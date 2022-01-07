Жители Сочи встретили Рождество с соблюдением коронавирусных ограничений

07 января 2022, 06:30

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Рождественские богослужения в 27 сочинских храмах проходят при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора, рассказали в пресс-службе мэрии. Практически все прихожане в масках, служители церкви тоже, за редким исключением, сообщила побывавшая в сочинских храмах корреспондент "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", в 2016-2019 годах празднование Рождества Христова в регионах юга России проходило при усиленных мерах безопасности. В 2021 году рождественские богослужения прошли в храмах на юге России с ограничениями из-за пандемии коронавируса. В 2022 году рождественские службы пройдут в большинстве храмов в регионах юга России, местные власти позаботились об усилении мер безопасности. Пандемия коронавируса практически не сказалась на планах празднования Рождества.

6 января верующие Русской, Грузинской, Иерусалимской и Сербской православных церквей отмечают Сочельник – канун Рождества Христова. В ночь на 7 января прихожане этих церквей будут отмечать само Рождество. Верующие Армянской апостольской церкви, основной религиозной организации в Армении и Нагорном Карабахе, отметили Рождество 6 января. Традиционное рождественское шествие "Алило" в Грузии было второй раз отменено в связи с пандемией коронавируса.

"В ночь с 6 на 7 января 2022 года в Сочи проходят традиционные церковные службы. Дополнительных ограничений нет. Все проходит с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Но специально не было никаких анонсов, никаких приглашений, чтобы люди максимально встречали Рождество в кругу семьи. Все сочинские храмы открыты. Службы проходят в 27 храмах по всему Сочи", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы мэрии Сочи Кристина Мруг.

Корреспондент "Кавказского узла" посетила несколько храмов Сочи и побеседовала с прихожанами и священниками. Они поделились своими впечатлениями о празднованиях Рождества Христова в период пандемии. Днем 6 января в сочинских храмах проходили службы, на них чаще приходили более пожилые горожане. Ночью с 6 на 7 января пришли более молодые люди, которые не боятся бессонных ночей. Большая часть сочинцев встречала Рождество дома за праздничным столом и смотрела традиционную трансляцию богослужения по ТВ.

В течение суток входы на территорию храмов охраняют полиция и казаки. На входах в храмы прихожане, помогающие в церквях, раздают маски тем, кто их забыл, и предлагают провести дезинфекцию рук. Все прихожане в масках, служители церкви тоже, за редким исключением. В храмах сохраняется дистанция между людьми приблизительно по полтора метра друг от друга. Те, кто не решается заходить в храмы, могут слушать богослужение на улице, где включена прямая трансляция происходящего внутри храмов.

60-летняя прихожанка Алла Оленева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что приходила на богослужение 6 января днем и собирается прийти в Храм Михаила Архангела к 9 утра 7 января после ночной службы. "Я, когда была помоложе, то всегда приходила на ночные богослужения. Но сейчас возраст уже не тот, чтобы не спать ночью. Даже по ТВ не могу досмотреть ночные богослужения, засыпаю. У меня режим. Если не лягу вовремя спать, то очень плохо себя чувствую. Тем более ковид. Ночью больше молодежь идет. Я днем слушала богослужение на улице. Боялась заходить, чтобы не заразиться. Народа относительно немного было днем", - поделилась своими наблюдениями Алла Оленева.

Она также добавила, что уже пять лет как пенсионерка, и не представляет себе, как можно было увеличить пожилым людям пенсионный возраст. "Я живу очень экономно. Пенсия 14 000 рублей с копейками. Экономлю на всем, это при том, что мне помогают дети. Они работают, но и им не просто. В стране ситуация нестабильная. Я себе представить не могу, как бы работала сейчас в моем возрасте. Я всю жизнь проработала в прачечной. Работа сложная. Да у кого она легкая? Кто-то уборщицей, кто-то воспитателем, кто-то учителем работает. С возрастом человек теряет уже энергию, физический труд становится неподъемным... Молилась, конечно, и за себя, и за народ, чтобы все в нашей стране было хорошо, и чтобы скорее это правительство сменилось на более адекватное, а страна взяла социалистический курс развития. Долго наши граждане так не протянут: богатые богатеют, бедные беднеют… Жизнь усложняется в России, думаю, что бунт в Казахстане может аукнуться и в России. Не я одна молилась за то, чтобы, наконец, Россия стала свободной и цивилизованной страной", - высказала свое мнение Алла Оленева, которая приходит уже много лет подряд на Рождество в храм Михаила Архангела.

Студенты из Ижевска, 25-летние влюбленные Ирина Конева и Илья Макаров, пришли ночью в храм Михаила Архангела. По их словам, они отдыхают в Сочи и решили провести рождественскую ночь на богослужении. "Но, к сожалению, мы ничего не понимаем, что говорит батюшка. Все очень красиво: и оформление, и костюмы у батюшек. И голоса красивые. Все торжественно. Но ни я, ни Илья ничего не понимаем. Богослужения проходят на старославянском языке. Но хотелось бы послушать проповеди и притчи, понимая, о чем они", - сказала Ирина корреспонденту "Кавказского узла". Ее спутник Илья поддержал девушку: "Рождество в России - это добрая традиция. Все похоже на сказку. Но почему бы ее не адаптировать к современным реалиям?".

"Мы гуляли по городу и решили зайти, не пожалели нисколько. Очень красиво. Заразиться не боимся, потому что с другом переболели уже", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" 20-летний Сергей Васильев, который пришел ночью в храм Михаила Архангела с другом. Для него, как и его друга, Рождество - это традиция, а не вера. Молодежи очень сложно экономически выживать в России, и поэтому многие хотят из нее уехать, считает Сергей Васильев. "И еще надоела коррупция везде и всюду. Куда бы ни пришел, везде смотрят в твой карман", - сказал юноша.

Из-за того, что много людей болеют, было решено установить в церкви большую бактерицидную лампу, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из священников.

"Священники исповедуют людей, надевая маски. Маски можно взять на входе. Сами священники стараются соблюдать антиковидные меры, потому что многие сами переболели. Работа с большим количеством людей опасна для работников храма, поэтому, чтобы все-таки дарить людям радость праздника, службы проходят в штатном режиме, но с полным соблюдением антиковидных мер. И прихожане это понимают", - рассказал один из священнослужителей, который пожелал остаться анонимным. "Люди ждут праздника, как чуда, чтобы пожелать себе, близким и друг другу улучшения ситуации и в семье, и в стране, и в мире", - сказал он.

На ночные богослужения прихожане пришли даже с маленькими детьми. "Я живу на улице Госпитальной, рядом с кафедральным собором Святого равноапостольного князя Владимира, поэтому прихожу сюда каждое Рождество ночью, с момента, как открыли этот храм. В основном в этом году пришли те, кто живет рядом. Остальные справляют Рождество дома. Для меня это дань традиции. Сегодня ночью епископ Сочинский и Туапсинский Герман совершает Божественную литургию. Очень интересно его увидеть и послушать", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" 30-летняя сочинка Марина Волкова.

Она пришла на богослужение с годовалым сыном, который уже спал у нее на руках. "Хочу, чтобы мой ребенок был счастливым, и рос в мирной и счастливой стране. Поэтому пришла с ним", - пояснила свой визит с ребенком в церковь Марина Волкова. По ее словам, она мать-одиночка и экономически ей "ребенка поднимать очень сложно". Говоря насчет семейной продовольственной корзины, Марина отметила, что она живет с мамой-пенсионеркой. "Мама покупает продукты очень экономно и готовит. Так и выкручиваемся. Готовит она очень вкусно из самых дешевых продуктов, но и они стали дорожать. Мы не голодаем, но и не шикуем", - рассказала женщина.

В Храме Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Адлере в Олимпийском парке было много народа. Сюда пришли люди, которые в основном приехали в Сочи отдыхать и остановились в отелях прибрежного кластера. "Гуляли по Олимпийскому парку и, конечно же, решили посетить этот храм. Здесь очень красиво. Меры предосторожности соблюдаются", - отметил гость из Санкт-Петербурга Павел Максимов. По его мнению, сочинские цены на питание и развлечения не уступают столичным при "падающем благосостоянии народа".

"Ночные праздничные богослужения проходят в сочинских храмах, расположенных во всех четырех внутригородских районах города Сочи. Богослужения проходят при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. За этим следят волонтеры и церковнослужители", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе мэрии Сочи.

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