Юристы пожаловались на бездействие прокуратуры после похищения Янгулбаевой

21 января 2022, 12:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После заявления о похищении Заремы Янгулбаевой полицейские приехали лишь через несколько часов, а в прокуратуре Нижегородской области отказались принимать заявление, рассказали юрист "Комитета против пыток" Сергей Бабинец и адвокат Наталья Добронравова. Местонахождение Янгулбаевой по-прежнему остается неизвестным, уточнили они.

Как сообщал "Кавказский узел", юрист северокавказского отделения "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев 25 декабря 2021 года заявил о похищении в Чечне его 37 родственников. 20 декабря 2021 года "Комитет против пыток" сообщил, что жена федерального судьи Сайди Янгулбаева Зарема Янгулбаева была в бессознательном состоянии увезена на машинах с номерами, код региона на которых соответствовал Чечне. Нападение на родителей Янгулбаева стало продолжением истории с похищениями родных критиков Кадырова, предположили правозащитники. 20 января международная правозащитная организация Amnesty International призвала освободить мать Абубакара Янгулбаева.

В ночь на 21 января адвокат Наталья Добронравова, сотрудничающая с "Комитетом против пыток", а также юрист организации Сергей Бабинец подали заявление (имеется в распоряжении "Кавказского узла", заявление подано за подписью Бабинца) в полицию по факту похищения Заремы, избиения ее супруга и обоих заявителей, сообщил Бабинец. По его словам, после инцидента юристы сразу же вызвали полицию, но ее сотрудники приехали лишь спустя три часа.

"Задаюсь вопросом, как так долго можно ехать", – сказал Бабинец корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что полиции были переданы номера машин, в одной из которых увезли Зарему. Юрист попросил объявить автомобили в розыск, однако на 11.30 мск 21 января "реакции от полиции не последовало". Помимо полиции юристы пытались вызвать сотрудников Следственного комитета и ФСБ, однако, по словам Бабинца, никто не приехал.

Он отметил, что заявление также было подано юристами в специальный ящик для приема обращений в Следком. Юристы попытались также подать заявление в областную прокуратуру, но там заявление взять отказались. "Не просто отказались – даже в специальный ящик кинуть не дали", – подчеркнул Бабинец.

Основанием для приезда силовиков Чечни было постановление вызова на допрос следственного управления по Грозному супругов Янгулбаевых в чеченское ведомство по делу их сына на 24 января. "Они фигурируют в постановлении в качестве свидетелей. Почему, как, зачем к ним 20 января приходят силовики?" – задался вопросом Бабинец.

Он отметил, что не знает, где в данный момент находится Зарема, однако, предположил, что "если ее везут на машине из Нижнего Новгорода в Чечню, то сейчас она должна находиться где-то в районе Волгограда или Ростова". Зарема, как и ее супруг, имеет в деле Янгулбаева статус свидетеля, добавил он. Бабинец, как и Добронравова, получили телесные повреждения во время похищения Заремы. Бабинец сообщил, что чувствует себя "нормально".

По словам Натальи Добронравовой ее состояние удовлетворительное. "На лице легкая припухлость, синяк… Я приехала домой в половине третьего ночи, а сейчас [на 11.40 мск] уже вышла с судебного заседания – оно не имеет отношения к происходящему. Дома начало трясти, я поняла, что могла бы и погибнуть", – сказала Добронравова корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат подчеркнула, что по факту избиения подавать заявление не станет, но пообещала, что обратится к главе Чечни Рамзану Кадырову. "Я намерена записать видео, в котором потребую от Кадырова, чтобы он передо мной извинился. Мне бояться нечего – в противном случае меня бы вчера там не было", – сказала Добронравова.

Сотрудник представительства МВД по Нижнему Новгороду подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что заявление от Сергея Бабинца принято, однако подробности дела прокомментировать отказался. Комментариями от прокуратуры Нижегородской области "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что о похищении родственников в Чечне с 22 по 24 декабря 2021 года сообщали, в частности, критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев. С 22 декабря 2021 года было похищено более 60 родственников живущих за границей России оппозиционных блогеров и правозащитников, сообщил 12 января член совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне". Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 29 декабря Мосгорсуд принял решение о ее ликвидации.