Активисты объявили голодовку в поддержку Салеха Рустамова

14 декабря 2021, 04:21

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В знак солидарности с азербайджанским активистом Салехом Рустамовым, который объявил сухую голодовку в тюрьме, от приема пищи отказались его родные и несколько активистов.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября активист Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Салех Рустамов объявил голодовку в знак протеста против того, что не попал под объявленную президентом Азербайджана амнистию. 30 ноября ряд политических партий Азербайджана, на фоне первых обмороков Рустамова, потребовал его освободить. ЕСПЧ направил властям Азербайджана запрос о состоянии здоровья заключенного. Рустамову вводятся внутривенно питательные вещества, но это не заменит полноценного питания на фоне стресса, возраста и сопутствующих заболеваний, а также перенесенного COVID-19, смерть может наступить в любой момент, рассказал 12 декабря врач Адиль Гейбулла. Салех Рустамов на 38-е сутки голодовки в тюремной больнице отказался от воды, сообщил 13 декабря его адвокат. Защитник выразил обеспокоенность за жизнь Рустамова.

Турецкие специалисты диагностировали у Салеха Рустамова отмирание клеток головного мозга. Пенитенциарная служба опровергла информацию о нарушениях в психическом здоровье Рустамова, но защита не согласна с выводами ведомства. Рустамов отказывается принимать пищу, хотя уже разуверился в действенности своего протеста, указал адвокат на 35-е сутки голодовки.

После того, как Салех Рустамов объявил сухую голодовку, к зданию Лечебного учреждения Пенитенциарной службы приехали его близкие родственники, которые объявили, что в знак солидарности с ним также начинают голодовку.

В частности, о начале голодовки объявили его брат Талех Рустамов, племянник Сайгын Рустам, сестра Егяна Рустамова и двоюродная сестра Фирангиз Мамедгусейнова.

«Сегодня (13 декабря) нас не пустили к Салеху. Потом я позвонил адвокату, и он срочно приехал. Адвокат после встречи с Салехом сказал, что мой брат объявил сухую голодовку, и это стремительно приближает его смерть. Раз так, то и я то же объявляю сухую голодовку. Пусть я и умру и нас вместе похоронят. Мы, близкие родственники будем проводить голодовку у меня на квартире», - сказал Рустамов журналистам.

«Буквальное весь Азербайджан, с разных городов и сел люди обращались, просили освободить Салеха. Но все это остается неуслышанным, видимо, они просто решили с ним покончить. И я присоединяюсь к голодовку, видимо, этот режим хочет расправиться с нашей семьей», - сказала сестра Рустамова Егяна.

Позже к голодовке солидарности присоединились группа активистов. К полуночи на квартире Талеха Рустамова голодовку проводили помимо него активист Илькин Рустамзаде, члены партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамед Ибрагим, Сеймур Ахмедсой и Джейхун Новрузов, а также член партии «Мусават» Эльман Гулиев.

«Салех Рустамов стал политзаключенным, пожертвовал своей свободой не для своей семьи и родственников, он пострадал за солидарность с поборниками свободы. Он оказался в тюрьме за то, чтобы в Азербайджане было построено демократическое общество. Поэтому мы просили членов семьи Салеха Рустамова, в особенности женщин, отказаться от голодовки. Его брат Талех Рустамов настоял, что будет продолжать акцию, тогда мы просили его пока воздержаться от сухой голодовки», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Илькин Рустамзаде.

Участник акции Мамед Ибрагим сообщил, что на самом деле желающих участвовать в голодовке много. «Место в этой квартире ограничено. Завтра (сегодня, 14 декабря) к нам присоединится еще член президиума ПНФА Асиф Юсифли, пока всемером будем здесь проводить голодовку. Но это не единственный метод нашей борьбы. Рассматриваются возможности проведения протестных акций. Мы до конца будет бороться за жизнь и свободу Салеха Рустамова», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Брат Салеха Рустамова Талех Рустамов сказал корреспонденту «Кавказского узла», что по призыву других участников голодовки он пока будет пить воду. «Салех отказался от воды и инъекций, которые ему вводят. Это приближает его смерть. Если это произойдет, я до конца буду голодать. Раз они так убивают моего брата, то пусть нас обоих убьют, и весь мир увидит, как поступают с людьми в этой стране», - сказал Рустамов.

Напомним, что 11 декабря с призывом освободить Рустамова выступили представитель Госдепартамента США Нэд Прайс и содокладчики ПАСЕ Стефан Шеннах и Ричард Бэкон. Власти Азербайджана должны освободить голодающего в заключении Салеха Рустамова, который близок к смерти, указал представитель Госдепартамента США. Необходимо пересмотреть дело Рустамова и других политзаключенных, заявили содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по Азербайджану.