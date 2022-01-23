Ухудшение состояния Полада Асланова встревожило врачей

23 января 2022, 12:10

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Резко ухудшилось состояние азербайджанского журналиста Полада Асланова, который 18-е сутки голодает, требуя пересмотра своего дела, рассказала жена осужденного.

Как писал "Кавказский узел", 6 января Полад Асланов объявил голодовку, требуя пересмотра своего дела. 18 января жену Асланова Гюльмиру принял генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев, который взял дело под личный контроль. Асланов продолжил голодовку, несмотря на заверения генпрокурора об объективном и справедливом рассмотрении его жалобы в Верховном суде. По словам жены, Асланова 19 января навестил сотрудник управления внутренних расследований Пенитенциарной службы, которому журналист озвучил свои жалобы на физическое и психологическое давление в колонии.

Генпрокуратура при рассмотрении дела Полада Асланова в Верховном суде может выступить за смягчение ему наказания, однако ожидать оправдания журналиста не стоит, указали 21 января опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Состояние Полада Асланова резко ухудшилось, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Гюльмира Асланова, 22 января посетившая мужа в колонии № 1. По ее словам, у Асланова понизился уровень сахара в крови, что повышает его риск впасть в кому.

"Состояние Полада значительно ухудшилось после того, как я видела его в последний раз во вторник (18 января). У него резко упал уровень сахара в крови, руки у него были посиневшие. Он был очень слаб. Полад настолько слаб, что он слушал меня, положив голову на стол. Полад затрудняется выражать свои мысли. При этом внимание у него рассеянное, нервы очень напряжены. Он сильно истощен, весит уже 40 кг. Начальник колонии сказал, что врачи говорят о повышении риска комы у Полада из-за понижения уровня сахара в крови. Вообще, его состояние вызывает тревогу у врачей. Начальник сказал, что если Полад продолжит голодовку, то его скорее всего переведут в лечебное учреждение Пенитенциарной службы", - рассказала Гюльмира Асланова.

Однако журналист намерен продолжать голодовку до рассмотрения его жалобы в Верховном суде, которое назначено на 3 февраля, добавила она. "Я вновь пыталась уговорить его прекратить акцию. Но он говорит: «Либо меня освободят, либо я умру и отсюда вынесут мое тело». Полад сказал, что, если Верховный суд не освободит его, то он будет голодать до смерти. Впрочем, он может не дожить до Верховного суда", - сказала Гюльмира Асланова.

Если состояние Асланова не позволит ему присутствовать на слушаниях, то рассмотрение его жалобы может пройти в его отсутствие, уточнила Гюльмира Асланова. "По законодательству присутствие заявителя на слушаниях в Верховном суде обеспечивается по его желанию. Полад уже писал заявление о желании участвовать на заседании. В таком случае, его предварительно должны этапировать в СИЗО. Но я не знаю, насколько здоровье Полада будет позволять его этапировать, поскольку сейчас уже вопрос стоит о госпитализации в тюремный госпиталь. Для меня нет разницы, будет Полад присутствовать на заседании в Верховном суде или нет. Главное, чтобы решение было справедливым и его наконец освободили. Я думаю, что из-за состояния Полада могли бы и ускорить заседание Верховного суда и провести его раньше, чем 3 февраля", - сказала она.

По ее словам, у мужа жалоб на условия содержания и обращение с ним нет. "Полада содержат одного в палате медпукта колонии. За ним есть медицинское наблюдение. Дважды в день его обследуют врачи", - сказала Гюльмира Асланова, уточнив, что сегодня, 23 января, не общалась с мужем. "Завтра, в понедельник, у Полада день звонка. Тогда мы будем на связи", - пояснила она.

В Пенитенциарной службе Азербайджана в связи с выходным днем получить комментарии корреспонденту "Кавказского узла" сегодня не удалось.

Базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов (КЗЖ) с беспокойством следит за делом Полада Асланова, сказала координатор программ этой организации по Европе и Центральной Азии Гюльноза Саид. "Это один из громких арестов журналистов в Азербайджане. За эти годы было арестовано много журналистов, и в какой-то момент Азербайджан был одной из стран с наибольшим количеством заключенных журналистов. В настоящее время количество заключенных журналистов немного, однако дело Полада Асланова очень серьезное", - процитировала 22 января Гюльнозу Саид азербайджанская служба «Голоса Америки» на своем сайте.

Представитель КЗЖ подчеркнула, что проведение голодовок для политзаключенных в Азербайджане является "едва ли не единственным способом" привлечь внимание к борьбе за свои права. "Такие организации, как Комитет защиты журналистов, пытаются привлечь внимание к случаям заключенных в тюрьму журналистов и других преследуемых журналистов в Азербайджане. К сожалению, сейчас их (журналистов) очень мало, потому что многие из них арестованы и им угрожают за журналистскую деятельность", - приводятся в публикации слова Саид, которые перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Полад Асланов - главред азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com. Служба госбезопасности обвинила Асланова в тайном сотрудничестве с иностранными спецслужбами за денежное вознаграждение. Сам журналист отверг обвинение. 16 ноября 2020 года суд приговорил его к 16 годам лишения свободы, признав виновным госизмене. Апелляция Асланова не была удовлетворена, но его защита в апреле 2021 года обжаловала приговор в Верховном суде.

Союз «За свободу политзаключенным Азербайджана» изучил дело Асланова и признал его политзаключенным, поскольку "в его деле нет достоверных доказательств вины", рассказал 21 января "Кавказскому узлу" глава Центра мониторинга политзаключенных Азербайджана Эльшан Гасанов. "Версия обвинения за уши притянута. Ему вменяют поездку в Иран, встречи с некими людьми, но ничего не сказано о том, какие секретные материалы, составляющие государственную или военную тайну, он передавал", - сообщил он.

Ранее Гюльмира Асланова уже высказывала предположение, что ее мужа преследуют по сфабрикованному обвинению из-за публикаций материалов о вымогательствах силовиков. В основу обвинения легли журналистские публикации Полада Асланова, считает она. "Полада обвинили в том, что он занимался шпионажем в пользу Ирана и получал задания публиковать материалы, "дискредитирующие спецслужбы" Азербайджана. На самом деле, Полад критиковал вымогательство сотрудниками спецслужб денег у турфирм, которые возили паломников в Иран. Полад не был голословен, он основывался на свидетельствах", – заявила Гюльнара Асланова.

Гюльмира Асланова считает, что ее мужа преследуют за освещение случаев нарушения права человека, дел политзаключенных. В частности, публикации от 5 января 2018 года и 3 января 2018 года на Xeberman.com фигурировали в обвинении, рассказала она ранее "Кавказскому узлу". В них рассказывается о том, как силовики требуют от турфирм за каждого паломника, который выезжает в Иран. Полад Асланов также публиковал списки политзаключенных, фокусируя внимание на этой проблеме. В частности, «Новый список политзаключенных – 94 человека» был опубликован в интернет-издании Xeberman 17 октября 2016 года, рассказала Гюльмира Асланова.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".