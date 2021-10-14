14 октября 2021, 18:49

Активист Салим Халитов задержан в Махачкале

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Салим Халитов задержан у входа на центральную площадь Махачкалы и доставлен в отделение полиции, сообщил координатор движения "Наблюдатели Дагестана" Руслан Ахалчи. 

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября, во время первой сессии Народного собрания Дагестана, Салим Халитов вышел на пикет в Махачкале с заявлением о не легитимности республиканского парламента нового созыва. В тот же день депутаты избрали новым председателем парламента Заура Аскендерова - руководителя фракции "Единой России" и бывшего депутата Госдумы. 13 октября Халитов провел еще один пикет - с требованием вернуться к всенародным выборам главы Дагестана.

Халитов был членом комиссии с правом совещательного голоса на выборах в Госдуму и Народное собрание Дагестана, которые проходили с 17 по 19 сентября. На второй день голосования суд в Махачкале по требованию председателя участковой избирательной комиссии №1123 удалил Халитова с участка. Основанием стало то, что Халитов "передвигался по избирательному участку, разговаривал на повышенных тонах и задавал вопросы по прописке избирателей". Сам Халитов заявил, что успел предотвратить "карусели" и выявил ряд других нарушений, в связи с чем написал заявление в полицию. Решение суда он оспорил.

Халитов был задержан при попытке пройти на центральную площадь Махачкалы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор движения "Наблюдатели Дагестана" Руслан Ахалчи.

"Его остановили сотрудники полиции прямо у рамок металлодетектора, установленных у входа на центральную площадь. Зайти на площадь ему не дали и отвезли в Кировский отдел полиции города. Затем его перевезли в отделение по Советскому району Махачкалы, где он и находится на данный момент", - рассказал Ахалчи в 18.00.

Дозвониться до самого Халитова корреспонденту "Кавказского узла" пока не удалось. Также по состоянию на 18.00 не ответили на звонок и в пресс-службе МВД Дагестана.

Напомним, 17 сентября президент Владимир Путин представил в Народное собрание Дагестана три кандидатуры на пост главы республики. Кроме действующего врио главы региона Сергея Меликова, претендентами на должность названы член избиркома Самир Абдулхаликов и зампредседателя Народного собрания Камил (также упоминается в СМИ как Камиль) Давдиев. Эти кандидаты малоизвестны в республике и не представляют интересы политических кругов или бизнес-сообщества, их выдвижение было формальностью, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. Сегодня Сергей Меликов был избран главой Дагестана. За его кандидатуру проголосовали 82 из 87 депутатов, присутствовавших на сессии Народного собрания республики.

Подробнее о выборах, которые прошли в сентябре в Дагестане и других регионах, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования". Новости о выборах в СКФО и ЮФО собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".

Примечание:

"Махачкалинцы высказались за прямые выборы главы Дагестана", "Кавказоведы назвали крепкими позиции Меликова перед голосованием в парламенте", "Аналитики назвали роль главы Дагестана ключевой при выборе спикера парламента".

Автор: Расул Магомедов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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