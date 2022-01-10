Супруга Полада Асланова заявила о давлении на журналиста в колонии

10 января 2022, 20:23

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Сотрудники колонии отняли у журналиста Полада Асланова сигареты и бутилированную воду, чтобы склонить его к прекращению голодовки, заявила жена заключенного. Верховный суд Азербайджана уже семь месяцев не принимает к рассмотрению жалобу на приговор, это нарушает права Асланова, указал юрист Ялчин Иманов.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 6 января главред азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов объявил голодовку. Он требует пересмотра своего дела и протестует против затягивания рассмотрения его жалобы Верховным судом Азербайджана. В декабре 2021 года Асланов также жаловался на отсутствие надлежащих условий для оказания ему качественной медицинской помощи.

16 ноября 2020 года суд приговорил Полада Асланова к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене. Апелляция Асланова не была удовлетворена, но его защита в апреле 2021 года обжаловала приговор в Верховном суде. По мнению супруги журналиста, ему создают трудности в пенитенциарном учреждении, чтобы вынудить написать прошение о помиловании.

Супруга Асланова не смогла связаться с ним по телефону

Как рассказала корреспонденту "Кавказского узла" супруга журналиста Гюльмира Асланова, ее муж продолжает голодовку пятые сутки. "С самим Поладом сегодня связаться не удалось. У него дни телефонных разговоров – понедельник и пятница. Обычно он звонит по утрам. Но сегодня Полад не позвонил. Днем я обратилась к помощнику начальника Пенитенциарной службы. Он обещал, что до конца рабочего дня Поладу создадут возможность для телефонного звонка, но он так и не позвонил", - сказала Асланова.

Однако она получила информацию о муже через родственников других заключенных, созвонившихся с ними сегодня. "Мне сообщили, что Полад продолжает голодовку и она уже сказывается на его здоровье. На Полада оказывается давление. У него отобрали сигареты, бутилированную воду, чтобы он прекратил голодовку. Они знают, что без сигарет голодовка проводится тяжелее. А вода из крана плохого качества. Поэтому, отняв сигареты и чистую бутилированную воду, Полада хотят принудить прекратить голодовку. Очевидно, из этих соображений его лишили возможности связаться с нами", - заключила Гюльмира Асланова. Она добавила, что ее муж остается в медпункте колонии №1.

Суд тянет с рассмотрением кассации Асланова семь месяцев

Асланова уточнила, что кассационная жалоба по делу Асланова поступила в Верховный суд Азербайджана еще в начале июня 2021 года. "Только 16 декабря [2021 года] на сайте Верховного суда появилась информация, что жалоба принята в производство. Но до сих пор дата рассмотрения не назначена", - отметила супруга журналиста.

Приговор в отношении Полада Асланова вступил в законную силу, но Верховный суд может его изменить, указал юрист и правозащитник, глава Бакинского клуба прав человека (БКПЧ) Расул Джафаров. "а данном этапе, следствие уже не может заново проводить расследование. Верховный суд как раз является той инстанцией, которая может изменить приговор, смягчить его, заменить реальный срок на условное наказание или вовсе оправдать осужденного. Также Верховный суд может вернуть дело на повторное расследование апелляционной инстанции", - сказал Джафаров корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, формально сроки рассмотрения кассационной жалобы не нарушены. Как отметил Джафаров, в законодательстве с точки зрения рассмотрения кассационной жалобы по уголовным делам есть пробелы.

"Согласно статье 410.1.3 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) в течение шести месяцев после оглашения решения Бакинского апелляционного суда сторона обвинения может опротестовать этот вердикт. И Верховный суд как минимум должен дожидаться этого срока, если даже сторона защита уже подала кассацию. С другой стороны, по статье 410.1.4 сторона защиты имеет право подать кассационную жалобу в течение 12 месяцев после получения решения апелляционной инстанции на руки. Однако в УПК не прописан срок рассмотрения кассационной жалобы после ее поступления и в случае, если в шестимесячный срок сторона обвинения не подала протест. С другой стороны, в УПК указывается, что Верховный суд должен в течение трех месяцев рассмотреть жалобу после принятия ее в производство. Насколько мне известно, жалобу Полада Асланова взяли в производство в середине декабря. С этой точки зрения, формально Верховный суд не нарушил сроки рассмотрения кассационной жалобы", - пояснил Расул Джафаров.

По его словам, в практике азербайджанских судов рассмотрение кассационных жалоб затягивается на год и даже полтора. "Я сам пережил судьбу политзаключенного. По моему делу время от решения апелляционного суда до рассмотрения жалобы в Верховном суде заняло более девяти месяцев", - сказал Джафаров.

Вместе с тем, Джафаров отметил, что в последние три-четыре месяца Верховный суд принял существенно смягчающие решения по делам некоторых политзаключенных - в частности, по "Гянджинскому делу".

"Нескольким фигурантам этого дела были существенно смягчены сроки наказания, причем одному из них - с 18 лет лишения свободы до пяти лет лишения свободы. Причем Верховный суд снял обвинение в убийстве и оставил статьи в участии «массовых беспорядках», «сопротивлении полиции». Кроме того, в конце 2021 года Верховный суд отменил приговор оппозиционеру Паше Умудову и вернул дело на рассмотрение апелляционного суда, частично удовлетворив его жалобу. Эта тенденция несколько обнадеживает", - сказал Джафаров.

Бывший член Коллегии адвокатов Ялчин Иманов также указал, что на данном этапе невозможен пересмотр дела следственным органом, поскольку приговор вступил в законную силу. "Однако прокуратура, орган, поддерживающий государственное обвинение может в Верховном суде изменить позицию, предложить смягчение наказание, замену его на условное наказание. У нас был прецедент, когда сам генеральный прокурор сделал представление Пленуму Верховного суда о пересмотре дела правозащитника Интигама Алиева, и реальный срок ему был изменен на условное наказание. Правда, это было большим резонансным делом, и на освобождении Интигама Алиева настаивали авторитетные международные структуры, и властям все сложнее было удерживать его в тюрьме", - сказал Иманов корреспонденту "Кавказского узла".

Он согласился с тем, что в законодательстве есть недоработки относительно сроков рассмотрения кассационных жалоб. "Формально, с точки зрения буквы закона, может быть, сроки рассмотрения дела Асланова и не нарушены. Но налицо нарушение в отношении него духа положений Европейской конвенции. Пункт 1 статьи 6 Европейской конвенции гласит, что суды должны рассматривать дела в «разумные сроки». В этом смысле затягивание рассмотрение кассационной жалобы Асланова с учетом того, что оно было подано в начале июня прошлого года, а срок подачи протеста истек в августе, очевидно. Если исходить из того, что жалоба была принята в производство в середине декабря прошлого года, то с учетом того, что Верховный суд рассматривает кассационные жалобы в течение трех месяцев, то процесс может затянуться до середины марта. Безусловно, это нарушает права осужденного и в перспективе данное обстоятельство обязательно будет учитываться ЕСПЧ", - заключил Иманов.

Согласно статье 6 Европейской конвенции о правах человека ("Право на справедливое судебное разбирательство"), "каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Судебное решение объявляется публично, однако пресса и публика могут не допускаться на судебные заседания в течение всего процесса или его части по соображениям морали, общественного порядка или национальной безопасности в демократическом обществе, а также когда того требую интересы несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, или – в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо – при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия".

Правозащитник оценил результативность голодовок в тюрьмах Азербайджана

Расул Джафаров отметил, что в Азербайджане заключенные часто прибегают к голодовкам, добиваясь освобождения. "Как правило, эти акции не достигают конечной цели, но они привлекают международное внимание и имеют эффект в более длительной перспективе. Например, политзаключенный Эмин Сагиев (Шагиев) спустя несколько месяцев после 25-дневной голодовки был помилован. Но были случаи, когда голодовка имела прямые результаты. Речь идет об освобождении после длительной голодовки Тофига Ягублу и блогера Мехмана Гусейнова. Но это были резонансные дела и речь шла об именитых политзаключенных, пользующихся большой общественной и международной поддержкой", - отметил Джафаров.

Блогер Мехман Гусейнов 3 марта 2017 года был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете. Клеветой суд счел его жалобы на пытки после задержания. За два месяца до завершения срока заключения Гусейнов был обвинен в избиении сотрудника колонии. Однако после того как президент Азербайджана потребовал обеспечить объективность следствия, дело было закрыто. Брат Гусейнова счел позицию Ильхама Алиева уступкой международному сообществу. Оппозиционер Тофиг Ягублу в сентябре 2020 года проводил голодовку, требуя оправдания по делу о хулиганстве. В результате суд решил перевести его под домашний арест.

При этом журналист Афган Садыгов проводил голодовку почти 250 дней, но так и не добился результата, указал Джафаров. "В случае с ним применяли принудительное кормление. Ему питательные вещества вводили посредством зонда через горло. Он уже обессилел и не мог сопротивляться. Кроме того, ему делали поддерживающие инфузии", - сказал правозащитник.

Законодательных норм о принудительном кормлении нет, но и Асланова теоретически могут подвергнуть этой процедуре, указал Джафаров. "Есть нормативные акты пенитенциарной службы, которые наделяют правом ведомство применять принудительное кормление исходя из принципа, что государство ответственно за жизнь и здоровье осужденных", - сообщил Расул Джафаров.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев - в отделе общественных связей не отвечали на телефонные звонки корреспондента "Кавказского узла".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".