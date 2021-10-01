Михаил Саакашвили. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

01 октября 2021, 19:20

Михаил Саакашвили задержан в Грузии

Сотрудники правоохранительных органов задержали третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Михаил Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию, а затем уточнил, что находится в Батуми. Политик опубликовал видеообращение, записанное на фоне улиц ночного города, и призвал своих сторонников 2 октября вместе с ним принять участие в голосовании на муниципальных выборах, а 3 октября собраться в центре Тбилиси. В свою очередь МВД заверило, что Саакашвили не пересекал границу Грузии, а лидер партии "Грузинская мечта" назвал постановочным видео бывшего президента. Михаил Саакашвили действительно находится в Батуми, но официально появится на публике лишь завтра, после окончания голосования на муниципальных выборах, сообщили в "Едином национальном движении". Эксперты отметили, что заявления Саакашвили привлекли внимание избирателей к выборам.

Михаил Саакашвили обещал вернуться в Грузию 2 октября, в день проведения муниципальных выборов. Бывший президент будет задержан в аэропорту, как и все, кто попытается этому помешать, заверил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. О том, что ждет Саакашвили после возвращения на родину, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?".

О задержании Михаила Саакашвили сообщил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.  "Третий президент Грузии, находящийся в розыске Михаил Саакашвили, задержан", - привело его слова издание Report.

По его словам, операция прошла "на высоком уровне". "Наши правоохранители провели операцию по задержанию разыскиваемого Михаила Саакашвили на самом высоком уровне. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем", - привело его слова издание.

Гарибашвили поблагодарил всех участников операции. "Выбрано было такое время и место, чтобы препятствующие задержанию факторы были минимальны", - процитировало его агентство "Новости Грузия". Он также добавил, что Саакашвили помещен в пенитенциарное учреждение.

Михаил Саакашвили заочно осужден в Грузии на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Ему также предъявлены другие обвинения.

Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее указали, что возвращение Саакашвили в Грузию может спровоцировать беспорядки из-за столкновений между его противниками и сторонниками. Грузинские политологи также не исключили, что мобилизация сторонников и противников бывшего президента может повлиять на ход выборов.

Материалы о ситуации вокруг возвращения бывшего президента в Грузию "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".

Примечание:

"Саакашвили анонсировал участие в голосовании на выборах", "Президент Грузии раскритиковала правящую партию за реакцию на слова Саакашвили", "Новость о приезде Саакашвили в Тбилиси вызвала резонанс в грузинском обществе".

Автор: "Кавказский узел"

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