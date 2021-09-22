22 сентября 2021, 06:35

Чиновники заподозрены в махинациях с землей в Экажево

Сотрудники администрации села Экажево в Ингушетии подозреваются в том, что необоснованно выдали местным жителям документы о наличии у них земельных участков стоимостью 1,3 миллиона рублей.

По версии следствия, в течение девяти месяцев, с октября 2017 года, чиновники администрации села Экажево выдали нескольким местным жителям выписки из похозяйственной книги, куда были внесены ложные сведения о наличии у них земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. На основании этих документов сельчане зарегистрировали землю, общая кадастровая стоимость которой составляет более 1,3 миллиона рублей, считают следователи. 

Чиновники заподозрены в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ), сообщило 21 сентября Следственное управление Следственного комитета по Ингушетии на своем сайте. Количество подозреваемых по делу сотрудников администрации не уточняется. Отметим, максимальное наказание по этой статье - до четырех лет лишения свободы. 

"Кавказский узел" также сообщал, что в июле бывший глава администрации села Барсуки приговорен к четырем годам лишения свободы условно за необоснованную выдачу документов о наличии земельных участков у местных жителей.

Примечание:

"Чиновники из ингушского села заподозрены в махинациях на более 26 миллионов", "Чиновники в Ингушетии заподозрены в мошенничестве на более 14 миллионов", "23 человека обвинены по делу о мошенничестве с маткапиталом в Ингушетии".

Автор: "Кавказский узел"

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