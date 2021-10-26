Грузинские правозащитники призвали госпитализировать Саакашвили

26 октября 2021, 20:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Четырнадцать неправительственных организаций Грузии призвали власти решить вопрос с госпитализацией Михаила Саакашвили, который 26-й день голодает в руставской тюрьме. Сам Саакашвили сегодня категорически отказался от перевода в тюремную больницу в Глдани.

Как писал "Кавказский узел", Михаил Саакашвили находится в тюрьме в Рустави, где с 1 октября проводит голодовку с требованием об освобождении. Перед зданием тюрьмы вечером 25 октября собрались противники Саакашвили, которые потребовали строгого наказания для третьего президента Грузии и извинений от него. Офис омбудсмена Грузии проверил условия нахождения в тюремной больнице, куда могут госпитализировать Саакашвили, и нашел их непригодными для этого.

Консилиум врачей рекомендовал поместить бывшего президента в клинику для интенсивного наблюдения, на том же неоднократно настаивали на акциях протеста сторонники Саакашвили. Сам политик заявил, что голодовку прекращать не намерен, но согласен на медикаментозную помощь в крайнем случае. Министерство юстиции заявило, что в случае необходимости Саакашвили госпитализируют в тюремную больницу, а не в частную клинику. Саакашвили необходимо госпитализировать в многопрофильную гражданскую клинику, и с этим согласны все врачи, участвовавшие в специальном консилиуме, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе. Речи о переводе в гражданскую клинику на консилиуме не было, парировал глава Минюста Грузии Рати Брегадзе.

Неправительственные организации (НПО) выступили сегодня с совместным заявлением, в котором призвали власти страны решить вопрос госпитализации третьего президента Грузии Михаила Саакашвили независимо от политической целесообразности, а руководствуясь "высокими стандартами защиты прав на жизнь, здоровье и личную безопасность человека".

"Михаил Саакашвили со дня своего задержания, уже 26-й день, голодает в заключении. В период голодовки ежеминутно растут риски ухудшения здоровья и необходимости госпитализации. Согласно заключению созванного министерством юстиции консилиума квалифицированных врачей, госпитализация Михаила Саакашвили должна произойти в больницу, укомплектованную соответствующим медицинским оснащением и персоналом", - говорится в совместном заявлении НПО, направленном 26 октября корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее в заключении омбудсмена было указано, что учреждение №18 в Глдани - тюремная больница - не оснащена медицинской техникой на должном уровне и в ней нет мультифункциональной группы врачей, напомнили грузинские НПО. Кроме того, размещение Саакашвили в непосредственной близости от тюрьмы ставит под угрозу его безопасность. Подписавшиеся под заявлением 14 неправительственных организаций призвали власти направить Саакашвили в больницу, где есть мультифункциональная группа медработников, а также полностью исключить все возможные риски для его жизни, здоровья и безопасности.

Сам же Михаил Саакашвили категорически отказался от перевода в больницу глданской тюрьмы. Его решение зачитал сегодня один из его адвокатов Ника Гварамия в прямом эфире телекомпании "Мтавари архи" после встречи с третьим президентом Грузии.

"Каким бы ни было состояние моего здоровья, я отказываюсь от перевода в больницу глданской тюрьмы, и лучше я останусь там, где нахожусь сейчас, до тех пор, пока не завершится ситуация - моей смертью или моей свободой. В любом случае, отказываюсь от перевода в глданскую тюрьму", - говорится в письме Саакашвили.

По словам Гварамии, на встрече адвокатов с Саакашвили были обсуждены все риски, связанные с его решением, и он полностью осознает всю тяжесть ситуации. Тюремная больница представляет большую опасность для Саакашвили в точки зрения его физической безопасности, нежели нареканий к ее оснащению и медперсоналу. Поэтому защита намерена не допустить его перевода в эту больницу.

"Саакашвили будет или здесь [в тюрьме], или в гражданской клинике. Точка. Вы должны смириться с этим, и решение примите вы сами. Только помните, что за все, связанное с Михаилом Саакашвили, полностью несете ответственность", - обратился к властям Гварамия в прямом эфире.

Защита Саакашвили намерена провести альтернативный консилиум врачей. Адвокат призвал неправительственную организацию "Эмпатия", к которой есть доверие со стороны защиты, его организовать. Также Гварамия заявил о недоверии консилиуму врачей, созданному министерством юстиции.

Администрация Руставской тюрьмы №12 провела ремонт и затемнила окна на этаже, где отбывает наказание Михаил Саакашвили, чтобы сторонники не могли видеть бывшего президента Грузии с улицы, заявил сегодня член его партии "Единое национальное движение" Коба Накопия. "Всем известно, что Михаилу Саакашвили не разрешают осуществлять телефонные звонки, и они боятся его голоса. Все окна затемнили, покрасили и закрыли так, чтобы с улицы его не увидел ни один сторонник. В один день они провели ремонт", - процитировало Накопию "ИнтерпрессНьюс".

Всем, кроме адвокатов, запретили выносить из тюрьмы письма Саакашвили, сообщил Накопия. Ранее все, кто посещал Саакашвили в камере, могли выносить послания бывшего президента. "Понятно, что они боятся его голоса и отложили процессы, чтобы люди не увидели его. Он сам иногда шутит над своей каллиграфией, и сейчас правящая "Грузинская мечта" боится уже и писем, написанных его каллиграфией. Представьте, в какой они будут панике, если допустят его перевода в гражданскую больницу", - считает Коба Накопия.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?".

Материалы о муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".