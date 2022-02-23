Суд согласился допросить судмедэксперта по требованию Тофига Ягублу

23 февраля 2022, 05:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На заседании суда в Баку по делу об избиении Тофига Ягублу силовиками защита ходатайствовала о вызове на допрос судмедэксперта, который предположил, что оппозиционный политик мог нанести себе травмы сам. Суд удовлетворил ходатайство. При этом решение о вызове представителя полиции, который разъяснил бы, куда исчезли записи с камер видеонаблюдения в день задержания Ягублу, суд отложил.

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря 2021 года в Генпрокуратуру была направлена жалоба на избиение Тофига Ягублу, и уже на следующий день помощник прокурора Сабаильского района зафиксировал показания активиста, но не в качестве потерпевшего, а как свидетеля. В тот же день после допроса Ягублу направили на судмедэкспертизу. 11 января оппозиционер получил отказ прокуратуры начать расследование уголовного дела в связи с его жалобой на избиение силовиками. Защита назвала доводы ведомства об отсутствии события преступления несостоятельными. 20 января онлайн-издание Yeniavaz.az разместило в Facebook пост о версии следствия, что активист Тофиг Ягублу сам нанес себе травмы в полицейском участке, что вызвало насмешки пользователей. Суд назначил владельцу издания штраф после отказа удалить пост, а защита заявила о намерении его обжаловать. 7 февраля Ягублу через суд потребовал отменить заключение прокуратуры о том, что он сам нанес себе тяжелые травмы в полицейском участке.

1 декабря 2021 года полиция сорвала акцию в защиту активиста Партии народного фронта Азербайджана Салеха Рустамова, проводившего в заключении голодовку с требованием освобождения. В числе задержанных на акции оказался и член Национального совета демократических сил Азербайджана Тофиг Ягублу. Он утверждает, что силовики жестоко избили его во время содержания под стражей.

В Сабаильском районном суде Баку 22 февраля началось рассмотрение жалобы оппозиционного политика Тофига Ягублу на отказ прокуратуры возбудить уголовное дело в связи с жалобой на его избиение после задержания силовиками.

Рассмотрение жалобы оппозиционного политика Тофига Ягублу об отказе прокуратуры возбудить уголовное дело в связи с жалобой на его избиение ранее дважды откладывалось 10 и 11 февраля. «Первоначально судебные слушания были назначены на 10 февраля в 17.00 (16.00 по мск). Но за несколько часов до начала заседания нам сообщили из суда, что заседание переносится на 11 февраля. На следующий день буквально за час до начала процесса моего адвоката вновь известили, что заседание переносится на 22 февраля и никаких разъяснений не предоставили», - рассказал Тофиг Ягублу корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, 22 февраля слушания наконец начались. «Мы ходатайствовали вызвать на процесс и заслушать судмедэксперта, давшего заключения по нанесенным мне травмам. Этот эксперт констатировал наличие у меня травм на теле и лице, но при этом «не исключил» вероятность того, что я мог сам себе нанести эти травмы. Поэтому есть необходимость заслушать его и спросить, каким образом я мог нанести себе такие тяжелые травмы вплоть до кровоподтеков внутри глаза», - сообщил Ягублу.

Второе ходатайство, по его словам, было связано с утверждением прокуратуры о том, что просмотреть записи с камер видеонаблюдения в отделении полиции было «невозможным в виду их несохранности». «Поэтому мы решили ходатайствовать о вызове в суд представителя полиции, чтобы он разъяснил, по какой причине записи не сохранились. Не работали ли сразу все камеры в отделении или были удалены записи с карт памяти? Если это так, то почему? Кто несет ответственность за функционирование камер и сохранность записей? Наказан ли кто-то за то, что записей не оказалось?» - отметил Ягублу.

Отсутствие записей, на его взгляд, свидетельствует о лживости версии о том, что он сам себе наносил травмы. «Если бы это была бы правда, то они показали бы видеокадры. В отделении много камер. Не может быть, чтобы во всех помещениях они не работали. Они должны были запечатлеть, в каком состоянии меня туда заводили и выводили, как обращались со мной там», - сказал Ягублу.

По его словам, в итоге суд удовлетворил ходатайство о вызове в суд судмэдкэсперта. «Его вызовут на следующее заседание, которое назначено на 10 марта. Второе ходатайство о вызове представителя полиции будет рассмотрено на следующем заседании», - сказал Ягублу.

Он отметил, что в суде присутствовал представитель Сабаильской районной прокуратуры. «Представитель прокуратуры защищал позицию ведомства. Он мотивировал отказ в возбуждении уголовного дела выводами судмэдэксперта, хотя тот лишь высказывал предположение и не давал однозначного заключения о том, что я сам бил себя», - заявил Ягублу.

Его адвокат Немат Керимли сказал корреспонденту «Кавказского узла», что защита будет добиваться признания неправомерным решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

«Прокуратура обязана была завести уголовное дело, поскольку у человека явные следы насилия. Следовало начать дело и разбираться в причинах появления этих следов насилия. А они сразу же отказали, что показывает предвзятость следственного органа, его нежелание расследовать дело. Мы будем добиваться, чтобы суд отменил решение Сабаильской прокуратуры и обязал ее возбудить уголовное дело», - отметил адвокат.

В Сабаильском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили факт проведения заседания. Комментариями Сабаильской районной прокуратуры "Кавказский узел" пока не располагает.

Сотрудники прокуратуры Сабаильского района установили, что Ягублу "1 декабря 2021 года, около 15.00 по местному времени (14.00 мск), "не подчиняясь законным требованиям [силовиков], которые были вынуждены пригласить его в участок [cиловой структуры] за противоправные действия, нарушающие правила карантинного режима на территории Сабаильского района, по дороге бился о различные части автомобиля точно так же, как и в отделении, нанося себе увечья", - привел 18 января сообщение пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Qafqazinfo.

Указанные в жалобе Ягублу факты были полностью и всесторонне расследованы, фактов физического и психического насилия со стороны сотрудников силовиков в отношении оппозиционера выявлено не было, в результате чего было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщило надзорное ведомство.

Тофиг Ягублу – азербайджанский политик, бывший заместитель председателя партии "Мусават", член координационного центра Национального совета демократических сил, неоднократно задерживался и пребывал в заключении. Amnesty International признала его узником совести. В апреле 2015 года, когда Тофиг Ягублу отбывал тюремное наказание, в Томске скончалась его младшая дочь Наргиз Ягублу, которая до замужества и отъезда из Азербайджана была активисткой молодежной организации партии «Мусават», говорится в биографии политика, подготовленной "Кавказским узлом".