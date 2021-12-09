Адвокат сообщил о необратимом ухудшении здоровья Салеха Рустамова

09 декабря 2021, 14:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Турецкие специалисты диагностировали у Салеха Рустамова отмирание клеток головного мозга, но он отказался прекращать голодовку, которая продолжается уже 34-е сутки, сообщил адвокат заключенного. Азербайджанские власти проигнорировали многочисленные просьбы освободить Рустамова, указал правозащитник Руфат Сафаров.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября активист Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Салех Рустамов объявил голодовку в знак протеста против того, что не попал под объявленную президентом Азербайджана амнистию. 30 ноября ряд политических партий Азербайджана, на фоне первых обмороков Рустамова, потребовал его освободить. 6 декабря адвокаты попросили суд освободить Рустамова по болезни, а ЕСПЧ направил властям Азербайджана запрос о состоянии здоровья заключенного. Независимый врач Адиль Гейбулла, посетивший Рустамова 8 декабря, сообщил о проведении "поддерживающего лечения".

Гражданин России Салех Рустамов 27 февраля был приговорен в Азербайджане к семи годам и трем месяцам заключения. Позднее Верховный суд сократил срок наказания на два месяца. Глава пресс-службы посольства России в Азербайджане Алина Золотарева сообщила, что Рустамов, хотя и является гражданином России, но не вышел из азербайджанского гражданства, а потому приговор ему является внутренним делом Азербайджана.

Адвокат Бахруз Байрамов сегодня посетил Салеха Рустамова в лечебном учреждении Пенитенциарной службы. "Салех Рустамов 34-е сутки продолжает голодовку. Его состояние ускоренно ухудшается. Сегодня он практически не мог говорить. То есть он что-то бессвязно тихо говорил и больше выражал мысль жестами. Сегодня перед нашей встречей у него были врачи из главного медицинского управления Минюста. В группе также были турецкие психологи, которые сейчас у нас оказывают помощь ветеранам Карабахской войны. Они мне сказали, что у Салеха Рустамова уже начался процесс отмирания клеток головного мозга, которые не восстанавливаются. Это будет иметь необратимые процессы, если Рустамов срочно не остановит голодовку. В связи с этим я вновь настоятельно просил Рустамова прекратить голодовку, но он просто неумолим", - сказал Байрамов корреспонденту "Кавказского узла".

Байрамов также рассказал, что из палаты Рустамова убрали другого заключенного. "Этого человека поместили туда два дня назад. Он кушал в палате, предлагал Рустамову поесть, что плохо действовало на моего подзащитного. По ночам этот человек храпел, что также беспокоило Рустамова. Я даже сегодня ему принес наушники, чтобы он не слышал храпа. Но благо, Рустамова вновь оставили в камере одного в палате", - отметил адвокат.

Он констатировал отсутствие реакции властей на призывы освободить Рустамова. "К сожалению, нет никакой информации от пленума Верховного суда, куда я еще в начале голодовки обращался для пересмотра дела. Из Низаминского районного суда, нам также еще не ответили в связи с обращением 6 декабря о досрочном освобождении Рустамова по состоянию здоровья", - сказал адвокат.

1 декабря полиция сорвала акцию в защиту активиста Салеха Рустамова, проводящего в заключении голодовку с требованием освобождения. Были задержаны 40 человек. В Партии народного фронта Азербайджана заявили, что некоторые из задержанных были избиты силовиками. Пять человек были арестованы на сроки от 15 до 30 суток.

Исполнительный директор "Линия защиты" Руфат Сафаров сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что правозащитники не получили ответа и на аналогичное обращение к руководству страны. "Наша организация обратилась к президенту Азербайджана. Потом были многочисленные обращения от других правозащитных структур, коллективные петиции. Но власти не реагируют на призывы гражданского общества. Нам непонятно такое отношение к человеку, не имеющему никаких политических амбиций, ветерану первой Карабахской войны. Мы, уже обратились и в международные организации - может, они повлияют на власть. Если Салех Рустамов не будет освобожден и умрет в заключении, это станет пятном на судебно-правовой системе Азербайджана и имидже страны на международной арене", - заключил Сафаров.

Пенитенциарная служба не комментирует голодовку и состояние Рустамова, рекомендуя обращаться в главное медуправление Минюста, ответственное за здоровье заключенных. В ведомстве, в свою очередь, отказываются от комментариев, ссылаясь на отсутствие полномочий давать комментарии СМИ.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".