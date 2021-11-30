Волгоградская активистка призвала облдуму отклонить поправки о QR-кодах

30 ноября 2021, 17:39

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Законодательный запрет доступа в общественные заведения и транспорт без QR-кодов ограничит права людей, заявила на одиночном пикете в Волгограде активистка Александра Дмитриева, призвав депутатов не принимать законопроекты. Лишь часть прохожих поддержали требования пикетчицы.

Как писал "Кавказский узел", жители Волгоградской области активно протестуют против системы QR-кодов. Так, 25 ноября пенсионер Алексей Северьянов на одиночном пикете у здания администрации области выступил против введения QR-кодов в общественном транспорте. Днем ранее, 24 ноября, противники QR-кодов передали в облдуму обращение против законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, потребовав от депутатов отрицательного экспертного заключения на них. 19 ноября несколько активисток прошли в здание управления Роспотребнадзора и потребовали от сотрудников предъявить QR-коды и документы, чтобы показать необоснованность таких проверок в общественных местах. Три участницы акции были оштрафованы.

10 ноября было опубликовано видеообращение к Владимиру Путину "О недопустимости ограничения наших прав и свобод" – активисты записывали его в семи районах Волгограда и в Волжском. Они указали, что предъявление QR-кодов создает угрозу утечки персональных данных. 18 ноября активисты подали в прокуратуру два заявления о том, что постановление губернатора о QR-кодах и меры Росздравнадзора по выявлению антипрививочников нарушают конституционные права. Под пакетом заявлений подписались 3413 человек.

Участница пикета призвала депутатов не рассматривать законопроекты о QR-кодах

Сегодня в 12.40 мск преподаватель английского языка Александра Дмитриева вышла на одиночный пикет у здания Волгоградской облдумы с плакатом «QR-код. Паспорт здоровья. Нас лишают права выбора и свободы под иллюзией безопасности».

Корреспонденту «Кавказского узла» пикетчица пояснила, что ее основное требование к региональным чиновникам и депутатам - не рассматривать и не вводить "законопроекты, ограничивающие права граждан". "Если депутаты областной думы примут решение о введении QR-кодов, то эта информация потом пойдет в Общественную палату в Москву, есть риск, что этот проект превратится в реальный закон", - сказала Александра Дмитриева.

Законодательные поправки, предполагающие обязательное предъявление QR-кодов при посещении общественных заведений, уже одобрили депутаты нескольких регионов юга России.. Так, 25 ноября их одобрили парламентарии Дагестана и Северной Осетии. Сегодня депутаты парламента Кабардино-Балкарии поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов.

По словам Александры Дмитриевой, проблема требования QR-кодов пока не коснулась ее семьи, но она, по словам женщины, затрагивает права граждан «в плане ограничения передвижения». «Все, у кого нет QR-кодов, не могут посещать общественные места, госучреждения, определенные магазины», - объяснила свою позицию активистка.

При этом она отметила, что сама антипрививочником не является, но выступает за добровольность вакцинации. Александра Дмитриева, по ее словам, не прививалась, поскольку переболела COVID-19.

Протест против введения QR-кодов, по ее словам, поддерживают многие жители Волгограда, Волжского и других населенных пунктов области. Общаются активисты в социальных сетях, проводят встречи. «Мы надеемся, что нас услышат, будем бороться и сопротивляться. Какой бы ни был итог, будем отстаивать свои права законными методами. Будем ставить вопрос о референдуме. Сейчас мы этот вопрос изучаем, надо его правильно подать. Обращаемся к юристам за помощью», - сказала Александра Дмитриева.

В начале пикета к Дмитриевой подошел сотрудник Росгвардии. Он кратко поинтересовался ее требованиями, после чего отошел к своему автомобилю и стал разговаривать по телефону. Вскоре к месту пикета прибыл полицейский в сопровождении двух казаков-дружинников. Полицейский задал несколько вопросов Дмитриевой, сфотографировал ее плакат, после чего наряд удалился. Пикет продлился около часа, провокаций во время акции не было, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Противники QR-кодов подготовили обращение к депутату облдумы

За одиночным пикетом наблюдала участница инициативной протестной группы Марина Архипова, мать трех малолетних детей. Женщина сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что переболела коронавирусом, ее родственники также переболели COVID-19 либо привились от коронавируса. Антипрививочником Марина Архипова себя не считает, но настаивает, что ограничения допуска людей в учреждения и магазины «недопустимы».

"Мы спокойно относимся к тому выбору, который делает человек. Это его личная ответственность. Он выбирает сам, как ему эту ответственность нести: обращаться ли ему за помощью в лечебное учреждение, приобрести естественный иммунитет или пройти вакцинирование", - сказала Марина Архипова.

При этом Архипова подвергла критике идею обязательного требования QR-кодов. "Человек может заболеть и после прививки. Он также может стать разносчиком инфекции. И как может помочь тогда QR-код?" – сказала она, посчитав введение системы QR-кодов "попыткой установления тотального контроля".

Инициативная группа, по словам Марины Архиповой, собрала подписи (их число активистка не назвала) под обращением в областную прокуратуру. Письмо они отправили 28 октября, но до сих пор ответа не получили. 18 ноября активисты подали второе обращение, а сегодня они вносят дополнение к этому обращению.

"Завтра будет совещание в облдуме по поводу двух законопроектов об использовании QR-кодов в транспорте и на культурных мероприятиях. Собрали около четырех тысяч подписей под обращением к депутату облдумы Александру Осипову. Он озвучит наше обращение на заседании думы. Звонили мы и в Общественную палату по этим слушаниям. Но реакции от них не было", - рассказала Марина Архипова.

24 ноября противники QR-кодов планировали отнести свои обращения в областную думу и вручить их каждому депутату лично в руки, однако к ним вышел лишь депутат Александр Осипов, рассказала ранее Марина Архипова. Сам депутат сообщил, что не планирует поддерживать федеральный законопроект "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Юрист Кристина Свистунова высказала свое мнение по поводу требований участницы одиночного пикета. Она заявила, что к QR-кодированию относится отрицательно: в этом вопросе, по убеждению юриста, должна быть добровольность. "А то, что сейчас происходит, идет вразрез с конституционными гарантиями, которые являются неотъемлемыми правами граждан. QR-код – разве это про здоровье? У меня просто вопрос: почему QR-код? Почему сертификат о вакцинации является безусловным основанием для того, чтобы признать человека абсолютно здоровым или при его отсутствии – признать его больным? Юридической базы этому нет", - сказала Кристина Свистунова корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению юриста, для QR-кода «нет понятийного аппарата, введенного в федеральный закон Российской Федерации», а в региональных постановлениях об обеспечении вакцинации нет правовых основ "для введения сегрегации".

Лишь часть прохожих поддержали требования пикетчицы

Прохожие высказали различные точки зрения на требования пикетчицы Александры Дмитриевой. В ее поддержку высказался, в частности, продюсер Владимир Симонов. "Плохо отношусь (к системе QR-кодов), потому что это сегрегация людей. И это ущемляет права гражданские. Людей не допускают к работе – то есть лишают их заработка. В народе появляется мощное брожение. Ни к чему хорошему не приведет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Филолог Анатолий Скворцов охарактеризовал ситуацию с QR-кодами как "антиутопию". "Оруэлл, Замятин, современные фантасты описывали подобный тотальный контроль над людьми. И вот мы к этому в реальности приходим. [...] Я поддерживаю эту женщину (Александру Дмитриеву)", - сказал филолог корреспонденту "Кавказского узла".

Иное мнение высказал индивидуальный предприниматель Владимир Сергеев. «Не вижу проблем с QR-кодом. В чем тут тотальный контроль, как можно личные данные украсть? А то, что мы паспорта свои везде и всюду показываем - это как? И при покупке билетов на самолет, на поезд, и при получении медпомощи, и в турагентствах, и в МФЦ - везде требуют паспортные данные. Тут тоже тотальный контроль? QR-код – это удобно. Мне он нравится", - сказал Сергеев корреспонденту "Кавказского узла".

Позицию Сергеева поддержала его супруга Евгения. Она назвала акции против QR-кодов «нелепыми». "Есть масса других поводов для протеста. У нас тарифы на вывоз мусора зашкаливают, у нас топливо дорожает, у нас права автоперевозчиков зажимают. С экологией беда. Вот где нужен протест. А это - пустое времяпрепровождение", - сказала женщина.

Студент медицинского университета, представившийся Андреем, сообщил, что к акциям противников QR-кодов безразличен. «Я безразлично отношусь к подобным акциям. QR-код у меня есть, потому что я привился. Никаких неудобств не испытываю. Показываю его всем и всюду, где просят. С ним мне все доступно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 26 ноября юрист Константин Подсеваткин направил в прокуратуру Волгоградской области просьбу оценить законность проверок QR-кодов в общественных местах и транспорте. В федеральный закон планируют ввести поправки, которые ограничат конституционные права граждан и позволят злоупотреблять их персональными данными, указал он. "Считаю, что граждане обязаны предъявлять паспорт и QR-код исключительно по законному требованию уполномоченных сотрудников силовых структур и медицинских работников", - указал юрист в своем обращении.

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