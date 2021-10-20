Пользователи военных пабликов остро отреагировали на скандал с соискателями краповых беретов из Чечни

20 октября 2021, 03:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пользователи военных и патриотических пабликов остро отреагировали на конфликтную ситуацию, возникшую во время сдачи нормативов на получение краповых беретов. Они сочли выдачу беретов чеченским бойцам, уличенным в мошенничестве, ударом по традиции и пожалели тех "краповиков", которых отныне будут подозревать в нечестном приобретении почетного звания.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября стало известно, что между сотрудниками Росгвардии во время марш-броска при сдаче нормативов на получение краповых беретов произошел конфликт. Бойцы "Витязя" заявили, что силовики из Чечни получили краповые береты, хотя были сняты с дистанции за обман - друзья подвозили их на машинах во время испытаний. Драку пришлось разнимать лично начальнику главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорю Семиляку, а бойцы "Витязя", имеющие право ношения краповых беретов, в знак протеста перешли на уставные кепки, сообщил журналист Александр Коц. Глава Ассоциации подразделения специального назначения "Братство краповых беретов "Витязь" Сергей Лысюк также 18 октября опроверг сообщения о драке и сообщил, что с испытаний был снят родственник главы Чечни. Пользователи соцсетей предложили организовать видео-флешмоб и высказать свое мнение об участниках конфликта из Чечни кавказским силовикам, которые заслуженно носят краповые береты. Опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики и политологи указали, что в чеченское подразделение Росгвардии набирают местных жителей, тогда как другие части этого ведомства формируются из жителей разных регионов. При этом в республике сохраняется негативное отношение к российским силовым структурам.

Подробности о скандале с чеченскими спецназовцами и о том, кто имеет право на ношение краповых беретов, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чечня: оскандалившиеся спецназовцы на испытаниях "краповых беретов".

Инцидент, произошедший 17 октября во время марш-броска при сдаче нормативов на получение краповых беретов, прокомментировал президент союза "Офицеры Группы Альфа" Алексей Филатов на своей странице в соцсети Facebook.

"В спецназовском сообществе разгорается скандал. Спецназ 604-го Краснознамённого центра специального назначения "Витязь" с сегодняшнего дня в знак протеста снимает краповые береты и переходит на обычные уставные кепки. Стороннему наблюдателю это может показаться какой-то ерундой. Но это знаковое событие, учитывая причины такого шага", - написал он 18 октября.

Филатов кратко описал ситуацию, которая сложилась во время сдачи марш-броска, и отметил, что "краповики опешили от такой наглости, но не смолчали". "Завязалась массовая драка, которую, судя по комментариям за кадром, разруливал лично начальник главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорь Семиляк".

Он также сообщил, что несколько десятков человек было снято с дистанции, но им все равно вручили краповые береты. "Краповый берет - это не ЕГЭ, о 100 баллах на котором могут договориться богатые родители, чтобы чадо поступило в престижный вуз. Это не ученая степень, которую чиновники покупают для понтов на визитке. Это даже не мандат депутата, который порой за гигантские деньги приобретают толстосумы ради депутатской неприкосновенности. И если теперь и краповый берет можно получить, "порешав вопросик", то это ни много ни мало, а самое настоящее оскорбление святыни. Так недалеко и до покупки звезд Героя России", - отметил Филатов в публикации, которая, по данным на 03.30 мск сегодня, 20 октября, набрала 22 комментария, пять отметок "Ух ты!", восемь отметок "Возмутительно" и 42 отметки "Нравится".

"Если честно, мне непонятно, какое моральное удовлетворение можно испытать от незаслуженной награды", - недоумевает в комментариях Звягин Александр. Он также отметил, что "звание Героя России уже давно девальвировано, теперь и за краповый берет взялись".

"К чему эти сложности? Машины, драки, судьи... Они такими темпами скоро на удаленке по интернету будут марш-броски сдавать", - иронизирует Евгений Дубленец.

Евгения Шатрова отметила, что "племянника Кадырова сняли с испытаний краповых беретов на полигоне ставропольского учебного центра "Тамбукан".

Аналогичное сообщение Алексей Филатов опубликовал в своем блоге на сайте "Эхо Москвы". Оно набрало, по данным на 02.00 мск сегодня, 20 октября, 87 комментариев.

"Единственная награда, достойная уважения, это полученная на поле боя. Причем ранг не имеет значения", - считает faleeff.

"Если можно купить ЕГЭ и депутатство, то и краповый берет продается. Коррупция не бывает избирательной, она либо есть, либо ее нет", - отметил belousov75.

Инцидент в учебном центра "Тамбукан" бурно обсуждают в соцсетях. Многие комментаторы связали историю нечестной борьбы чеченских бойцов с практикой незаслуженной раздачи званий и наград в республике.

Видеокадры инцидента опубликованы 18 октября в паблике "Армейское: Быль и Байки" на видеохостинге Youtube. Ролик, по данным на 03.30 мск сегодня, 20 октября, набрал 127 897 просмотров, 5,3 тысячи лайков и 103 дизлайка, а также 1275 комментариев. Автор паблика в комментариях напомнил, что "в Росгвардии (официально) опровергли информацию о драке на испытаниях на краповый берет". "Хм, в общем, выводы, что правда, а что нет, делайте сами. Я остался при своем мнении", - отметил он.

При этом автор паблика приводит один из комментариев: "Я в 14-м или в 15-м году в Грозном предварительно сдачу на берет проходил (тут именно о предварительной сдаче пишут). Такая же фигня была, их и подвозили, и под руки хватали и несли, меняли во время марша бронежилеты на пустые, а перед финишем наоборот, и как мне объяснили, это было всегда и считается практически нормой".

"Если страна погрязла во взятках и обмане, то вполне объяснимо, что это добралось до элиты военных", - считает Александр Денисов.

"Представляете, как обидно будет краповику-чеченцу, который достойно получил берет, где-нибудь встретиться со своими товарищами-краповиками на операции, а на него будут поглядывать искоса: а не схалявил ли ты, боец?" - предположил Андрей Иванов.

"Зачем туда приезжали инструкторы из "Витязя"? Пусть сами у себя сдают, сами у себя принимают, сами себе вручают", - предложил Павел Зотов.

"А чего ради краповики снимают береты, которые они заслужили? Вот пускай руководство отменяет результаты испытаний [...] и лишает беретов сачков, которые их не заработали", - задается вопросом Vl Val.

"Я сам ВВшник, пацаны на краповый берет наизнанку выворачивались... а этим тупо подарили. Вот она, современная Россия", - посетовал Старый Копарь.

Ролик о ситуации во время сдачи нормативов на краповые береты опубликовал 19 октября паблик "Народный Патриот". По данным на 03.30 мск сегодня, 20 октября, он набрал 61 887 просмотров, 1,1 тысячи лайков, 45 дизлайков и 496 комментариев.

"Деградация уже коснулась и таких структур, которые всегда имели определенную репутацию в силовом блоке", - отметил Роджер Фокс.

"Обидно за ребят, которые с честью и полностью выполнили задания. А этим поступком обесценили уважение к краповым беретам. Держитесь, мужики!" - написал Василий Самарин.

"Все продали - и честь, и достоинство, и память погибших ребят", - посетовал Джимми Дюк.

"Обиделись зачем? Че, как дети-то? Спецы типа не знают, где живут и кому служат?" - задается вопросом пользователь с ником "U.V.S. музыка каверы лес".

75 612 просмотров и 1673 комментария набрал, по данным на 03.30 мск 20 октября, ролик о сдаче нормативов, опубликованный в паблике "Солдат удачи".

"Почему не наказали командиров тех, которые рекомендовали и подписывали "данный" состав на допуск к сдаче нормативов?" - интересуется Vovik Gora.

"Не в первый раз знаки отличия вручают ни за что - медали, ордена, теперь береты. Кто-то ЕГЭ на 100 баллов сдает, кто-то премию нобелевскую за мир получает", - отметил PAN SAMOLETIK.

"Если звезды Героев раздают направо и налево, почему береты нельзя? Все уже порешали, конфликта не было, все по кайфу было, кто не согласен - тот иноагент и раскачиватель лодки", - написал пользователь под ником Sorrow.