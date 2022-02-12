Янгулбаев пристыдил судей после отказа смягчить меру пресечения Зареме Мусаевой

12 февраля 2022, 00:38

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Судьи в Чечне выносят решения по заказу администрации Рамзана Кадырова, в республике полностью отсутствует судебная власть, заявил федеральный судья в отставке Сайди Янгулбаев, комментируя отказ Верховного суда Чечни перевести его жену Зарему Мусаеву под домашний арест. Он пристыдил судей и призвал их уйти в отставку.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Чечни 10 февраля рассмотрел жалобу защиты на арест Заремы Мусаевой и просьбу перевести ее под домашний арест в связи с состоянием здоровья, однако отказал в этом, несмотря на то, что в ночь перед заседанием женщине вновь вызывали "скорую". Мусаева в суде описала свое состояние как предсмертное. Сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев отметил, что суд находится под давлением. Арест матери, у которой тяжелая форма диабета, противоречит законам России, указал он.

Супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева 20 января была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, после чего глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января он обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма. После этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Мусаева вначале была помещена под административный арест по делу о мелком хулиганстве, а затем арестована по обвинению в нападении на силовика, в суд и СИЗО ей несколько раз вызывали "скорую".

В Чечне "нет никакого суда, полностью там судебная власть отсутствует, о независимости судебной власти нельзя говорить", заявил телеканалу "Дождь"* Сайди Янгулбаев.

Он призвал судей в республике уйти в отставку, "пока не поздно". "Я их призываю: "Уходите, весь мир над вами смеется, это не суд". Они писари, штампуют (решения). Заказ идет, прокурор говорит: "Вот такое решение примете". Это идет установка от администрации Кадырова. Просто сидят писари. Сами себя между собой (так) называют [...] Это стыд и позор", - сказал бывший федеральный судья на видеозаписи, размещенной 11 февраля на сайте телеканала.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми". О том, какие обвинения озвучил Кадыров, и что ему ответили Янгулбаевы, и какую роль сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.