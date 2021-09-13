Вице-премьер Чечни объявил об увольнении педагогов за поборы в школе

13 сентября 2021, 08:13

Директор и два учителя школы в Аргуне уволены за поборы с родителей учеников, сообщил вице-премьер Чечни Вахит Усмаев. Некоторые пользователи Instagram высказались в поддержку уволенных учителей.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров в начале сентября заявил о недопустимости поборов в школах и призвал родителей сообщать, если у их детей в школе впредь потребуют деньги. Родители чеченских школьников заявили в Instagram, что не последуют призыву Рамзана Кадырова и не рискнут жаловаться на поборы. Практика денежных сборов сохранится и после заявления главы Чечни о ее недопустимости, предположили пользователи соцсети.

К призыву Рамзана Кадырова сообщать о поборах в школах 4 сентября присоединился зампредседателя правительства Чечни Вахид Усмаев. Он заявил, что по поручению Кадырова в регионе будет усилена работа по пресечению возможных поборов, следует из публикации "Грозный Информ".

Директор школы и два педагога школы №2 в Аргуне были уволены после проверки информации о поборах, сообщил зампредседателя правительства Чечни Вахит Усмаев. "По поступившей информации, два педагога указанного учебного учреждения требовали денежные средства у учащихся. В результате проверки выяснилось, что информация соответствует действительности и учителя собирали денежные средства за уборку класса. На месте дал поручение освободить от занимаемой должности директора и двух учителей школы №2. Ещё раз напоминаю, что такие поборы не допустимы и будут строго пресекаться в соответствием с действующим законодательством", – написал Усмаев 13 сентября на своей странице в Instagram.

К 08.10 мск 13 сентября эта запись на странице Усмаева в Instagram, на которую подписаны около 90,4 тысячи пользователей, набрала 1434 отметки "нравится" и 220 комментариев. Большая часть их авторов встала на стороне уволенных учителей.

"Мархет Халидовна была классной руководительницей моей девочки в течение пяти лет. Это педагог с большой буквы, любящую свою профессию. За эти годы не было, чтобы она просила деньги. Как можно так наговаривать на человека?" – спросила sirievaaina.

"Почему-то мне всегда казалось что если учителя требуют деньги, то это идёт от директора или ещё выше. Это сугубо личное моё мнение", – поделился muslim_grozny_007.

"Это неправда! Я была на этом собрании мы родители сами решили собрать на уборку. Мархет никогда ничего не требовала, она просто золотой человек и учитель самый лучший", – считает soltaevaalisa.

"Мархет Халидовна и Деши Абубакаровна – это мои бывшие учителя (самые образованные, ответственные, справедливые). Именно на них держалась вторая школа. Мархет, моя бывшая классная руководительница вообще с нас не требовала денег. Даже когда у нас пропадали книги , она сама шла и покупала нам их. Деши нам преподавала русский язык в 9 классе. Когда Деши нас подготавливала к ОГЭ, нужны были справочники , а она не прося у нас ничего сама распечатала и отдала. Просто смешно читать, что их отстранили от должности", – заявил пользователь kgrkhdjva.15.

"Ну не заслужили эти учительницы, которые отдали столько лет этой "неблагодарной" работе, такого конца. Если таких профессионалов своего дела будут увольнять, то кто останется учить наших детей?" – спросил пользователь mila_djam.

Согласно статье 28 Федерального закона "Об образовании", материально-технические условия для образовательной деятельности школ учебных заведений обеспечиваются из бюджета, сказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" юрист Мухадин Карданов. "То есть все сборы на ремонт, учебники и тому подобные нужды незаконны... Единственные средства, которые может принимать школа или детсад от родителей - это добровольные пожертвования, к уплате которых никто не имеет права принуждать", - пояснил Карданов.

Другая часть пользователей высказалась одобрительно о жестких мерах против поборов в школах. "За охрану, за уборку класса, за еду которые дети вообще не кушали, за ремонт, на нужды класса, учителю! Как же хорошо что это прекратится", – написал пользователь kheda_cosmetolog. "Вот бы в нашей школе так ж", – отметил пользователь httpsyoutu.beptccl51eccc.

Напомним, что родители грозненских школьников и в сентябре 2020 года жаловались, что собирают деньги на покупку школьной формы, тетрадей, учебников, а также на нужды образовательного учреждения. Минобразования Чечни заявило, что школы обеспечены всем необходимым и что от родителей жалоб на поборы на поступало. Практика поборов в школах Чечни существует на фоне добровольно-принудительных отчислений в Фонд Кадырова, отметили политолог Алексей Малашенко и правозащитник Олег Орлов.