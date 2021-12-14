Состояние Салеха Рустамова резко ухудшилось после начала сухой голодовки

14 декабря 2021, 16:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Салех Рустамов 39-е сутки проводит голодовку в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы Азербайджана, на вторые сутки сухой голодовки у него начался озноб, упало давление и уровень сахара в крови, сообщили его адвокат и родные. Власти Азербайджана не отреагировали на многочисленные обращения о помиловании Рустамова, указал правозащитник Руфат Сафаров.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября активист Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Салех Рустамов объявил голодовку в знак протеста против того, что не попал под объявленную президентом Азербайджана амнистию. Рустамову вводятся внутривенно питательные вещества, но это не заменит полноценного питания на фоне стресса, возраста и сопутствующих заболеваний, а также перенесенного COVID-19, смерть может наступить в любой момент, рассказал 12 декабря врач Адиль Гейбулла. 13 декабря, на 28-е сутки голодовки, Рустамов отказался от воды. В знак солидарности с Руставовым от приема пищи отказались его родные и несколько активистов. Позже по просьбе активистов родные прекратили голодовку, за исключением его брата Талеха Рустамова.

Турецкие специалисты диагностировали у Салеха Рустамова отмирание клеток головного мозга. Пенитенциарная служба опровергла информацию о нарушениях в психическом здоровье Рустамова, но защита не согласна с выводами ведомства. Рустамов отказывается принимать пищу, хотя уже разуверился в действенности своего протеста, указал адвокат на 35-е сутки голодовки.

Адвокат и родные сообщили о резком ухудшении состояния Салеха Рустамова

Адвокат Бахруз Байрамов в первой половине дня сегодня утром посетил Салеха Рустамова в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы Азербайджана. "Мы с ним общались всего несколько минут, потому что он сильно ослаб. Салех Рустамов сказал мне, что после отказа от воды и инъекций ночью у него начался озноб. Всю ночь его лихорадило. Он выглядел сильно изможденным. Салех Рустамов еле говорил отрывистым голосом", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Врачи заявили Рустамову, что это адвокат подговаривает его к голодовке, сообщил Байрамов."Салех Рустамов им сказал, что ему 58 лет и никто на его волю не может повлиять", - отметил адвокат.

По его словам, после встречи с Рустамовым он общался с представителями администрации учреждения и врачами. "Я им сказал, что вместо того, чтобы обвинять меня, лучше бы допустили бы к нему родных, которые могли уговорить Рустамова не начинать сухую голодовку. Врачи заявили, что вынуждены осуществить медицинское вмешательство и начать принудительное кормление. Я напомнил им слова Салеха Рустамова о том, что в случае силового давления на него он будет сопротивляться этому, и, если не останется другого выхода, покончит с собой", - продолжил адвокат.

Во второй половине дня Салеха Рустамова посетили его брат и сестра – Валех и Егяна Рустамовы."Состояние Салеха крайне тяжелое. После того, как он перешел к сухой голодовке, у него резко понизились давление и уровень сахара в крови. Его лихорадит. Мы просили, чтобы он остановил сухую голодовку, но он отказался", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Валех Рустамов.

Правозащитники обратили внимание главы МВД Азербайджана на ситуацию с Салехом Рустамовым

Исполнительный директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что прошел почти месяц с того момента, как организация обратилась к руководству Азербайджана с просьбой освободить Салеха Рустамова, хотя бы исходя из гуманитарных соображений и его заслуг в защите территориальной целостности Азербайджана.

"За это время поступили десятки обращений от общественных и политических организаций, международных структур, тысячи людей со всей страны индивидуально обращались через социальные сети. Но никакой реакции нет. Вчера нас, учредителей "Линии защиты", принял глава МВД Вилаят Эйвазов для обсуждения в целом ситуации с правами человека, взаимоотношения полиции и граждан, возможностей мониторингов правозащитников изолятор временного содержания. Когда мы сказали ему, что сейчас в первую очередь надо решить вопрос с Салехом Рустамовым, министр сказал, что это не в его компетенции. Мы ему напомнили, что он член комиссии по вопросам помилования. В ответ он посоветовал, что бы Рустамов написал прошение о помиловании. Мы ему напомнили, что обращение правозащитников, брата Рустамова также может быть основанием для помилования", - сказал Сафаров.

Посольство России отказалось помогать Рустамову

На запрос в посольство России в Азербайджане о том, какие меры они предприняли в связи с ухудшением здоровья Рустамова, в дипмиссии повторили, что на территории Азербайджана он был привлечен как гражданин этой страны.

Глава пресс-службы посольства России в Азербайджане Алина Золотарева сообщила, что Рустамов, хотя и является гражданином России, но не вышел из азербайджанского гражданства, а потому приговор ему является внутренним делом Азербайджана.

На просьбу прокомментировать слова его брата Талеха Рустамова о том, что Салех Рустамов уехал с семьей в Россию в середине 1990-х годов, получил гражданство России и никогда не получал удостоверения личности (внутренний паспорт) и загранпаспорт гражданина Азербайджана, в посольстве сказали, что они руководствуются ответом официального государственного органа Азербайджана о том, что этот человек имеет гражданство Азербайджана.

Напомним, что 11 декабря с призывом освободить Рустамова выступили представитель Госдепартамента США Нэд Прайс и содокладчики ПАСЕ Стефан Шеннах и Ричард Бэкон. Власти Азербайджана должны освободить голодающего в заключении Салеха Рустамова, который близок к смерти, указал представитель Госдепартамента США. Необходимо пересмотреть дело Рустамова и других политзаключенных, заявили содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по Азербайджану.