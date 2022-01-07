Журналист Полад Асланов начал голодовку в тюрьме

07 января 2022, 14:59

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Содержащийся в тюремном заключении руководитель сайта xeberman.com Полад Асланов с вечера 6 января объявил голодовку. Он требует пересмотра своего дела и протестует против затягивания рассмотрения его жалобы Верховным судом Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 ноября 2020 года суд приговорил главреда азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полада Асланова к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене. Апелляционный суд оставил в силе приговор. Асланов делит камеру с 17 заключенными и подвергается давлению, сообщила его супруга и призвала омбудсмена, Международный комитет Красного Креста, Пенитенциарную службу помочь пресечь нарушение прав Асланова в колонии. В апреле 2021 года защита Асланова обжаловала приговор в Верховном суде. 22 декабря Асланов пожаловался на отсутствие надлежащих условий для оказания ему качественной медицинской помощи. По мнению супруги журналиста, ему создают трудности в пенитенциарном учреждении, чтобы вынудить написать прошение о помиловании.

Полад Асланов с вечера 6 января объявил голодовку, сообщила его супруга Гюльмира Асланова.

"Вчера мне позвонили из колонии и сказали, что Полад написал заявление о начале голодовки. Меня пригласили уговорить его не проводить акцию, зная, что я сама против голодовки мужа, потому что это подрывает его здоровье. Я сразу поехала в колонию номер 1 и встретилась с Поладом. Он сказал, что на его обращения к президенту Ильхаму Алиеву, генеральному прокурору Кямрану Алиеву, главе СГБ Али Нагиеву никаких ответов не поступает. Раньше хотя бы на обращения к бывшему генпрокурору Закиру Гаралову ответы присылали, сейчас вообще никаких ответов нет. Полад также недоволен тем, что не рассматривается его кассационная жалоба. Его апелляционная жалоба была рассмотрена в феврале прошлого года. Но до сих пор кассационная жалоба Верховным судом не рассмотрена", - сказала Асланова корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что, несмотря на ее уговоры, Полад Асланов решил проводить голодовку.

По ее словам, в последние два месяца жалобы ее мужа не отправляются из колонии. "Начальник говорит ему: "ты очень жестко пишешь, если я отправлю письма, то меня уволят", - утверждает супруга журналиста.

Она сообщила, что сейчас Асланов содержится в медпункте колонии. "Против Полада были провокации, поэтому у него проблемы с нервной системой, и он там лечился. Лечение закончилось, но он пока остается там", - сказала женщина.

Гюльмира Асланова отметила, что супруг требует пересмотра дела, а также ускорения процесса рассмотрения кассационной жалобы. "Жалоба принята в производство в середине ноября, но до сих пор не рассмотрена", - сказала она.

Адвокат журналиста Эльчин Садыгов оказался недоступен для комментариев в связи служебной командировкой.

Как пояснил эксперт в области права Ялчин Иманов, на данном этапе дело не может быть пересмотрено, однако Верховный суд может принять решение об отмене приговора или возврате дела в апелляционную инстанцию.

В Пенитенциарной службе корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что не располагают информацией о голодовке Асланова.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".