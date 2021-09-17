Наблюдатели сообщили о нарушениях на выборах в Краснодарском крае

17 сентября 2021, 11:23

Массовый подвоз избирателей на участки и нарушения при заполнении документов зафиксированы на избирательных участках Кубани, сообщили наблюдатели и депутат Александр Коровайный.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 сентября кубанские избиратели заявили о принуждении к голосованию на работе. Бюджетников и работников предприятий на Кубани заставляют открепляться от избирательных участков по месту жительства и голосовать по месту работы, что позволяет контролировать явку, утверждали представители партий. Кубань находится в первой пятерке регионов с наибольшим количеством жалоб на нарушения, сообщил активист движения "Голос"* Давид Канкия.

Александр Коровайный – независимый депутат Ейского районного совета. 6 августа полицейские составили на него административный протокол за опубликованный в январе ролик в поддержку Навального. Коровайный назвал дело попыткой помешать его выдвижению кандидатом в депутаты Госдумы. 8 сентября стало известно, что суд в Ейске отказался принять иск прокуратуры о снятии с выборов в Госдуму Коровайного. Но ведомство настаивало, что Коровайный принимал участие в акции в поддержку Навального и дискредитировал политику российских властей.

О нарушениях на выборах в Краснодарском крае сообщил сегодня депутат Ейского районного совета Александр Коровайный. В Приморско-Ахтарске член комиссии пыталась выдать бюллетени по ксерокопии паспорта. В помещении для голосования три входа, через которые проходят люди. На главном входе не написан номер избирательного участка, он не указан нигде, сообщается в Telegram-канале депутата. "Еще на этом УИК реестр голосующих на дому только в электронном виде, и знакомиться с ним членам комиссии с совещательным голосом не разрешают", – написал Коровайный.

В качестве еще одного нарушения указан массовый подвоз избирателей на участок. "На участке в станице Челбасской автобусами осуществляется подвоз избирателей", – сказано в публикации. Запись сопровождается снимками, на которых показаны автобус и люди на избирательном участке.

"В Кущевке на участке документы заполняются в отдельной комнате. Наблюдателей туда не допускают <…>. На УИК 1711 Каневской тоже автобус", – сообщается в Telegram-канале.

Также в качестве нарушений указано, что на УИК 1702 Каневской наблюдателей посадили за углом спиной к урнам и кабинкам для голосования. Запись сопровождена фотографией.

На сайте "Карты нарушений на выборах", которую запустило движение "Голос"*, к 11.10 мск 17 сентября по выборам в Краснодарском крае опубликовано 18 сообщений. В одном из них указано, что на УИК 904 города Геленджик в школе №5 помещение не готово ко времени открытия участка. "Ящики для голосования не продемонстрированы комиссии", – написал наблюдатель.

В другом сообщении указано, что на УИК № 4709 в станице Староминской председатель отказался предоставить должным образом оборудованное место наблюдателю. "Председатель постоянно корректирует свои действия с администрацией Староминского района", – сказано в сообщении, автором которого также указан наблюдатель.

Напомним, что в единый день голосования, 19 сентября, в Краснодарском крае, помимо выборов в Госдуму, пройдут выборы, досрочные выборы и довыборы депутатов и глав в городах и сельских поселениях, указано в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".

* – организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.