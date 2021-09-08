Завуч школы в Дагестане уволен после требования носить косынки

08 сентября 2021, 13:35

Заместитель директора школы в Маджалисе Адамкади Курбанкадиев подписал заявление об увольнении по собственному желанию, но утверждает, что сделал это под давлением руководства, которое выставило его инициатором проверки наличия головных платков у учениц.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре появилось резонансное видео о том, как заместитель директора в школе села Маджалис Кайтагского района Дагестана осматривает учеников у рамки металлоискателя и пропускает в классы лишь тех девочек, которые пришли в косынках. Действия завуча вызвали негодование родителей учеников. Администрация района пообещала наказать сотрудника школы. Чиновники пояснили, что даже если косынка - часть школьной формы, ее отсутствие не может быть основанием для отстранения от занятий.

В соседней с Дагестаном Чечне еще в 2006 году было введено обязательное ношение головного платка школьницами с десяти, а в некоторых школах и с семи лет. Это же требование распространяется на студенток. Нарушителей попросту не пропускали в учебные заведения, хотя новые требования не имели под собой никаких правовых оснований, указано в справке "Кавказского узла" "Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне". Жители Дагестана ранее, наоборот, жаловались на сбор сведений о девочках в хиджабах в школах Махачкалы, которым занимались чиновники Минобрнауки и городского управления образования. Чиновники списали свои действия на инициативу педагогов.

Приходить на занятия с непокрытой головой запрещал девочкам замдиректора Маджалисской средней школы Адамкади Курбанкадиев, он уже уволен. "Мы уволили заместителя директора, который превысил свои должностные полномочия", — сообщил начальник отдела образования Кайтагского района Шамиль Магомедов.

По его словам, платок прописан в уставе школы как необязательный предмет одежды. "Это просто элемент одежды, обязательного ношения нет", — пояснили в администрации. Как указал Шамиль Магомедов, аналогичные правила действуют и в других школах республики, обязательное ношение платков не практикуется, передал 7 сентября телеканал "360".

Адамкади Курбанкадиев настаивает, что проверял наличие косынок по распоряжению начальства, которое теперь это отрицает. "Под давлением заставили написать заявление, а то, говорят, по статье уволим. Я не понимаю, в чем моя вина. Беспредел. В нашем районе в этом году ввели дополнительный атрибут – косынку. Директор мне сказала, что будем проверять наличие платков, я всего лишь исполнял свою работу. Теперь она отпирается, что такое говорила. Они хотят из меня дурачка сделать", - процитировало 7 сентября Курбанкадиева сетевое издание "Подъем" (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в 2019 году).

Родители и ученики, как утверждает уволенный, лично к нему претензий не имеют. "Родители на моей стороне. Ученицы уже поняли, что это не моя прихоть. Я утром встречал детей, проверял форму и косынки. Была установка: кто без косынок, провести профбеседу. Я с косынками пропускал, а остальных оставлял, чтобы после поговорить. Я не хотел нарушать учебный процесс и заходить к каждому в класс", - добавил Адамкади Курбанкадиев.

Проверка инцидента с косынками в маджалисской школе продолжается, сообщил со ссылкой на Министерство образования Дагестана "Подъем".

На видео, опубликованном 6 сентября в YouTube-канале True Dagestan, родители вступают в спор с заместителем директора, который не пропускает в школу девочек с непокрытой головой. Он отказывается с ними разговаривать и ссылается на директора школы. Поговорив по телефону, мужчина указывает девочкам без косынок, чтобы те прошли в классы.

В ситуацию с косынками вмешалась Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила, чтобы школу проверила и прокуратура. "Большой общественный резонанс вызвала ситуация по принуждению учениц школы им.Э.Д.Темирханова села Маджалис Кайтагского района Дагестана к обязательному ношению головных уборов на занятиях, а также внесению изменений в уставные документы образовательной организации по данному вопросу. В связи с этим мною направлено обращение прокурору Республики Дагестан с просьбой проверить указанные факты и в случае необходимости принять меры прокурорского реагирования", - привел 7 сентября слова Москальковой "Интерфакс".

По словам Москальковой, ситуацию взял под свой контроль уполномоченный по правам человека в регионе Джамал Алиев, сообщило 7 сентября РИА "Новости".

На сайтах Минобразования Дагестана, уполномоченного по правам человека в республике и Генпрокуратуры, по состоянию на 13.30 мск 8 сентября, нет появилось реакции на случившееся в маджалисской школе.