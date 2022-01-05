Житель Ростовской области оштрафован за публикацию экстремистской картинки

05 января 2022, 00:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

К штрафу в тысячу рублей приговорил суд в Ростовской области местного жителя Даниила Городова, который разместил в соцсети картинку, признанную экстремистским материалом.

Багаевский районный суд Ростовской оштрафовал местного жителя за распространение картинки, которая была признана экстремистской решением Ломоносовского районного суда Архангельска 10 февраля 2017 года и включена в федеральный список экстремистских материалов (№4138).

По версии следствия, житель Ростовской области Даниил Городов разместил запрещенное изображение с клоуном, который держит топор, и кавказофобным призывом в соцсети "ВКонтакте". На суде мужчина признал себя виновным, раскаялся в содеянном, а также сообщил, что не знал о признании указанной картинки экстремистской, сообщают 4 января "Кавказ.Реалии"*.

Суд приговорил Городова к минимальному наказанию - штрафу в тысячу рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 24 декабря к крупному штрафу и принудительному наблюдению у психиатра местного жителя Руслана Ковалева, признав его виновным в публичном оправдании терроризма.