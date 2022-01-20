Попытка добиться в Эргнети освобождения шести граждан Грузии не дала результата

20 января 2022, 20:11

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На очередной встрече в Эргнети представителям Грузии не удалось добиться от Южной Осетии освобождения шести граждан. Власти Южной Осетии требовали ликвидации пункта пропуска "Чорчана" на границе, но грузинская сторона отклонила их требование.

Как писал "Кавказский узел", представители Грузии и Южной Осетии в июле 2021 года провели очередную встречу в формате Механизмов предотвращения и реагирования на инциденты. Глава южноосетинской делегации назвал условием разрядки конфликта ликвидацию грузинского блокпоста в районе села Цнелис, Грузия настаивала на освобождении осужденных за пересечение границы.

Cегодня в Эргнети состоялась 104-я встреча в формате Механизмов предотвращения и реагирования на инциденты, она прошла при содействии главы Миссии наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС) Марека Щигеля и специального представителя председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Виорела Мошану.

Власти Южной Осетии на встрече в Эргнети потребовали ликвидации КПП "Чорчана" на административной границе, однако грузинская сторона отклонила их требование. Представители Грузии в свою очередь потребовали освобождения шести своих граждан, которые находятся в Южной Осетии, сообщило сегодня "Формула ТВ".

На встречу в Эргнети сегодня приехали друзья и соратники бывшего военнослужащего Чхиквадзе.

"Мы просили обсудить освобождение Мамуки Чхиквадзе и других на встрече в Эргнети, а также, чтобы сотрудники Красного Креста посетили Мамуку Чхиквадзе. Насколько я знаю, они посещали и общались с ним и его семьей. Сегодня мы считаем, что государство не приложило достаточных усилий для освобождения Мамуки Чхиквадзе. Ведь смогло же государство добиться освобождения доктора Важи Гаприндашвили. Мы будем организовывать акции протеста. Вопрос об освобождении других наших соотечественников нужно ставить активнее и предпринимать более активные шаги, чем раньше", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова одного из бывших солдат в прямом эфире телекомпании "Мтавари Архи".

Задержания грузинских граждан неоднократно происходили на линии разграничения Грузии с Южной Осетией. Так, 29 декабря 2021 года около села Гремисхеви были задержаны два гражданина Грузии, их отпустили на следующий день. Ранее, 12 декабря, у села Земо Никози был задержан гражданин Грузии Мамука Чхиквадзе. 19 декабря стало известно, что он заключен под стражу на два месяца за переход границы Южной Осетии. 3 января в Гори прошла акция, участники которой потребовали освободить Чхиквадзе.

Представители властей Южной Осетии не уточнили, когда будут освобождены задержанные, сообщил заместитель директора информационно-аналитического управления СГБ Грузии Ираклий Антадзе. "Борьба будет продолжаться до тех пор, пока каждый из них не вернется в свои семьи", - перевел его слова корреспондент "Кавказского узла".

В ходе встречи также не удалось получить ответа о том, что планируется в окрестностях села Кирбали, отметил Антадзе

Российские войска появились близ деревни Кирбали Горийского муниципалитета, проинформировала 19 января "Грузия Online".

Одной из главных тем обсуждения на встрече был гуманитарный кризис, рассказал представитель аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Звиад Звиададзе.

"Одним из главных вопросов является гуманитарный кризис, который в настоящее время создается на оккупированных территориях и особенно в Ахалгорском районе, где население страдает от крайней бедности и не имеет доступа к базовым медицинским услугам", - сказал Звиададзе. Однако власти Южной Осетии в очередной раз отказались от помощи, заявил он в эфире телекомпании.

Процесс незаконной бордеризации вновь вошел в активную фазу, сообщил сегодня Антадзе. "Российские оккупационные силы активно ведут бордеризацию вдоль линии оккупации, что выражается в возведении искусственных барьеров. Этот процесс также связан с незаконным задержанием наших граждан, это результат оккупации, полная ответственность за это возлагается на власть России", - процитировало сегодня его "Грузия Online".

Ограничения на переход границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, они не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, заявила в 2019 году международная правозащитная организация Amnesty International в докладе "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном также на "Кавказском узле".

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.