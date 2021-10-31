Более пяти тысяч сельчан в Дагестане остались без газа после автоаварии

31 октября 2021, 13:50

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Газопровод в Кизлярском районе поврежден после ДТП, без газа остались 5368 человек в шести селах, сообщили спасатели.

Информация о том, что на окраине села Шаумян в Кизлярском районе водитель ВАЗ-2101 наехал на межпоселковый газопровод, поступила спасателям сегодня в 11.15 мск.

В результате аварии произошел частичный разрыв сварного шва трубы. "Утечка газа локализована путем перекрытия задвижки. [...] На место ДТП был направлен дежурный караул в составе одной единицы техники и четырех человек. Под отключение подпадают шесть населенных пунктов Кизлярского района с населением 5368 человек, 1074 абонента", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления МЧС по Дагестану.

Данные о состоянии водителя в публикации не приведены. На сайте и в Instagram-аккаунте МВД Дагестана информация о происшествии, по состоянию на 13.49 мск, не опубликована.

"Кавказский узел" писал также об аналогичном случае, произошедшем 12 октября в селе Эрпели Буйнакского района. Тогда легковая машина наехала на газопровод, из-за чего разошелся сварной шов трубы. Из-за аварии без газа остались 615 абонентов села Эрпели.