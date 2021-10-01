Саакашвили доставлен в Руставскую тюрьму

01 октября 2021, 20:44

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в тюрьме в Рустави, с ним встретилась народный защитник Нино Ломджария. Власти признали, что вплоть до задержания Саакашвили распространяли дезинформацию о его местонахождении, указал эксперт Грузинского центра аналитики Лаша Брегвадзе.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня Михаил Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию, а затем уточнил, что находится в Батуми. Политик опубликовал видеообращение, записанное на фоне улиц ночного города, и призвал своих сторонников 2 октября вместе с ним принять участие в голосовании на муниципальных выборах, а 3 октября собраться в центре Тбилиси. В "Едином национальном движении" пояснили, что Михаил Саакашвили планировал появиться на публике лишь завтра, после окончания голосования на муниципальных выборах. Однако уже сегодня правоохранители задержали его.

Михаил Саакашвили заранее объявлял о возвращении в Грузии, но говорил, что это произойдет 2 октября, то есть в день проведения муниципальных выборов. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили предупреждал, что бывшего президента арестуют прямо в аэропорту. О том, что ждет Саакашвили после возвращения на родину, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?".

Михаил Саакашвили успел разместить на личной странице в Facebook еще одно обращение к своим сторонникам. "С большой вероятностью меня задержат в Тбилиси, но я хочу сказать, чтобы вы ничего не боялись, чтобы вы пошли завтра на выборы и проголосовали. И третьего числа мы все вместе будем праздновать победу. Я очень тверд, и приехал для того, чтобы вам помочь. Другого пути у меня нет. Я ничего не боюсь, и вы ничего не бойтесь", - говорит Саакашвили на аудиозаписи, переведенной корреспондентом "Кавказского узла".

Эта публикация появилась за 10 минут до задержания Саакашвили, сообщили "Новости-Грузия".

Михаил Саакашвили активизирует избирателей, поскольку от голосования зависит проведение внеочередных выборов в парламент, указал ранее "Кавказскому узлу" сотрудник "Института европейских ценностей Грузии" Мамука Жгенти. Заявления Саакашвили увеличат явку, но результаты "Грузинской мечты" станут только лучше, спрогнозировал политолог Гия Абашидзе.

Саакашвили доставлен в тюрьму в Рустави, туда же направились адвокаты Михаила Саакашвили и активисты ЕНД, сообщил "Sputnik Грузия", сопроводив публикацию на своей странице в Telegram видео. В кадре полицейские машины одна за другой проезжают через охраняемые ворота.

К зданию тюрьмы стянуто беспрецедентное количество силовиков, у здания установлены специальные металлические преграды, сообщило "ТВ Пирвели". В эфире телеканала было представлено видео, на котором полицейские ведут улыбающегося Михаила Саакашвили. На нем наручники.

Михаила Саакашвили посетила в Руставской тюрьме омбудсмен Нино Ломджария, со ссылкой на пресс-службу народного защитника передал "ИнтерпрессНьюс". Нино Ломджария отметила, что у нее не будет политических вопросов к Саакашвили. "Меня будет интересовать его правовой статус как заключенного. Задержанные часто говорят с нами о своем состоянии и о том, нужна ли им какая-либо помощь. Я обо всем этом спрошу", - процитировал омбудсмена телеканал "Рустави 2".

Саакашвили задержан на фоне противоречивых заявлений грузинских властей

Лидер партии "Лело" Бадри Джапаридзе назвал арест Саакашвили "спектаклем". "Мы видели заявление Михаила Саакашвили о том, что он находится в Грузии. Затем последовали заявления «Грузинской мечты» о том, что это ложь и он не перейдет границу. Вечером нам с гордостью сообщили, что Михаил Саакашвили арестован. Это еще один спектакль «Грузинской мечты», которая пытается прикрыть собственную неудачу тем, что государство сегодня не функционирует", - процитировало Джапаридзе "ТВ Формула".

МВД Грузии сегодня заверяло, что Саакашвили не пересекал границу Грузии, а лидер партии "Грузинская мечта" называл постановочным видео бывшего президента. Однако уже после задержания премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что "у правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем".

Правительство Грузии признало, что распространяло дезинформацию, констатировал эксперт по вопросам безопасности Грузинского центра аналитики, бывший начальник Руставской тюрьмы Лаша Брегвадзе.

"Правительство лгало весь этот день, отрицая присутствие Саакашвили в Грузии. Выходит, что заместитель министра внутренних дел врал, и никто в Украине не подтверждал, что Саакашвили находится в Украине", - сказал Брегвадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Лаша Брегвадзе добавил, что до сих пор непонятно, каким образом Саакашвили попал на территорию Грузии. "Следует признать, что грузинские правоохранительные органы не справляются с контролем государственной границы. У нас есть несколько "зеленых коридоров", через которые люди проникают в Грузию из Турции", - пояснил Брегвадзе.