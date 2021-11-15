Армянская оппозиция победила на выборах в Капане

15 ноября 2021, 02:53

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Правящая партия "Гражданский договор", по предварительным данным ЦИК, проиграла выборы в Совет старейшин Капана.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября в Армении состоялись местные выборы. В Капане уровень явки избирателей составил более 60%, что почти в два раза выше доли проголосовавших в Иджеване и Степанаване, сообщил ЦИК.

В Совет старейшин Капана баллотировались две партии – "Гражданский договор", список которой из 61 кандидата возглавляет депутат Давид Даниелян, и партия "Блок Шант", список которой из 70 кандидатов возглавляет действующий мэр Геворг Парсян. В Иджеване борьба развернулась между правящей партией "Гражданский договор" и АРФ "Дашнакцутюн". Список партии власти из 56 кандидатов возглавляет врио мэра Артур Чагарян. В списке АРФ "Дашнакцутюн" 14 кандидатов, его возглавляет частный предприниматель Ваан Казумян. В Степанаване за мандаты Совета старейшин боролись три политические силы. Список партии власти из 30 кандидатов возглавил врио мэра города Гарник Григорян. В списках партии "Процветающая Армения" и Армянского национального конгресса 17 и 15 кандидатов, соответственно.

ЦИК Армении обнародовал предварительные итоги голосования на местных выборах. Партия «Гражданский договор» проиграла выборы в Совет старейшин Капане, еще в двух общинах – Иджеване и Степанаване местную власть сформирует правящая сила, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на официальный сайт Центризбиркома Армении.

В Капане оппозиционная партия «Блок Шант» победила партию власти с существенным перевесом. За партию «Блок Шант», предвыборный список которой возглавлял действующий мэр Геворг Парсян, отдали голоса 69,64% или 13 306 избирателей. За правящую силу, списки которой возглавлял депутат Давид Даниелян, 28,67% голосов или 5 478 избирателей. Явка составила 63,61% (19 107 из 30 040 избирателей).

Согласно части 3 статьи 141 Избирательного кодекса Армении, проходной барьер для выборов в органы местного самоуправления по пропорциональной системе установлен 4% для партий и 6% для блоков. Согласно закону, если в выборах участвовали более двух, партий или блоков, а проходной барьер преодолели две политические силы, в Совет старейшин проходит также третья партия или блок, набравшие максимальное число голосов избирателей. Если в выборах участвовали две партии или блока, то в Совет старейшин проходят обе политические силы. Согласно статье 142.2 Избирательного кодекса, если политическая сила получает по итогам выборов более 50% мандатов Совета старейшин, ее кандидат, возглавлявший список партии или блока, считается избранным мэром в силу права. В случае, если ни одна из политических сил не получает более 50% мандатов, проводится открытое голосование среди кандидатов, возглавлявших предвыборные списки партий или блоков, преодолевших проходной барьер. Кандидат, получивший большинство голосов, избирается мэром.

Правящая партия победила в Иджеване, где за право сформировать местную администрацию ей противостоял АРФ «Дашнакцутюн». За партию власти проголосовали 82,45% или 5 380 избирателей, за их оппонента – 14,24% или 929 избирателей. Явка составила 37,75% (6 525 из 17 284 избирателей).

Партия власти победила на выборах также в Степанаване, за нее проголосовали 78, 4% или 4 004 избирателей. За партию «Процветающая Армения» и Армянский национальный конгресс проголосовали 13,8% или 705 голосов избирателей и 4,27% или 218 голосов избирателей соответственно. Явка составила 38,27% (5 107 из 13 343 избирателей).

Примечательно, что все политические силы, участвующие в выборах, будут представлены в органах местного самоуправления, даже если бы они не преодолели проходные барьеры.

"Кавказский узел" также писал, что 17 октября голосование проходило в шести общинах Ширакской, Сюникской и Тавушской областей Армении, в том числе на выборах мэров Гюмри и Дилижана, и в трех общинах Арагацотна, Армавира и Лори. Наблюдатели отметили использование на выборах админресурса, зафиксировали случаи организованного подвоза избирателей на участки сторонниками правящей партии и нарушение требований о наглядной агитации. В результате правящая партия "Гражданский договор" уступила оппозиции в целом ряде муниципалитетов. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи указали, что партия Никола Пашиняна не везде сумела выдвинуть влиятельных кандидатов, при этом оппозиция доказала способность противостоять правящей партии.