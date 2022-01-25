Активист в Махачкале задержан во время проведения пикета

25 января 2022, 13:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Руслан Магомедова провел пикет чуть более 20 минут, после чего к нему подошли полицейские, которые сказали, что "не задерживают, а доставляют Руслана Магомедова в отдел полиции для дачи объяснений.

На плакате активиста, в частности, было написано: "С идеями должно бороться идеями, а не милицией. <…> Все беды этой страны от отсутствия свободы слова. Боритесь за свободу слова идейных оппонентов власти – это и будет вашей борьбой за свободу слова", – информировала сегодня на своем сайте газета "Черновик".

Активист пояснил, что связывает свой пикет с годовщиной проведения математиком Вазифом Мейлановым акции протеста против задержания академика Андрея Сахарова. Мейланов проводил акцию 25 января 1980 года, после этого он был осужден на 7 лет заключения. Надпись на плакате Магомедова была почти идентичной той, которая была на плакате Мейланова, информировал сегодня "Обзор".

Академик Андрей Сахаров известен не только как создатель водородной бомбы, но и как правозащитник, диссидент, лауреат Нобелевской премии мира. Он был одним из лидеров правозащитного движения в СССР – Сахаров выступал против реабилитации Сталина, осуждал ввод советских войск в Афганистан. В 1989 году он разработал проект новой Конституции Советского Союза, построенной на принципах защиты прав личности. Нобелевскую премию мира Сахаров получил в 1975 году за "бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми" и за "мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства", говорится в биографии правозащитника, опубликованной на сайте Сахаровского центра**.

"Кавказский узел" также писал, что друзья и коллеги журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева регулярно проводит пикеты в Махачкале в его поддержку. Последняя акция прошла 18 января. Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа опубликованы на тематической странице "Преследование активистов".

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

** организация по решению Минюста России внесена в список иноагентов.