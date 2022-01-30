Претензии главы Минтуризма Чечни к блогерам вызвали недоумение пользователей соцсетей

30 января 2022, 05:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Министр Чечни по туризму Муслим Байтазиев подверг критике местных блогеров за то, что они не рекламируют туристические объекты региона, а на предложения бесплатно посетить их для рекламы в блогах выставляют счета. Пользователи соцсетей выразили недоумение в связи с претензиями, отметив, что вести блог - это тоже работа, которая требует оплаты.

По словам министра Чечни по туризму Муслима Байтазиева, блогеры, "имея огромные аудитории", тем не менее "ни разу не прорекламировали свой регион - ни разу они не показали свой край".

"Когда мы, как министерство, выходим к ним с предложением съездить в "Ведучи", с бесплатным транспортом, проживанием, шикарным столом, показать свой край, регион - нам ставят таксу. Они говорят: заплатите нам такую-то сумму, и мы поедем с вами в "Ведучи", "Кезеной-Ам", "Беной" и покажем эти достопримечательности", - приводит слова Байтазиева 29 января "Грозный-Информ".

Министр уточнил, что у ведомства есть принцип - "не платить ни копейки блогерам". "Это касается местных, российских и мировых блогеров. Мы считаем, что Чеченская республика и так интересна. Если человек пока это не понял - это просто не наш человек", - добавил Байтазиев.

По его мнению, автор блога любой направленности может показать туристические объекты, а чеченские блогеры не интересуются темой лишь потому, что у них "отсутствует та доля патриотизма, когда им хочется с гордостью делиться информацией о своей родине". Байтазиев призвал блогеров "возвращаться на землю, приземляться". "Хватит уже думать только о деньгах, нужно немножко думать о своей родине, народе. Надо помогать абсолютно открытому и, на мой взгляд, доброму министерству ЧР по туризму продвигать республику на туристском рынке", - предложил министр.

Под публикацией на сайте "Грозный-Информ" новость (по данным на 05.00 мск сегодня, 30 января) прокомментировали дважды. "А для чего, спрашивается, министерству туризма в Чечне приток туристов? Для рекламы региона и, в конечном итоге, для заработка и развития туризма. Так ведь? И что тут такого, что люди зарабатывающие на жизнь себе на ЮТубе, просят заплатить деньги за своё время и свою деятельность? Это их работа, им никто денег не давал когда они свои каналы раскручивали", - написал Казак.

"Какую рекламу вы ждете? Вы новости посмотрите, кто к вам поедет?" - задал вопрос алекс.

Эта же публикация в Instagram-паблике "Грозный-Информ" набрала по данным на 05.00 мск сегодня, 30 января) 1191 отметок "Нравится" и 276 лайков.

"Ну зачем так жёстко) Вроде и показывают, по видимости, вы видимо не смотрите на них)", - отметил cosmos_7.89.

"А вы поставьте зарплату этим блогерам, хоть единовременную, за определенный объем работы! Они что, от делать нечего живут на этом свете?! ... Усилия и время стоит денег!" - предложила sobare_lyamnash.

"Извините, пожалуйста, могу ошибаться, но Вы тут про то, что нужно развивать совершенно бесплатно туризм, блогеры - бесплатно, реклама - бесплатно, ... Так почему же в этих чудесных местах цены на отдых зашкаливают? Вы будете работать бесплатно? Вот и другие свое время, имя, опыт и знания продают. Может стоит посмотреть на свои аппетиты, прежде чем критиковать аппетиты других? Край красивый, но для многих местных людей, отдых с семьёй недоступен", - написал podologia_prof.