Главное о петиции за отставку Кадырова

21 февраля 2022, 15:20

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На сайте Change.org 6 февраля была опубликована петицией за отставку Рамзана Кадырова с поста главы Чечни.

Обращение, адресованное Путину, подписали более 200 000 человек. О чем говорится в петиции, кто ее может подписать, и какое значение есть о документа, - в справке «Кавказского узла».

В чем суть обращения

В обращение, автором которого является оппозиционный политик Илья Яшин, включены политические, экономические и правозащитные требования. Оно напоминает, что в Чечне практически не работают российские законы, что Рамзан Кадыров сформировал в Чечне лояльную лично ему региональную армию, публично признаваясь, что так и не смог решить экономические проблемы республики. Яшин напоминает, что Кадыров «давал публичные распоряжения стрелять в силовиков из других регионов России, которые действуют на его территории без разрешения чеченских властей». Центральное место в петиции посвящено неоднократным угрозам Кадырова и его приближенных в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей. 27 февраля Яшин предполагает передать петицию в администрацию президента России.

Много или мало набрала петиция

За первые 18 часов с момента публикации петиция набрала более 20 тысяч подписей, а за первые сутки более 100 000. На 13:00 мск 21 февраля 2022 года количество голосов перевалило за 220 тысяч. Темпы роста существенно замедляются, увеличиваясь в последние дни на примерно 1 000 подписей в сутки 1 . Это немало, но далеко от рекордов петиций против пенсионной реформы (2 978 447 голосов), строительства завода на Байкале (1 262 270) и даже за роспуск футбольной сборной России после Евро-2016 (951 219) . На платформе с 2017 года не менее 39 петиций за отставку Владимира Путина (наиболее многочисленная собрала 102 593 голоса), а с 2016 - не менее 24 петиций с требованием отставки Дмитрия Медведева (максимум 292 542 подписи).

Будут ли последствия?

Единственное, на что способны петиции на Change.org — поднять вокруг проблемы шум и сделать историю резонансной. «Автора и подписантов можно уважать за их позицию. Но практическая значимость петиции – на нуле», - считает политолог, кавказовед, профессор Алексей Малашенко. Повлиять на судьбу Кадырова петиция не сможет даже при условии ее рассмотрения, уверен политолог Дмитрий Орешкин. Однако, по словам главы коммуникации Change.org Ани Айвазян, подписанты, как правило, готовы помогать чем-то еще. А петиция позволяет визуализировать проблему и привлечь голосующих к более активным действиям .

Кто такой Илья Яшин

Илья Яшин - российский политический деятель. Председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы, глава МО Красносельский с 7 октября 2017 по 27 июля 2021 года. Соратник Бориса Немцова. Автор доклада о главе Чечни Рамзане Кадырове под названием «Угроза национальной безопасности», опубликованном в феврале 2016 года.

Почему на Change.org

На русском языке существует несколько онлайн-платформ, предназначенных для размещения петиций, с целью продвижения гражданских инициатив и решения социальных проблем, таких как Российская общественная инициатива (РОИ) или OnlinePetition. Однако самой массовой остается интернациональная Change.org, зарегистрированная в США, работающая практически в 200 странах мира на 14 языках. Голосовать под российскими обращениями могут любые пользователи интернета, в том числе и не граждане России.

Как голосуют на платформе

В отличие от той же РОИ, использующей «электронные паспорта», голосующие на Change.org не предоставляют паспортных данных. Поэтому сами петиции на этой платформе юридически ничтожны . Защиты от накрутки голосов там тоже практически нет . Впрочем, РОИ тоже не имеет гарантии от голосования ботами, просто в этом случае приходится воровать доступ к госуслугам, получать необходимые реквизиты и создавать из них соответствующие базы данных .

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