Родственники подвергли сомнению версию смерти задержанного в Ейске

04 февраля 2022, 11:47

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Житель Кубани Илья Смолин умер после задержания в Ейске из-за проблем с сердцем, сообщили в полиции. Родители умершего обратили внимание на гематомы на теле сына и потребовали провести прокурорскую проверку обстоятельств его смерти.

О подозрениях родственников умершего Ильи Смолина сообщил сегодня бывший депутат Ейского райсовета Александр Коровайный. Он пояснил, что родственники Смолина попросили предать историю огласке.

32-летний Илья Смолин был задержан 12 января и помещен в изолятор временного содержания в Ейске. Задержавший его сотрудник полиции сообщил, что Смолин находился в розыске, но родственники отрицают это, написал сегодня Коровайный в своем Telegram-канале.

"В ИВС он был помещён без видимых повреждений и гематом. Но через 10 дней умер. Родственникам об этом сообщили только через три дня, да и то посторонние люди, а добиться, чтобы им показали тело сына, смогли только через прокуратуру. Когда они увидели на теле сына множественные гематомы, то сделали фото и видео", - говорится в публикации.

В УВД сообщили, что причина смерти - отказ почек, добавил Александр Коровайный. "В заключении медика причина смерти - проблемы с сердцем на фоне алкоголизма. Однако объяснить появление множественных гематом на теле сына родителям не могут ни те, ни другие. Родители написали заявление в прокуратуру, считают, что их сына убили", - сообщил он.

Публикация проиллюстрирована фотокопией заявления отца умершего, Олега Смолина, Ейскому межрайонному прокурору. Документ датирован 29 января, в нем Олег Смолин просит прокурора провести проверку. Также Александр Коровайный опубликовал номера телефонов родителей умершего и фотографии тела мужчины, на ногах которого видны обширные гематомы.

Информацию Коровайного прокомментировала пресс-служба краевого управления МВД, сообщает сегодня "93.ru". По версии полиции, умершему не 32, а 34 года, и он был доставлен в ИВС на основании постановления судьи Ейского райсуда "за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)".

18 января Смолин пожаловался на плохое самочувствие, после чего сотрудники полиции вызвали скорую помощь, а до приезда врачей оказывали необходимую доврачебную помощь. Мужчину госпитализировали в Ейскую районную больницу, где 22 января он умер, информирует издание со ссылкой на пресс-службу управления.

Отметим, что подозрения родственников Ильи Смолина возникли на фоне того, что ситуация с пытками задержанных на Кубани выделяется среди других регионов. Как писал "Кавказский узел", в Краснодарском крае эта практика стала системной, констатировали в декабре 2021 года правозащитники, комментируя предсмертное заявление сочинца Евгения Ипатова о пытках в силовой структуре.

24 декабря "Новая газета" сообщила, что электрика Евгения Ипатова в Сочи задержали силовики, а затем отпустили, но через несколько дней он был найден мертвым на железнодорожных путях в Адлере. На видео, записанном перед смертью, Ипатов утверждал, что его пытали, требуя оговорить себя и признаться в краже 60 тысяч рублей у четы пенсионеров. Родственники Ипатова не поверили в версию полиции о его суициде и обратились за юридической помощью к правозащитникам.

"Кавказский узел" неоднократно писал о сообщениях и других жителей Кубани о пытках в силовых структурах. Так, в октябре 2021 года мать жителя Кубани Георгия Кавелидзе, умершего после задержания, заявила о пытках над сыном. Кавелидзе впал в кому и умер после того, как освободился из отдела полиции. Мужчина утверждал, что его избивали, заставляя признаться в убийстве, сообщили правозащитники. У Кавелидзе произошел приступ эпилепсии, и он скончался в больнице, возразили в полиции.

Ранее 19-летний житель станицы Тбилисской Алексей Динисенко пожаловался на избиение после задержания. Он утверждал, что силовики избили его, требуя признания в краже. Врачи диагностировали у Динисенко черепно-мозговые травмы и ушибы.