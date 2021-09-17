Проблемы с видеонаблюдением на избирательных участках зафиксированы в Ингушетии

17 сентября 2021, 13:24

Камеры видеонаблюдения не работают в помещениях семи территориальных избирательных комиссий в Малгобеке, Карабулаке, Магасе и Сунже, пожаловались кандидаты.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в России началось голосование на выборах в Госдуму, оно продлится до 19 сентября. В Ингушетии параллельно проходят выборы депутатов Народного собрания республики. В Ингушетии нет активных предвыборных дебатов, а вся агитация сводится к билбордам вдоль дорог, сообщили жители республики. Всех неугодных кандидатов сняли с предвыборной гонки, создается иллюзия выборов, считают опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

В помещениях семи территориальных избирательных комиссий (ТИКов) в Ингушетии сегодня не работают камеры видеонаблюдения, следует из данных сайта "Карта нарушений на выборах", который запустило движение "Голос"*. Речь идет о двух ТИК в Малгобеке, двух – в Карабулаке, а также избиркомах в Магасе и Сунже. Все семь жалоб поступили от одного или нескольких кандидатов.

"Кавказский узел" не может проверить информацию о работе камер на указанных в жалобах участках. На сайте избиркома Ингушетии, по состоянию на 13.24 мск 17 сентября, информации об этом нет.

Ранее, в ходе предвыборной кампании, на сайте "Карта нарушений на выборах" были опубликованы еще четыре жалобы. "Партия Дела" указывала на невозможность зарегистрировать кандидатов на выборы в Народное собрание Ингушетии, а также на угрозы и агрессивные действия со стороны представителей избирательной комиссии. На сайтах городского совета Назрани и администрации Малгобекского муниципального района были размещены статьи, которые авторы жалоб сочли агитацией в пользу партии власти.

На выборах депутатов Госдумы в Ингушетии образован один одномандатный избирательный округ № 13, в котором избирается только один депутат. Депутаты Народного собрания избираются по республиканскому избирательному округу (пропорциональная система), в парламенте 32 места. Для участия в выборах в Госдуму и местный парламент по федеральному округу зарегистрировано 14 политических партий. По Ингушскому одномандатному округу номер 13 в выборах участвуют пять кандидатов, все они выдвинуты политическими партиями. В выборах депутатов Народного собрания участвуют четыре региональных отделения партий. От партии "Единая Россия" на места в парламенте претендуют 59 кандидатов, от КПРФ – 36, от "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 33, от ЛДПР – 37 кандидатов. Кандидат от "Яблока", глава Конституционного суда Ингушетии Аюп Гагиев, снял свою кандидатуру. после того, как избирком Ингушетии нашел формальный повод для аннулирования его регистрации.

Подробнее о выборах рассказывается в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".

* – организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.