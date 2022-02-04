Задержание сотрудников Сочинского линейного управления МВД. Фото пресс-службы УТ МВД России по ЮФО https://www.yugopolis.ru/news/v-sochi-treh-policejskih-podozrevayut-v-poluchenii-vzyatki-v-1-5-mln-rublej-145997

04 февраля 2022, 12:32

Подозреваемые во взяточничестве сочинские полицейские уволены

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Трое сотрудников Сочинского линейного управления МВД на транспорте заподозрены во взяточничестве, они уволены после служебной проверки.

"По результатам служебной проверки сотрудники Сочинского ЛУ МВД России на транспорте уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщили сегодня в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

По данным ведомства, ранее сочинские полицейские были задержаны по подозрению в получении взятки в 1,5 млн рублей. По версии УФСБ, они должны были помочь сочинцу уйти от уголовной ответственности по статье 228.1 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" также сообщал, что в январе краснодарский следователь был задержан с поличным при получении от предпринимателя взятки в размере 1,5 млн рублей.

Примечание:

"Суд оставил вице-мэра Краснодара Мавриди под стражей", "Три региона Юга России вошли в десятку самых коррумпированных в рейтинге Генпрокуратуры", "Руководители "Газпрома" в Краснодаре задержаны по делу о взятках".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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