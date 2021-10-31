Место аварии в селе Шаумян. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4597394

31 октября 2021, 13:50

Более пяти тысяч сельчан в Дагестане остались без газа после автоаварии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Газопровод в Кизлярском районе поврежден после ДТП, без газа остались 5368 человек в шести селах, сообщили спасатели. 

Информация о том, что на окраине села Шаумян в Кизлярском районе водитель ВАЗ-2101 наехал на межпоселковый газопровод, поступила спасателям сегодня в 11.15 мск.

В результате аварии произошел частичный разрыв сварного шва трубы. "Утечка газа локализована путем перекрытия задвижки. [...] На место ДТП был направлен дежурный караул в составе одной единицы техники и четырех человек. Под отключение подпадают шесть населенных пунктов Кизлярского района с населением 5368 человек, 1074 абонента", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления МЧС по Дагестану.

Данные о состоянии водителя в публикации не приведены. На сайте и в Instagram-аккаунте МВД Дагестана информация о происшествии, по состоянию на 13.49 мск, не опубликована.

"Кавказский узел" писал также об аналогичном случае, произошедшем 12 октября в селе Эрпели Буйнакского района. Тогда легковая машина наехала на газопровод, из-за чего разошелся сварной шов трубы. Из-за аварии без газа остались 615 абонентов села Эрпели.

Примечание:

"Власти Кантышево объяснили взрывы газа в селе ветхостью газопроводов", "Возобновлена подача газа жителям пригорода Махачкалы", "Газовики заподозрены в гибели двух человек в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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