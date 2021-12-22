Активисты указали на просчеты в политике Аслана Бжании

22 декабря 2021, 02:08

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Протесты в Сухуме спровоцировало нежелание Аслана Бжании изначально пойти на уступки оппозиции, указала журналистка Изида Чания. Президент за время своей работы не смог или не захотел выстроить диалог с народом, оппозицией, его внешняя политика не продумана, а социально-экономического состояния Абхазии ухудшилось, считают оппозиционеры Ахра Бжания и Тимур Гулия.

Как писал "Кавказский узел", 21 декабря оппозиция в Сухуме вышла на митинг с требованием отставки президента Аслана Бжании. Участники акции заявили, что социально-экономическая и политическая ситуация в республике на фоне пандемии ухудшились . Аслан Бжания оказался выйти к протестующим, после чего участники акции предприняли попытку штурма здания парламента. Силовики применили дымовые шашки. ОМОН и военные попытались разогнать участников акции, после чего в толпе произошли потасовки. Во время съемок на митинге оппозиции пострадала съемочная группа Абхазского телевидения. В результате Бжания согласился принять представителей оппозиции. После преговоров абхазская оппозиция решила отложить требования по отставке президента.

Поводом для акции стал конфликт между ветеранами Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и силовиками в День победы и независимости. Силовики, избившие ветеранов после стрельбы 30 сентября в Сухуме, повели себя агрессивно и не извинились, указали депутаты парламента 4 октября. Генпрокуратура 11 октября отчиталась о завершении проверки, по ее итогам в отношении двух силовиков заведены уголовные дела. В действиях главы МВД Дмитрия Дбара Генпрокуратура не нашла состава преступления, однако предложила президенту Абхазии рассмотреть его соответствие должности. Оппозиция и ветераны войны 1992-93 годов на митингах требовали отставки главы МВД Дмитрия Дбара, в результате президент Абхазии Аслан Бжания 30 ноября назначил его начальником Государственной службы охраны.

С утра 21 декабря была усилена охрана комплекса правительственных зданий, установлена ограда по периметру металлическими заграждениями, а со стороны набережной Махаджиров - автобусами, во внутреннем дворе администрации были разбиты военные палатки, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" журналистка Изида Чания. Абхазская милиция и военные были стянуты к администрации президента, почти все городские автобусы сняли с маршрутов, работа общественного транспорта в Сухуме была фактически парализована, сказала она.

По словам журналистки, эти действия властей вызвали возмущение у жителей республики. «Если власть на каждый митинг оппозиции будет реагировать таким образом, то страна останется без общественного транспорта. Такого испуга власти я еще не наблюдала», - сказала Чания.

Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, дождливую и холодную погоду этот митинг оппозиции собрал больше людей, чем прошлый.

4 ноября Объединенный совет ветеранов Абхазии вопреки отказу мэрии Сухума согласовать акцию протеста провел митинг с требованием отставки главы МВД Дмитрия Дбара. Протест был анонсирован на фоне решения президента Абхазии о восстановлении силовика в должности. Акция собрала более тысячи человек. Президент Абхазии Аслан Бжания отказался выполнить их требования, и тогда участники митинга анонсировали всенародный сход за отставку самого Бжании.

«Все, что надо было сделать Бжании во время переговоров - перенести дату выборов в парламент до изменения закона о выборах, начать обещанные реформы, открыть доступ к информации и освободить главного охранника от госслужбы (Дмитрия Дбара). Но он не сделал ничего», - заявила Чания.

13 декабря президент Аслан Бжания подписал указ, которым назначил выборы в парламент Абхазии на 12 марта 2022 года.

К работе администрации Бжании много вопросов, но один из основных – где он был во время Отечественной войны в Абхазии, сказал корреспонденту "Кавказского узла" лидер общественного движения «Аидгылара» Кан Кварчия.

Он отметил, что для каждого абхаза это очень важный момент, поскольку людям, которые не находились во время войны на Абхазии, отказывают в выдаче гражданства. Если Бжания не принимал участие в боевых действиях, хотя по возрасту должен был воевать, тогда он не имеет права быть президентом, считает Кварчия. «Есть два видеоматериала, в которых на тот момент лидер оппозиции, кандидат в президенты Бжания Аслан Георгиевич рассказывает три совершенно разные, исключающие друг друга версии своего местонахождения и рода деятельности в период войны народа Абхазии», - рассказал Кварчия.

С момента прихода к власти Аслана Бжания страну сотрясали громкие скандалы, связанные с непродуманной внешней политикой, ухудшением социально-экономического состояния страны, сказал председатель партии «Аруаа» Тимур Гулия. "Ничем не обоснованные заявления о смене формата переговорного процесса с Грузией ставят нашу страну в двусмысленное положение, наносят удар по нашему имиджу независимого государства", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Пункт о возможности проведения многоуровневых переговоров был внесен в концепцию внешней политики Абхазии, но впоследствии удален по требованию депутатов парламента и оппозиции. Проблемы в энергетике Абхазии также связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, сообщил ранее гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа, При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

Он отметил, что после избрания президентом Аслана Бжании более половины граждан непризнанной республики рассчитывали на то, что команда президента будет работать на народ и укрепление государственности, консолидирует общество, не деля на своих и чужих, но произошло все наоборот. Гулия считает, что за два года работы Аслан Бжания не выполнил ни одного предвыборного обещания, при этом страна погрузилась в энергокризис, из которого нет выхода.

Аслан Бжания был избран президентом Абхазии на досрочных выборах 22 марта 2020 года. Бжания заявлял, что намерен провести реформу министерств, чтобы они не дублировали функции друг друга. Он также отмечал, что стране пойдет на пользу установленная Конституцией исключительная ответственность президента за все процессы, происходящие в республике, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное о досрочных выборах президента Абхазии-2020".

Представитель Объединенного Совета ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Ахра Бжания считает, что такого закрытого президента, как Аслан Бжания, в Абхазии еще не было. Он не смог или не захотел выстроить диалог с народом, оппозицией и СМИ, при этом начал репрессии против своих политических оппонентов и борьбу с пользователями соцсетей, отметил он.

Ахра Бжания отметил, что президент пытался избежать прямого общения с оппозицией, сославшись на недопустимость проведения несанкционированных митингов в условиях действия ограничительных мер по коронавирусу. При этом власть не смогла принять адекватных мер, чтобы остановить коронавирусную инфекцию в Абхазии, люди умирают, не хватает больниц, медикаментов, врачей, сказал опоозиционер.

В Абхазии для предотвращения распространения коронавируса с 5 октября запрещены массовые спортивные, развлекательные и выставочные мероприятия в помещениях, а также свадьбы и торжества. По данным оперштаба по защите населения от коронавируса в Абхазии к 20 декабря общее число выявленных случаев коронавируса составило 37038 человек, из них 144 выявлены за минувшие сутки. Всего за время пандемии умерли 550 пациентов, в том числе один - за последние сутки, сообщило издание "Апсны-пресс".

Майнинг привел к тому, что энергетика погрузилась в полный кризис, а за переток энергии из России придется расплачиваться средствами из инвестиционной программы, которая итак сокращается, отметил он.

Абхазия получила переток из России на фоне растущего дефицита электроэнергии в связи с падением уровня воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС, сообщило 18 декабря "Черноморэнерго".

"Очень настораживают вопросы, связанные с суверенитетом страны... внешнеполитические инициативы, где обсуждаются многоуровневые переговоры с Грузией, где обсуждаются уступки нашего суверенитета ", - сказал Ахра Бжания.

Он также напомнил, что героев войны, ветеранов избили представители МВД - то есть те, кто должны соблюдать закон, и эта проблема так и не решена».

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