Чиновники заподозрены в махинациях с землей в Экажево

22 сентября 2021, 06:35

Сотрудники администрации села Экажево в Ингушетии подозреваются в том, что необоснованно выдали местным жителям документы о наличии у них земельных участков стоимостью 1,3 миллиона рублей.

По версии следствия, в течение девяти месяцев, с октября 2017 года, чиновники администрации села Экажево выдали нескольким местным жителям выписки из похозяйственной книги, куда были внесены ложные сведения о наличии у них земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. На основании этих документов сельчане зарегистрировали землю, общая кадастровая стоимость которой составляет более 1,3 миллиона рублей, считают следователи.

Чиновники заподозрены в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ), сообщило 21 сентября Следственное управление Следственного комитета по Ингушетии на своем сайте. Количество подозреваемых по делу сотрудников администрации не уточняется. Отметим, максимальное наказание по этой статье - до четырех лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также сообщал, что в июле бывший глава администрации села Барсуки приговорен к четырем годам лишения свободы условно за необоснованную выдачу документов о наличии земельных участков у местных жителей.