27 октября 2021, 18:15

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Третий президент Грузии Михаил Саакашвили на 27-й день голодовки отказался от медицинских процедур и анализов, при этом его состояние ухудшилось, у дверей тюрьмы дежурит реанимация.

Как писал "Кавказский узел", Михаил Саакашвили находится в тюрьме в Рустави, где с 1 октября проводит голодовку с требованием об освобождении. Перед зданием тюрьмы вечером 25 октября собрались противники Саакашвили, которые потребовали строгого наказания для третьего президента Грузии и извинений от него. Офис омбудсмена Грузии проверил условия нахождения в тюремной больнице, куда могут госпитализировать Саакашвили, и нашел их непригодными для этого. Четырнадцать неправительственных организаций Грузии 26 октября призвали власти решить вопрос с госпитализацией Михаила Саакашвили, который категорически отказался от перевода в тюремную больницу в Глдани.

Консилиум врачей рекомендовал поместить бывшего президента в клинику для интенсивного наблюдения, на том же неоднократно настаивали на акциях протеста сторонники Саакашвили. Сам политик заявил, что голодовку прекращать не намерен, но согласен на медикаментозную помощь в крайнем случае. Министерство юстиции заявило, что в случае необходимости Саакашвили госпитализируют в тюремную больницу, а не в частную клинику. Саакашвили необходимо госпитализировать в многопрофильную гражданскую клинику, и с этим согласны все врачи, участвовавшие в специальном консилиуме, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе. Речи о переводе в гражданскую клинику на консилиуме не было, парировал глава Минюста Грузии Рати Брегадзе.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от медицинской помощи и процедур, которые облегчают его состояние, ухудшившееся из-за голодовки, сообщил украинский врач Максим Перебийнис после посещения Саакашвили в тюрьме.

По словам Перебийниса, ему не позволили лично осмотреть Саакашвили, они общались через стекло. "Михаил Саакашвили заявил, что с сегодняшнего дня, поскольку ему отказали в помощи (госпитализации в частную клинику - прим. "Кавказского узла"), он отказывается от медицинской помощи. Он отказывается проходить анализы и медицинские процедуры, которые помогают ему облегчить голод", - привели его слова "Новости-Грузия.

Нельзя допускать, чтобы Саакашвили остался без медицинского контроля, отметил Перебийнис. "Я не знаю, как это обеспечить, потому что нужны разные анализы, ему нужно регулярное наблюдение и контроль. Ему нужны дополнительные лекарства для поддержания своего физического здоровья", - процитировала врача "Грузия Online".

Сегодня также Саакашвили посетила омбудсмен Украины Людмила Денисова. По ее словам, Саакашвили рассказал ей, что слабеет с каждым днем и у него уже были два гипертонических криза. "У дверей тюрьмы дежурит реанимационная бригада, чтобы сделать переливание крови, когда это станет необходимо, или сделать массаж сердца в том случае, если возникнет необходимость восстановить функцию какого-либо важного органа, и мы знаем, что сегодня, на 27-й день голодовки, это, возможно, они не смогут этого сделать", - привело ее слова издание.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?". Материалы о муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".