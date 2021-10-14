Объединение дел Ахмеднабиева и Камалова в ЕСПЧ указало на системность угрозы для журналистов

14 октября 2021, 22:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Решение Европейского суда по правам человека об объединении дел Ахмеднаби Ахмеднабиева и Хаджимурада Камалова не отразится на сроках рассмотрения жалоб и на размерах компенсации, указал привлеченный "Кавказским узлом" адвокат Тумас Мисакян. Два дела сведены в одно, чтобы привлечь внимание к решению суда и указать на тенденции в государстве, подчеркнула правозащитница Галина Арапова*.

Как писал "Кавказский узел", в 2016 году родственники корреспондента "Кавказского узла" Ахмеднаби Ахмеднабиева, застреленного в Дагестане 9 июля 2013 года, подали в Европейский суд по правам человека жалобу на неэффективное расследование преступления. Следователи за восемь лет не установили ни исполнителя, ни заказчика убийства, констатировали родственники журналиста по случаю очередной годовщины смерти Ахмеднабиева. Сегодня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобы родственников убитых дагестанских журналистов Ахмеднаби Ахмеднабиева и Хаджимурада Камалова и объединил два дела в одно производство.

1 октября 2014 года "Кавказским узлом" совместно с Союзом журналистов России была учреждена ежегодная премия имени Ахмеднаби Ахмеднабиева для журналистов, пишущих о Кавказе. В этом году первое место досталось Алексею Пивоварову за видеорепортаж "Почему Дагестан стал горячей точкой на карте эпидемии".

Объединение дел Ахмеднабиева и Камалова не скажется на рассмотрении в Европейском суде по правам человека, рассказал адвокат Тумас Мисакян, привлеченный "Кавказским узлом". "То, что дела объединены, никак не повлияет на ход судебного дела и не ускорит итог. "Это ни на что не влияет, просто суд объединил схожие дела", - рассказал Мисакян. На размере возможной компенсации объединение дел также не отразится, добавил адвокат.

Мисакян отказался отвечать на вопрос о том, будут ли заявители рассматривать мирное соглашение, или они настроены на разбирательство в ЕСПЧ, так как "отвечать не имеет права"."Вопросы мирного урегулирования запрещено обнародовать, иначе есть риск признания жалобы неприемлемой. Это правило обязательно для всех сторон процесса", - подчеркнул Мисакян.

Дела объединены из-за их схожести, согласилась журналистка, директор Центра защиты прав СМИ** Галина Арапова*. "Решение носит процессуальный характер: дела схожи, поэтому их и объединили. На итог суда это никак не повлияет. На заявителях объединение дел также никак не отразится. Просто будет одно решение вместо двух. Также объединение дел не повлияет и на сроки рассмотрения жалоб", - рассказала Арапова**.

Однако, по ее словам, объединение жалоб используется ЕСПЧ для эффективности: большое число заявителей в одном деле привлекает больше внимания, что указывает на тенденцию и системность проблем.

Гендиректор компании "Свобода слова", учредитель газеты "Черновик" Хаджимурад Камалов был убит 15 декабря 2011 года недалеко от офиса издания в Махачкале. Убийцы выстрелили в журналиста 14 раз. Раненый Камалов скончался по дороге в травмпункт. Дело об убийстве Камалова рассматривается судом в Ростове-на-Дону с января. Опрошенные "Кавказским узлом" коллеги убитого журналиста сочли доказательную базу по этому делу неубедительной.

Председатель "Союза журналистов Дагестана" Али Камалов, дядя Хаджимурада Камалова, пока не принял решение, готов ли он пойти на мировую и отказаться от рассмотрения дела в ЕСПЧ, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Об объединении дел узнал от юриста, он звонил. К какому-то взвешенному решению пока не пришел. Дело в том, что дело Хаджимурада Камалова находится на завершающей стадии, в отличие от дела Ахмеднабиева. Я прикинул, что дело Камалова завершится в декабре. Когда я стал изучать дело Ахмеднабиева, то мне показалось, что оно неперспективное, раскрытия преступления не (стоит) ждать. На размер компенсации объединение не повлияет", - рассказал Али Камалов.

Расследование убийства Хаджимурада Камалова продолжается в России, и главное - привлечь к ответственности истинных убийц, сколько бы времени на это ни ушло, сообщил брат убитого Магди Камалов. Он отметил, что не обращался в Европейский суд по правам человека и не планирует получать компенсацию, если она будет назначена.

"Никакие деньги не вернут мне брата, я требую справедливости, а не денег. Я не обращался в ЕСПЧ, так как он лишь может присудить компенсацию, но найти убийц не поможет. Постараюсь объяснить супруге брата свою позицию", - сказал Камалов. Он добавил, что решение об объединении дел в Европейском суде по правам человека его не интересует.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликованы биографии Ахмеднаби Ахмеднабиева и Хаджимурада Камалова. События вокруг расследования убийства Ахмеднаби Ахмеднабиева освещаются на тематической странице "Убийство Ахмеднабиева".

* 8 октября 2021 года Минюст России внес Галину Арапову в "Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента".

** организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.