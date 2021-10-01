Заявления Саакашвили привлекли внимание избирателей к выборам

01 октября 2021, 16:02

Михаил Саакашвили активизирует избирателей, поскольку от голосования зависит проведение внеочередных выборов в парламент, указал сотрудник "Института европейских ценностей Грузии" Мамука Жгенти. Заявления Саакашвили увеличат явку, но результаты "Грузинской мечты" станут только лучше, спрогнозировал политолог Гия Абашидзе.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня Михаил Саакашвили заявил о возвращении в Грузию, причем уточнив, что находится в Батуми. Политик опубликовал видеообращение, записанное на фоне улиц ночного города, и призвал своих сторонников 2 октября вместе с ним принять участие в голосовании на муниципальных выборах, а 3 октября собраться в центре Тбилиси. Партия "Единое национальное движение" (ЕНД) пообещала, что Саакашвили появится на публике сразу после завершения голосования. В свою очередь МВД заверило, что Саакашвили не пересекал границу Грузии, а лидер партии "Грузинская мечта" назвал постановочным видео бывшего президента.

Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили предупредил, что если бывший президент попытается вернуться, то будет задержан уже в аэропорту - как и все, кто попытается этому помешать. О том, что ждет Саакашвили после возвращения на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?".

Заявления Саакашвили приведут к увеличению явки на выборы, причем активизируются не только сторонники ЕНД, но и сторонники партии "Грузинская мечта". Правящая партия получит даже больше голосов, чем было бы, не заяви Саакашвили о своем возвращении, спрогнозировал главный аналитик неправительственной организации "Центр гражданского мониторинга" Гия Абашидзе.

Политолог констатировал, что Саакашвили проигнорировал слова европейских дипломатов, которые призывали его не возвращаться в страну и не создавать угрозу дестабилизации. "Если Саакашвили позиционирует себя как западный политик и не прислушивается к мнению, к голосам с Запада, то это уже проблема его и его партии", - сказал Абашидзе корреспонденту "Кавказского узла".

Он уверен, что в случае пересечения грузинской государственной границы Саакашвили был бы арестован. Если в итоге выяснится, что Саакашвили солгал, это отразится на репутации бывшего президента и исключит возможность продолжения им политической деятельности в какой бы то ни было демократической стране, полагает Абашидзе.

Бывший президент рассчитывает привлечь на свою сторону ту часть электората, которая всегда поддерживает действующую власть, а сейчас может усомниться в устойчивости позиций "Грузинской мечты", заявила политолог Хатуна Лагазидзе сегодня в прямом эфире телекомпании "Мтавари архи".

Она не исключила, что Саакашвили действительно прибыл в Грузию. "Какими бы ни были утверждения "Грузинской мечты" о том, что Саакашвили нет в стране, государственные структуры полностью деморализованы <...> после этого видео и заявления", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Лагазидзе, прозвучавшие сегодня в прямом эфире телекомпании "Мтавари архи".

Саакашвили пытается привлечь внимание избирателей к этим выборам, поскольку они, по сути, являются референдумом - по их итогам определится, пройдут ли весной 2022 года внеочередные выборы в парламент страны, указал корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Института европейских ценностей Грузии" Мамука Жгенти.

"Логично, чтобы все избиратели приняли бы участие в этих выборах, но с практической стороны - насколько это возможно? Много трудностей: пандемия коронавируса, вызвавшая введение разных регуляций в Грузии, финансовая сторона, отсутствие возможности проголосовать", - сказал Жгенти.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что возвращение Саакашвили в Грузию может спровоцировать беспорядки из-за столкновений между его противниками и сторонниками.

Михаил Саакашвили не смог бы проголосовать на выборах, даже если бы имел гражданство Грузии. Это выборы в органы местного самоуправления, а избирательное законодательство Грузии запрещает участвовать в таком голосовании гражданам, постоянно проживающим за рубежом, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.

"Если на период проведения выборов избиратель проживает в другом мажоритарном округе, то он лишается права голосовать по мажоритарной системе. По этой причине избиратели, проживающие за рубежом, лишены права голосовать на этих выборах. Они указаны в едином списке избирателей, но там стоит соответствующая пометка о том, что они пребывают за границей", - сказала Иоселиани.

Михаил Саакашвили заочно осужден в Грузии на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Ему также предъявлены другие обвинения, указано в биографической справке о Саакашвили, подготовленной "Кавказским узлом".

Материалы о ситуации вокруг возвращения бывшего президента в Грузию "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".