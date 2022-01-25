Ибрагим Янгулбаев ответил на обвинение Кадырова в трусости

25 января 2022, 03:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Блогер Ибрагим Янгулбаев опубликовал видеообращение к Рамзану Кадырову, напомнив ему про свою оппозиционную деятельность во время проживания в Чечне. По его словам, он дважды был задержан, его пытали, но критиковать местные власти он не перестал.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 января глава Чечни обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети, поддержке терроризма и организации избиения чеченского силовика в Турции. Он также призвал силовиков задержать и наказать всю семью или уничтожить, как пособников террористов. На фоне угроз судья Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Обвинением семьи Янгулбаевых в организации нападения на бывшего чеченского силовика в Турции Рамзан Кадыров пытается оправдать похищение Заремы Мусаевой (Янгулбаевой), предположил ее сын Абубакар Янгулбаев. В сообщении в своем Telegram-канале Рамзан Кадыров заявил, что меры в отношении Янгулбаевых будут приниматься в рамках закона, отметив, что если Янгулбаевы окажут сопротивление, то они будут уничтожены. 24 января Кадыров предложил Янгулбаевым приехать в Чечню за матерью.

В чеченских пабликах был опубликован порочащий семью Янгулбаевых ролик. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники сочли юридически несостоятельными обвинения в адрес Янгулбаевых. Публикация этого ролика указывает, что Зарему Мусаеву заранее планировали сделать из свидетельницы обвиняемой, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Суд не должен принимать фрагменты личной переписки в качестве доказательств, поскольку они получены незаконным путем, считает председатель комитета "Гражданское содействие" (организация внесена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Светлана Ганнушкина.

Блогер Ибрагим Янгулбаев опубликовал в своем Instagram-паблике видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову, которое он назвал "обращением ... по поводу его лжи обо мне".

Сначала Янгулбаев говорит на русском. По его словам, он посмотрел обращение Кадырова. "Он говорит, что я его испугался. Что при встрече него я падал на колени, просил прощения. Ну, вся эта ситуация, которая произошла в резиденции, о которой я рассказывал. Так вот, раз ты заявляешь, что я испугался тебя, тогда почему я, находясь Чечне, в 2015 году публично критиковал тебя, писал посты, создавал социальные группы, собирал команду, встречался с активистами. В Чечне, находясь в Чечне, публично, не скрываясь ни от кого. И что, похитил меня, запытал меня. Полгода я провел в подвале. Вышел. Куда, я убежал куда-то? Что я сделал? Продолжил свою деятельность. Через год в 2017 году снова меня похитил, снова запытал. Полтора года провел в СИЗО. Я испугался тебя? Нет. Выступал в ЕСПЧ", - сказал блогер, после чего перешел на чеченский язык.

Публикация Янгулбаева набрала по данным на 03.00 мск сегодня, 25 января 1884 просмотра и 21 комментарий. Пользователи соцсети в основном выразили поддержку Янгулбаевым.

"Ибрагим, хочу выразить слова поддержки. Как говорится, можно убить словом, так вот, кто-то сейчас мечется в агонии!" - написала malenka5757.

"Держаться! Пусть Всевышний поможет!" - написал gameower1823.

"Только со слабыми людьми и женщинами <...> могут разбираться. Вот ты им все вернулось", - отметила veravisni.

Напомним, в декабре 2021 года о похищениях родственников в Чечне сообщали также правозащитник Абубакар Янгулбаев, блогеры Тумсо Абдурахманов и Минкаил Мализаев, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. "Кавказский узел" составил по открытым источникам список из 60 фамилий похищенных родственников оппонентов чеченских властей. По состоянию на 18 января в списке удерживаемых после похищения оставались 11 человек. С учетом информации о похищении матери Янгулбаева Заремы Мусаевой, на сегодня в Чечне по-прежнему удерживаются не менее 11 членов семей критиков Кадырова.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне". Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* Комитет против пыток был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.