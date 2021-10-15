Дагестанский активист Халитов арестован на 10 суток

15 октября 2021, 18:45

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Суд в Махачкале признал Салима Халитова виновным в неповиновении сотруднику полиции. Активист утверждает, что это силовики напали на него.

"Кавказский узел" сообщал, что Салим Халитов после сентябрьских выборов в Госдуму и Народное собрание Дагестана провел серию акций протеста. 30 сентября, во время первой сессии республиканского парламента, он вышел на пикет с заявлением о нелегитимности нового созыва. 13 октября Халитов провел еще один пикет - с требованием вернуться к всенародным выборам главы Дагестана. На следующий день Халитов был задержан у металлодетектора на входе на центральную площадь Махачкалы и доставлен в отделение полиции.

Халитов был членом комиссии с правом совещательного голоса на выборах в Госдуму и Народное собрание Дагестана, которые проходили с 17 по 19 сентября. На второй день голосования суд в Махачкале по требованию председателя участковой избирательной комиссии №1123 удалил Халитова с участка. Основанием стало то, что Халитов "передвигался по избирательному участку, разговаривал на повышенных тонах и задавал вопросы по прописке избирателей". Сам Халитов заявил, что успел предотвратить "карусели" и выявил ряд других нарушений, в связи с чем написал заявление в полицию. Решение суда он оспорил.

Советский районный суд Махачкалы постановил арестовать активиста Салима Халитова на 10 суток. Его признали виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП - неповиновение сотруднику полиции, сообщил сегодня на личной странице в Twitter координатор движения "Наблюдатели Дагестана" Руслан Ахалчи.

Эта информация была опубликована сегодня и на сайте суда. "Суд, рассмотрев поступивший материал, постановил признать Халитова виновным в совершении вменяемого административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, исчислив этот срок с 16.25 14 октября 2021 года", - говорится в сообщении. При каких обстоятельствах произошло неповиновение, там не уточняется.

Вечером 13 октября Халитов заявил о нападении на него силовиков. По мнению активиста, они пытались спровоцировать его на драку, чтобы были основания для доставления в отдел полиции и составления протокола об административном правонарушении. Халитов предположил, что силовики хотели помешать проведению пикета в день избрания главы Дагестана Народным собранием республики, передал 13 октября "Черновик".

14 октября главой Дагестана был избран Сергей Меликов. За его кандидатуру проголосовали 82 из 87 депутатов, присутствовавших на сессии Народного собрания республики. Избрание Меликова продемонстрировало отсутствие оппозиции в парламенте Дагестана, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Силовики-провокаторы были не форме, но, по словам Халитова, он знал их в лицо. Активист рассказал, что один из силовиков ударил его, а другие намеревались схватить Халитова. "Я понял это и намеренно начал кричать: "Помогите!" - рассказал Халитов. После его криков нападавшие не стали предпринимать активных действий, сообщили 14 октября "Кавказ.Реалии" (издание включено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов).

Подробнее о выборах, которые прошли в сентябре в Дагестане и других регионах, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования". Новости о выборах в СКФО и ЮФО собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".