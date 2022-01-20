Арест Абдулмумина Гаджиева продлен на три месяца

20 января 2022, 14:00

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Военный суд в Ростове-на-Дону продлил до 28 апреля арест журналисту "Черновика" Абдулмумину Гаджиеву, обвиняемому по делу о финансировании терроризма. Защита указала на отсутствие оснований для продления срока содержания под стражей.

Как сообщал "Кавказский узел", журналист дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев были задержаны по делу о финансировании терроризма. Следователи считают, что Гаджиев и его предполагаемые сообщники собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Гаджиев настаивает на своей невиновности. Его коллеги считают преследование журналиста давлением на него. В октябре арест Гаджиева и двух других фигурантов дела был продлен до 28 января.

По словам адвоката Абдулмумина Гаджиева Арсена Шабанова, в обвинительном заключении утверждается, что своими статьями в газете "Черновик" Абдулмумин Гаджиев "распространял среди населения идеи необходимости отделения республик" Северного Кавказа "и установления на этой территории норм шариатского правления". Что он пытался "воздействовать на сознание людей с целью их вовлечения в участие в деятельности террористической организации", наталкивал "читателей на необходимость отказа от светского образа жизни для <…> подготовки к необходимости и решимости создания теократического государства, в том числе насильственным способом". В федеральном списке экстремистских материалов Минюста ни одна из 26 упоминаемых в обвинительном заключении статей Гаджиева на 12 января 2022 года не числится. Притом, что 25 из них находятся в открытом доступе на сайте "Черновика" и сейчас. А одна из списка – "Это посланник Аллаха!" (Газета "Черновик", №13 от 06.08.2018)" – скорее всего ошибка прокуратуры – дублирование другой одноименной статьи. На самом деле практически все публикации Гаджиева посвящены тому, что мусульманам нужно самообразовываться, глубже постигать вопросы, связанные с экономикой, семейными отношениями, с правилами поведения в обществе, отметил Шабанов.

Сегодня в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоялось первое в текущем году заседание по делу Гаджиева, Ризванова и Тамбиева. Гособвинитель Мурад Алиев заявил ходатайство о продлении меры пресечения. Он сказал, что "избранная ранее мера пресечения неоднократно продлевалась, эти основания не отпали и не изменились" и попросил продлить арест для троих участников дела на три месяца, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Абубакар Ризванов заявил, что обстоятельства изменились – практически все свидетели обвинения уже допрошены. "Считаю, что более мягкая мера пресечения может обеспечить нормальный ход судебного разбирательства" – сказал Ризванов. Он также указал на наличие положительных характеристик и малолетних детей у всех подсудимых и попросил изменить меру пресечения на домашний арест.

Его поддержала адвокат Лиана Амирджанова.

Схожее мнение с Ризвановым высказал и Гаджиев. "Заявление прокурора о том, что обстоятельства не изменились, не соответствует действительности. Тяжесть преступления на этой стадии сама по себе не может являться основанием. Прошу избрать иную меру пресечения, не связанную с заключением под стражей" – сказал он.

Адвокат Гаджиева Анна Сердюкова также попросила отказать в ходатайстве прокурору. "Гособвинителем не было приведено ни одного доказательства того, что мой подзащитный может скрыться от суда, воспрепятствовать судебному следствию и как-либо надавить на свидетелей", – заявила она. Сердюкова добавила, что дело слушается более года, и подсудимые разлучены со своими семьями.

Второй адвокат Гаджиева – Ашот Нарвардян обратил внимание, что немногие оставшиеся свидетели обвинения засекречены, поэтому подсудимые не знают их личность и не смогут оказать давление.

Кемал Тамбиев обратил внимание на выступление "правительства, где поднимался вопрос о том, что суды излишне часто избирают самую строгую меру пресечения – заключение под стражей" и также попросил о домашнем аресте.

Адвокат Тамбиева Оксана Малюкова посчитала, что столь длительное содержание под стражей нарушает конституционные права подзащитного. Она тоже поддержала смягчение меры пресечения.

Тем не менее, суд продлил арест Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара до 28 апреля. Рассмотрение дела продолжится в 10.00 мск. 27 января, передал корреспондент "Кавказского узла".

Абдулмумин Гаджиев обвиняется по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации", предусматривает до 20 лет лишения свободы) и части 4 статьи 205.1 УК РФ ("Финансирование терроризма", предусматривает до пожизненного лишения свободы). Общественно-политическая еженедельная газета "Черновик" издается в республике Дагестан с 2003 года. Коллеги Гаджиева не рассчитывают на справедливый приговор и опасаются закрытия "Черновика" по окончании судебного процесса по его делу, однако борьбы не оставляют, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии, проведенной на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".