

Он отметил, что решение суда от 22 февраля, в котором суд проигнорировал указания вышестоящей инстанции, он видит впервые и оно будет непременно обжаловано.

Копия решения 4-й кассационной инстанции, отменившая все отказы нижестоящих судов в компенсации, имеется в распоряжении "Кавказского узла". В частности, в этом решении, датированным 11 ноября 2021 года, сказано: "Судебная коллегия кассационной инстанции полагает, что обжалуемые судебные акты не соответствуют приведенным критериям законности и обоснованности судебного решения".

Наталья Загудаева рассказала, что ее трехлетний сын умер в результате обстрелов. "21 марта 1996 года в Грозном я родила ребенка – сына Султана Загудаева. В период с 1999 года по 2009 год на территории Чеченской Республики проходила военная кампания под названием "контртеррористическая операция", в которой участвовали почти все рода войск российской армии. Проводились широкомасштабные военные операции с применением всех видов вооружения, в частности велись артиллерийские обстрелы населенных пунктов и городов. Жертвами стали тысячи мирных жителей Чеченской Республики, в том числе и мой сын", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в апреле 1995 года она вместе с супругом уехала из Грозного в село Серноводское. В ноябре 1999 года во время очередной операции по занятию Грозного, сопровождавшейся артиллерийскими и минометными обстрелами, один из снарядов попал в дом, где проживала ее семья. 3 ноября 1999 года семья вышла из дома во время обстрела, и рядом с Загудаевой и ее ребенком упал снаряд. Ее сын был ранен, впоследствии по дороге он умер. Затем семья Загудаевой доехала до станицы Орджоникидзевской в Ингушетии, где ребенок был похоронен.

Поскольку велись активные военные действия, возможности обратиться в компетентные органы для засвидетельствования смерти ребенка и получения документов не было, из-за чего Загудаева была вынуждена обратиться в суд с заявлением об объявлении ее сына умершим. Кроме того, отец ребенка по религиозным соображениям настоял на похоронах в течение суток.

"Я уехала из Чечни в 2000 году и с этого времени проживаю в Белореченске Краснодарского края. Согласно закону, я имею право обратиться в суд по месту жительства, что я и сделала. До этого мне разные чиновники писали отписки и говорили, что мне для получения компенсации надо получить статус беженки, хотя я беженкой не являюсь, я просто переехала жить в Краснодарский край из Чечни. Затем мне рассказывали, что через специальную комиссию мне надо доказать свое право на получение компенсации. Через суд я признала ребенка умершим, получила свидетельство о смерти, обратилась в комиссию. Но оказалось что комиссия расформирована", – рассказала Загудаева.

По ее словам, в 2020 году районный Первомайский суд Краснодара отказал ей в иске. "Я и мой защитник Сергей Меликов обратились с жалобами, и дошли до четвертого кассационного суда, который признал решения всех нижестоящих инстанций незаконными и постановил дело отправить на пересмотр в суд первой инстанции. 22 февраля 2022 года суд без учета требований генпрокурора и 4-го кассационного суда, просто отказал в иске. Мотивировку суд не огласил", – отметила Наталья Загудаева.

Она подчеркнула, что добиться компенсации для нее дело принципа.

Из письма Управления социальной защиты населения Мхинистерства труда и социального развития Краснодарского края в Белореченском районе от 2 сентября 2019 года следует, что Загудаевой отказано в назначении единовременной материальной помощи ввиду того, что правление не наделено полномочиями по приему документов и назначению такого вида компенсации. Ведомство рекомендовало Загудаевой обратиться в суд.

Ранее в Минюсте России было принято решение о нецелесообразности разработки отдельного федерального закона, предусматривающего урегулирование вопроса компенсации вреда лицам, пострадавшим в период разрешения кризиса в Чечне. Пострадавшим гражданам было рекомендовано "поддержать свое право на компенсацию в судебном порядке", отметили чиновники.

На этом основании 4-й кассационный суд указал в резолютивной части, что решение Первомайского районного суда Краснодара от 22 декабря 2020 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 26 мая 2021 года отменить, и дело направить на новое рассмотрение в Первомайский районный суд г.Краснодара. К 08.30 мск 24 февраля на сайте суда судебный акт отсутствует.

Первая чеченская война длилась с декабря 1994 года по август 1996 года. По данным МВД России, в 1994-1995 годах в Чечне погибли в общей сложности около 26 тысяч человек, в том числе 2 тысячи человек – российские военнослужащие, 10-15 тысяч – боевики, а остальные потери – мирные жители. По оценкам генерала Лебедя, число погибших только среди мирных жителей составило 70-80 тысяч человек и военнослужащих федеральных войск – 6-7 тысяч человек. На "Кавказском узле" опубликованы справки "Первая чеченская война (1994-1996): кратко о главных событиях" и "Как закончилась Первая чеченская: память и хроника". 30 сентября 1999 года российские войска вновь вошли на территорию Чечни. Так начались и длились 10 лет, до августа 2009 года, боевые действия в Чечне и приграничных к ней районах Северного Кавказа, известные как Вторая чеченская война, говорится в справке "Кавказского узла" "20 лет спустя: главное о Второй чеченской войне".

На "Кавказском узле" также опубликованы справочные материалы "Первая чеченская война (1994-1996): кратко о главных событиях" и "Как закончилась Первая чеченская: память и хроника".