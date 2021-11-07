Помощь врачей потребовалась Элене Хоштарии на пятый день голодовки

07 ноября 2021, 14:58

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Ухудшилось состояние лидера оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштарии, которая пятый день проводит голодовку в здании парламента Грузии, констатировали врачи. Около тюрьмы в Рустави, где содержится бывший президент Михаил Саакашвили, голодовку проводят 11 человек, сообщили активисты.

Как писал "Кавказский узел", утром 3 ноября лидер оппозиционной партии "Дроа" ("Пора") Элене Хоштария объявила о начале голодовки в здании парламента, требуя перевода бывшего президента Михаила Саакашвили в гражданскую больницу. 6 ноября Хоштария заверила, что не испытывает проблем со здоровьем. Это подтвердила врач, которая обследовала депутата.

Михаил Саакашвили с 1 октября проводит голодовку в тюрьме в Рустави с требованием об освобождении. 5 ноября адвокат заявил, что Саакашвили на 36-е сутки голодовки не в состоянии твердо стоять на ногах и связно мыслить.

Врачи скорой помощи прибыли сегодня в кабинет парламентской фракции «Лело – Партнерство для Грузии» из-за ухудшения состояния Элене Хоштарии, которая проводит там голодовку. Они предложили Хоштарии провести переливание крови, но депутат отказалась, сообщает "Новости-Грузия".

"На фоне голодания развились головокружение и слабость", - пояснил один из врачей, после чего бригада покинула парламент. В связи с ухудшением состояния сама Хоштария не дала комментариев журналистам, пишет издание.

Около тюрьмы в Рустави, где содержится Михаил Саакашвили, установлено сегодня уже девять палаток, сообщает «ИнтерпрессНьюс».

Сторонники Михаила Саакашвили периодически проводят акции протеста с требованием о его освобождении из тюрьмы. 6 ноября в Рустави собрались тысячи протестующих, потребовавших перевести его в частную больницу и отменить результаты муниципальных выборов. Несколько активистов остались ночевать в шести палатках у здания тюрьмы. Сегодня они заявили, что готовы провести еще одну ночь в палатках, если их требование не будет выполнено.

Те протестующие, которые не смогли остаться в палатках, провели ночь в автомобилях, припаркованных около здания тюрьмы, рассказал один из участников акции Залико Кухианидзе.

По его словам, около руставской тюрьмы продолжают голодовку 11 человек, информирует издание.

Напомним, корреспондент телеканала "Мтавари архи" Гигла Туманишвили 6 ноября начал голодовку с требованием перевести Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику. Голодовку проводит и участница круглосуточной акции протеста в Рустави, активистка Лела Цинделиани. Сегодня она рассказала "Кавказскому узлу", что намерена продолжать голодовку и отказывается от помощи врачей, хотя уже несколько раз теряла сознание.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября, перед муниципальными выборами, и был арестован, так как заочно осужден на родине по двум уголовным делам. Бывший президент также обвинен в незаконном пересечении границы. Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях сообщается в биографической справке, опубликованной на "Кавказском узле".

О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?". Материалы о муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Саакашвили собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".