Прокуратура Азербайджана отказалась расследовать избиение Тофига Ягублу

12 января 2022, 12:51

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Отказ начать расследование уголовного дела в связи с жалобой оппозиционного политика Тофига Ягублу на избиение его силовиками поступил из прокуратуры Азербайджана. Защита назвала доводы ведомства об отсутствии события преступления несостоятельными.

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря 2021 года в Генпрокуратуру была направлена жалоба на избиение Тофига Ягублу, и уже на следующий день помощник прокурора Сабаильского района зафиксировал показания активиста, но не в качестве потерпевшего, а как свидетеля. В тот же день после допроса Ягублу направили на судмедэкспертизу. 5 января Ягублу сообщил, что в отведенный законом срок прокуратура не уведомила его о начале расследования уголовного дела или отказе в этом.

1 декабря 2021 года полиция сорвала акцию в защиту активиста Партии народного фронта Азербайджана Салеха Рустамова, проводившего в заключении голодовку с требованием освобождения. В числе задержанных на акции оказался и член Национального совета демократических сил Азербайджана Тофиг Ягублу. Он утверждает, что силовики жестоко избили его во время содержания под стражей.

11 января из Сабаильской районной прокуратуры адвокату Ягублу Немату Керимли пришло письмо, в котором говорится, что "оснований для возбуждения уголовного дела нет", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член координационного центра Национального совета демократических сил и партии "Мусават" Тофиг Ягублу.

"Это вопиющий произвол. Как же так? Я был избит, весь мир увидел меня со следами насилия на лице, а они оказывается "не нашли оснований". Это будет только поощрять к новым преступлениям против меня. Мы подадим на решение прокуратуры в суд. Я не наивен и не ожидаю от азербайджанских судов справедливости, но пройдя все инстанции здесь, мы сможем обратиться в ЕСПЧ", - сказал Ягублу.

Прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела по абсурдным основаниям, отметил адвокат Ягублу Немат Керимли.

"В письме отказ мотивирован ссылкой на статью 39.1.1 Уголовно-процессуального кодекс Азербайджана – "отсутствие события преступления". Это полнейший абсурд. "Событие преступления" очевидно: Тофиг Ягублу был задержан на акции протеста полицией, что было засвидетельствовано многочисленными съемками журналистов и через несколько часов он предстал с травмами на лице. То есть факт "события преступления" тут никак не оспоришь. Если бы они написали бы, что не нашли доказательств того, что Ягублу избили именно сотрудники полиции или во время содержания его под надзором полиции, это еще куда бы ни шло. Но отвергать сам факт преступления – нелепость", - сказал адвокат. По его словам, сроков обжалования нет, но защита в ближайшее время подаст заявление в суд.

Керимли также указал на нарушение прокуратурой сроков ответа по итогам расследования. "Они должны были ответить в месячный срок – начали уголовное дело или нет. Но нас информировали об итогах расследования через 40 дней. В перспективе в жалобе в ЕСПЧ мы этот вопрос также будем ставить", - сказал адвокат.

В Сабаильской районной прокуратуре подтвердили информацию об отказе в возбуждении уголовного дела, но отказались от комментариев.

Тофиг Ягублу - бывший зампредседателя партии "Мусават", член координационного центра Национального совета демократических сил. Политик неоднократно задерживался и пребывал в заключении, говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Тофиге Ягублу.