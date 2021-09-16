Жители Ингушетии назвали вялой предвыборную кампанию в республике

16 сентября 2021, 03:00

В Ингушетии нет активных предвыборных дебатов, а вся агитация сводится к билбордам вдоль дорог, сообщили жители республики. Всех неугодных кандидатов сняли с предвыборной гонки, создается иллюзия выборов, считают опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

Как писал "Кавказский узел", 18 августа стало известно, что избирком Ингушетии нашел формальный повод для аннулирования регистрации кандидата от партии "Яблоко", главы Конституционного суда Ингушетии Аюпа Гагиева в депутаты Госдумы. В ответ он сам снял свою кандидатуру.

17, 18 и 19 сентября в Ингушетии состоится голосование на выборах депутатов Госудумы восьмого созыва и выборах депутатов Народного собрания республики седьмого созыва, сообщил 27 июля Избирком Ингушетии. На выборах депутатов Госдумы в Ингушетии образован один одномандатный избирательный округ № 13, в котором избирается только один депутат. Депутаты Народного Собрания избираются по республиканскому избирательному округу (пропорциональная система), в парламенте 32 места. Для участия в выборах в Госдуму и местный парламент по федеральному округу зарегистрировано 14 политических партий. По Ингушскому одномандатному округу номер 13 в выборах участвуют пять кандидатов, все они выдвинуты политическими партиями. В выборах депутатов Народного собрания участвуют четыре региональных отделения партий. Он партии "Единая Россия" на места в парламенте претендуют 59 кандидатов, от КПРФ - 36, от "Справедливая Россия- Патриоты-За правду" - 33, от ЛДПР – 37 кандидатов, говорится в сообщении от 14 августа на сайте Избиркома республики.

Агитационная кампания, по сравнению с выборами в предшествующие годы, проходит вяло, заявили корреспонденту "Кавказского узла" жители Ингушетии. По их словам, в основном, агитация представлена билбордами, размещенными вдоль дорог.

"Я потерял интерес к предвыборной кампании с тех пор, как снялся Аюп Гагиев. Я вижу только Руслана Муцольгова, потому что он активен в соцсетях, по дебатам. Он говорил про ингушских политзаключенных и о том, какие реформы произойдут, если «Яблоко» пройдет на выборах", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель ингушского отделения Правозащитного центра «Мемориал»* Тамерлан Акиев.

Он отметил, что не следит за агитацией других кандидатов. "Были предложения голосовать за коммунистов, в пику партиям от власти. Агитация идет активно где-то в соцсетях, где говорят про кандидатов [...] кто-то призывает поддержать определенных кандидатов», - рассказал Акиев.

«Единственные, кто заявляет о себе, - это представители партии "Яблоко"», - согласен с ним сопредседатель партии «Гражданская инициатива» Магомед Хазбиев.

Он отметил, что в предвыборной кампании участвует партия власти и ее сателлиты – коммунисты, ЛДПР и «Справедливая Россия». "А нашу партию «Гражданская инициатива», «Партию дела» не допустили к выборам, как и кандидата Аюпа Гагиева", - посетовал он.

По словам Хазбиева, депутаты ингушского парламента, выступившие против соглашения о границе с Чечней, не участвуют в выборах. «Насколько мне известно, ни один из депутатов парламента, которые проявили себя как настоящие патриоты осенью 2018 года, не будут избираться в Госдуму», - заявил он.

«Выборы проходят по принципу "не испортить то, что есть", [...] большого выбора нет. Есть иллюзия выбора, но выбирать не из кого, и самим партиям предложить нечего», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" блогер Ахмед Барахоев.

Вебдизайнер Исропил считает, что в республике нет протестной активности перед выборами. «Ни призывов бойкота, ни призывов голосовать за «Яблоко», ни агитации против «Единой России» [...] Даже «Совет тейпов» и остальные говорят то же, что по телевизору: идите голосуйте, а за кого, сами решайте», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кандидаты и активисты призвали проголосовать на выборах

Ранее председатель «Совета тейпов» Мурад Даскиев попросил жителей Ингушетии прийти на избирательные участки. «Более 250 лет назад наши прадеды решили жить вместе с Россией. Сегодня наша республика является неотъемлемой частью РФ, и живем мы по законам нашей страны. Всем известна обстановка, в которой живет наш регион в последние годы. Остаются нерешенными вопросы по Пригородному району, подписанному соглашению о передачи земли (Чечне) и другие», - заявил Даскиев в видеообращении Youtube-канале Совета тейпов Ингушетии, опубликованном 7 сентября.

«Мы хотим, чтобы Ингушетия стала мощной и процветающей, чтобы дети могли учиться и развиваться. Ингуши всегда отличались высокой социальной активностью, и мы надеемся, что так будет и в этот раз — в день выборов депутатов Государственной думы и Народного собрания Ингушетии. Мы призываем всех прийти на избирательные участки и сделать свой осознанный выбор», - заявил он.

Кандидат в депутаты Государственной думы от партии «Яблоко» Руслан Муцольгов в прямом эфире национального телеканала раскритиковал действующие провластные партии в Госдуме и парламенте Ингушетии, сообщило 14 сентября издание "Фортанга" на своей странице в Instsgram. Он призвал жителей в обязательном порядке принять участие в предстоящих выборах и предотвратить фальсификации на голосовании.

Кандидат в депутаты Народного собрания Ингушетии от КПРФ Аслан Хамхоев разъяснил 13 сентября на своей странице в Facebook схему голосования. Он также призвал голосовать за партию, которая сможет изменить положение к лучшему и «остановить разрушение страны и республики».

Активист Исрапил Нальгиев на своей странице в Facebook опубликовал сообщение о флешмобе в поддержку лидеров протеста в республике в дни проведения выборов. "Просто не отдаем никому свои голоса... Проводим акцию - пишем в бюллетень "Свободу ЗАРИФЕ, и всем политзаключенным!", - написал он 12 сентября.

26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный, согласованный с властями митинг против соглашения о границе с Чечней. Протестующие не разошлись на ночь, и утром силовики попытались разогнать их. Произошли столкновения. Уже после, в начале апреля 2019 года, в республике прошли массовые аресты активистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингушетия: за девять дней задержаны 40 активистов". По данным Правозащитного центра "Мемориал"*, по состоянию на 21 июля по "ингушском делу" были вынесены обвинительные приговоры в отношении 37 человек. Все судебные процессы проходят за пределами республики – в Ставропольском крае. Преследование ингушских активистов ведется по политическим мотивам и направлено на прекращение публичной критики власти, утверждают правозащитники.