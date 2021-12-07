Жители Кичмалки объяснили недовольство установкой вышки сотовой связи

07 декабря 2021, 14:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Протест против установки вышки сотовой связи в селе Кичмалка в Кабардино-Балкарии связан с опасением, что она в дальнейшем будет использована для сети 5G и навредит их здоровью, пояснили местные жители. Такие опасения вызваны недостаточным пониманием принципов работы связи, указал представитель "Мегафона".

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря участники схода в селе Кичмалка Зольского района заявили сельским и районным чиновникам, что не желают установки вышки сотовой связи по технологии 5G, даже если она обеспечит более высокую скорость интернета. На сходе была избрана инициативная группа из 12 человек, ее возглавила местная жительница Соня Гогуева. Группа будет принимать участие в обсуждении и принятии решений "по жизненно важным для сельчан вопросам", решили участники схода.

В Кичмалке уже действуют вышки "Мегафона", МТС и "Билайна", еще одну вышку "Мегафона" было решено установить в центре села. Участники схода возражали, что в селе есть связь и работает интернет, и им не нужна вышка 5G в непосредственной близости от домов.

Недовольство жителей Кичмалки возникло после того, как в центре села установили новую вышку «Мегафона». По селу пошли слухи, что на этой вышке будет установлено оборудование 5G, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Соня Гогуева.

По ее словам, один из рабочих, устанавливавших вышку, рассказал, что на ней будет установлена плата, которую потом будет легко поменять на плату 5G. "А мы уже наслышаны про эти 5G... Об их вредном воздействии на организм человека есть много информации, но нет ни одного толкового опровержения", - сказала Гогуева.

Технологии пятого поколения мобильных сетей (5G) по влиянию на человека ничем не отличаются от используемых сегодня 1G, 2G, 3G и 4G, сказал ранее "Кавказскому узлу" руководитель технической дирекции филиала одного из крупных операторов мобильной связи. "Все это - электромагнитное излучение, как в микроволновке", - сказал он. Проблемы с сетями 4G и 5G в том, что из-за особенности самой технологии вышек надо ставить больше, уточнил тогда же специалист североосетинского филиала одного из крупнейших операторов связи. "Если с 2G макропланирование предполагало размещение через каждые 10 тысяч метров, голосовой сигнал идет далеко, то новые LTE (стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных) надо ставить через каждые 500 метров, 5G, соответственно, также нужно ставить очень плотно, и из-за этого возникает больший резонанс. Люди чаще замечают, что эти антенны где-то стоят", - пояснил специалист.

Сельчане считают, что вышку можно было установить выше села, в горах, где проводятся сенокосы, тогда как новую вышку установили там же, где уже стоят вышки – в центре села, рядом с Домом культуры, в непосредственной близости от жилых домов, уточнила Гогуева.

По ее мнению, уже установленных в селе вышек "вполне достаточно", чтобы обеспечить мобильную связь. "Связь есть, не нужна никакая новая вышка", - сказала активистка.

Вышка уже установлена в центре селения, но не подключена, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава сельского поселения Малик Гуртуев. "Это обычная вышка. Технологии 5G пока еще нет в России. Все документы оператора проверила прокуратура", - заверил он, добавив, что вышка была установлена без его ведома.

Проблемы со связью есть не в самом селе, а выше - в ущелье, а также в горах, на сенокосных угодьях, подтвердил Гуртуев.

Сельчанам неважно, идет об установке вышки 5G или 4G, поскольку "поменять плату 4G на 5G - дело техники", сказал корреспонденту "Кавказского узла" член Совета старейшин балкарского народа Сергей Будаев, который участвовал в сходе жителей.

"Любая новая вышка - это дополнительный источник электромагнитного излучения. Исходя из той информации, которой я располагаю, ознакомившись с разными источниками, в том числе иностранными, могу сказать, что электромагнитное излучение убивает иммунитет, способствует возникновению онкологических заболеваний", - сказал Будаев.

По состоянию на 7 декабря, корреспонденту "Кавказского узла" не удалось найти жителей Кичмалки, которые одобряют установку вышки и улучшение качества сотовой связи в селе.

Представитель "Мегафона" подчеркнул безопасность вышек

Против установки вышек сотовой связи, как правило, протестуют жители небольших поселений, при этом они же активно пользуются мобильной связью - как голосовыми вызовами, так и мобильным интернетом, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» PR-менеджер "Мегафона" по СКФО Илья Захаров.

"Но сами объекты их пугают. Наш опыт показывает, что это связано с недостаточным уровнем знаний принципов работы связи. Электромагнитное излучение окружает нас повсюду. Все электроприборы – от радиоприемника до фена - излучают электромагнитные волны, а рекордсмен в этом - микроволновка. Но протестуют именно против мобильной связи. Хотя в случае с базовыми станциями уровень излучения рассчитан так, чтобы не причинять вреда здоровью людей", - сказал Илья Захаров..

Он подчеркнул, что все базовые станции "Мегафона" соответствуют нормам российского законодательства, за соблюдением которых следит Роспотребнадзор в каждом регионе. Ни один объект связи не может использоваться без проверки этого ведомства, причем, ее проводят несколько раз – на этапе проектирования, перед вводом в эксплуатацию и в процессе работы.

По словам представителя "Мегафона", обычно местные жители с пониманием относятся к установке базовых станций, хотя бывает, что приходится дополнительно встречаться с активистами и подробно объяснять, как и для чего строится объект связи. В таких встречах участвуют не только представители оператора связи, но и специалисты Роспотребнадзора.

В случае с Кичмалкой, по словам Захарова, не идет речи о запуске сети 5G. "В Кабардино-Балкарии, как и на всем Северном Кавказе, у "Мегафона" нет вышек 5G. Сегодня услуги связи "Мегафон" предоставляет в стандартах 2G, 3G, 4G. Мы готовы продолжать диалог с активистами села, так как цель строительства базовой станции – это улучшение качества сети и возможность пользоваться мобильной связью, в том числе высокоскоростным интернетом", - сказал Илья Захаров.

Он уточнил, что аббревиатура 5G означает всего лишь пятое поколение связи (от английского generation - поколение). "Это перспективная технология передачи данных. Но для нашей страны это пока будущее", - сказал Илья Захаров.

Напомним, протесты против установки вышек проходили и в других республиках Северного Кавказа. Так, в апреле 2020 года в североосетинском селе Ногир была сожжена GSM-вышка, и село осталось без связи. По мнению главы Северной Осетии, это сделали люди, которые не только боятся ввода сети связи пятого поколения (5G), но и не верят в существование коронавируса. В марте 2021 года еще одну вышку сожгли в Алагирском районе республики – злоумышленники приняли ее за станцию 5G. В результате в поселке Мизур возникли проблемы со связью.

Весной 2020 года жители дагестанского селения Новый Чиркей также угрожали сжечь вышку сотовой связи, решив, что она построена для распространения сигнала по стандартам 5G. Их обеспокоило, что излучение от оборудования окажется вредным для здоровья. В марте 2021 года сход против установки вышки сотовой связи провели жители дагестанского села – Новогеоргиевка.