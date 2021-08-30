Защита Джумаева подала апелляцию на фоне более мягких приговоров по “январскому делу”

30 августа 2021, 15:15

Защита обжаловала сегодня приговор Сайд-Мухаммаду Джумаеву, осужденному на пять лет за драку с силовиками. Этот приговор стал самым суровым после январских протестов в поддержку Навального в Москве. Мать осужденного заявила, что он не имеет отношения к оппозиции, а на акции защищал себя и других протестующих от силовиков.

Как писал "Кавказский узел", 19 августа Тверской райсуд в Москве приговорил Микаила Мархиева, больше известного под своим прошлым именем - Сайд-Мухаммад Джумаев - к пяти годам колонии. Он признан виновным в том, что 23 января он вступил в противоборство с силовиками на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Суд необоснованно назначил Джумаеву почти максимальный срок наказания, суровый приговор вынесен в назидание другим, считает защита. Приговор раскритиковали и пользователи соцсетей.

На резонансном видео столкновения Джумаева с силовиками молодой человек отбивается от дубинок ОМОНа и полиции. Сама драка занимает 20 секунд и начинается тем, что Сайд-Мухаммад Джумаев бросается на группу силовиков, идущих разгонять протестующих. Под градом ударов он сначала отступает к линии митингующих, защищаясь руками и один раз замахиваясь ногой. Потом его сбивают на асфальт, и Джумаев скрывается в толпе. Согласно обвинительному заключению, Джумаев на митинге за Навального нанес множество ударов двум сотрудникам ОМОНа и полицейскому. Следственный комитет вменил ему первую часть упомянутой статьи: "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

Мархиевы добровольно перечислили компенсацию силовикам

Сегодня адвокат Джумаева Мурад Мусаев подал краткую жалобу на приговор своему подзащитному. Адвокат указал корреспонденту "Кавказского узла", что силовики, проходившие по делу как потерпевшие, отказались в суде от каких-либо претензий - и моральных, и материальных.

"У нас два довода в апелляции. Первое - это то, что не было двух эпизодов [преступления], это единое действие. Но не буду вдаваться в юридическую технику. А второе - что это чудовищное бесчеловечное наказание, пять лет лишения свободы в колонии общего режима. При тех смягчающих обстоятельствах, которые есть в материалах дела, это беспрецедентно жесткое наказание, на наш взгляд, не мотивированное с точки зрения закона", - пояснил Мусаев.

Он уточнил, что в материалах дела его подзащитный фигурирует под обеими фамилиями – Мархиев и Джумаев. "Это абсолютно семейно-бытовая история, никакого отношения не имеющая к известному событию", - отметил Мусаев.

Мать осужденного Лиза Мархиева указала, что по документам ее сын значится Микаилом Михайловичем Мархиевым. "Фамилию Джумаев он сменил еще три года назад., потому что отца он знать не знает. Меня возмущает, что моего сына называют уроженцем Чечни. Он родился и жил в Москве. Чеченского языка не понимает. В Чечне был только один раз. Я – ингушка. Сын часто бывал в Ингушетии", - рассказала Лиза Мархиева корреспонденту "Кавказского узла".

Силовики, признанные потерпевшими, не просили о компенсации, но Мархиевы все равно перечислили им деньги. "Троим потерпевшим мы перечислили на счета материальную компенсацию за возможный моральный вред, хотя физического вреда им не было нанесено", - сообщила Лиза Мархиева.

На дело Джумаева отреагировали власти Чечни, где живут родственники осужденного по отцу. Советник главы республики Рамзана Кадырова Адам Делимханов предлагал Джумаеву отречься от оппозиции, обещая, что глава Чечни поможет ему решить проблемы с законом. После того как Джумаев проигнорировал это предложение, спикер чеченского парламента Магомед Даудов назвал активиста провокатором. Вызванные к нему родственники Джумаева указали, что не общаются с Сайд-Мухаммадом, но при этом взяли на себя ответственность за поступок молодого человека, сообщается в справке "Кавказского узла" "Казус Джумаева: между Кадыровым и Навальным".

Мархиева настаивает, что ее сын - не оппозиционер

Как утверждает Лиза Мархиева, ее сын не имеет никакого отношения к оппозиции. "Это неправда, что он единственный чеченец, который показал себя оппозиционером. Он не имеет отношения к оппозиции. Он просто показал себя мужчиной. Эта черта, присущая моей семье: справедливость, мужество, отчаянность. Это черты моего характера, моих родителей, моих братьев, но ни в коем случае не этих Джумаевых, которые, как трусливые зайцы, перед всем миром отказались от моего ребенка. Его биологический отец никогда не принимал участия в его воспитании - ни духовно, ни материально", - подчеркнула Мархиева.

На то, что Джумаев стал первым за многие годы чеченцем, выступившим на стороне оппозиции, указывли чеченский блогер Муса Ломаев и правозащитник Оюб Титиев. Джумаев участием в акции в Москве показал федеральным властям, что возможности Кадырова по контролю за уроженцами Чечни преувеличены, заявил ранее "Кавказскому узлу" правозащитник Руслан Кутаев.

Лиза Мархиева также указала на нелогичность позиции обвинения. "Я была свидетельницей, присутствовала на предпоследнем заседании перед приговором. Меня поражает следующее. Когда [в деле] было три эпизода, прокурор запросил пять лет. Но когда признали два эпизода, прокурор запросил уже шесть лет", - удивилась мать осужденного.

Возмутило Мархиеву и то, как именно описывали действия ее сына на акции протеста. "Он сказал, что Сайд-Мухаммад целенаправленно кинулся на этих омоновцев, выражался нецензурной бранью и якобы выкрикивал какие-то лозунги. Какие лозунги? Мой сын никакого отношения к политике не имеет, к Навальному отношения не имеет. И нецензурная брань - это вообще не его лексикон. К тому же, кто и как мог услышать его слова в том шуме, что стоял на площади?" - указала Лиза Мархиева.

Однако версия обвинения в итоге была принята судом, констатировала мать осужденного. "И потом судья принимает это со слов прокурора и говорит: «Мы не можем не верить людям в погонах»", - посетовала Мархиева.

По ее мнению, Джумаев был вынужден защищать себя и незнакомых людей вокруг, которых избивали силовики. "Мой сын защищал себя и людей вокруг - его друзей рядом на тот момент не было. Там людей избивали, и он сам оказался среди этого, увидел, что сзади девочки, женщины стоят, и кинулся защищать их и всех, кто рядом стоял. И вот за это он и наказан. Потом его друзья появились. Они и люди, которые рядом стояли, утверждают, что он защищал себя, свою жизнь и людей, которые стояли вокруг", - подчеркнула Мархиева.

Сын, по ее словам, содержится в СИЗО "Матросская тишина", жалоб от него сейчас нет, хотя ранее в другом изоляторе были проблемы, связанные с недостатком прогулок. "Свиданий после приговора не было. На последнем заседании не могли говорить, там полицейские не дают. Общались глазами - я поддерживала его глазами: «Сыночек, держись, всё нормально, ты молодец, защищал себя и людей, не расстраивайся»", - рассказала Мархиева.

Она подтвердила, что советник Кадырова Адам Делимханов обещал помощь в случае явки Джумаева с повинной. "Нам не нужна помощь. Вообще, мой мальчик вырос в интернациональной среде. Ему разницы нет: кабардинец, русский, осетин, чеченец, ингуш, украинец. Ему важна душа человека. У нас такая семья. Мой сын – человек, который никогда за всю свою жизнь ни одного административного взыскания не получал. И такой суровый приговор несправедлив", - считает Мархиева.

Апелляция подана в последний день

У защиты было десять дней на обжалование приговора, указал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Абусупьян Гайтаев, не являющийся участником процесса. "Защитник должен в 10 дней подать хотя бы краткую жалобу. Развернутую апелляцию он может подать уже после назначения заседания Апелляционного суда", - пояснил он. По словам адвоката, крайний срок подачи адвокатом апелляции приходился на 29 августа, но так как это выходной день, то закон разрешал подать апелляцию и сегодня.

В пресс-службе Тверского районного суда Москвы затруднилась дать корреспонденту "Кавказского узла" разъяснения касательно фабулы обвинения. "Приговором Тверского районного суда от 19 августа Мархиев Микаил Михайлович (Джумаев) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса, на основании части 2 статьи 69. Путем частичного сложения наказания назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбытием наказания в колонии общего режима. Это все, что было оглашено судьей непосредственно, когда оглашался приговор", - сказала представительница суда.

Другие осужденные по "январскому делу" в Москве получили до трех лет колонии

Первым участником январских акций в поддержку Навального в Москве, приговоренным к реальному сроку, стал 36-летний бизнесмен Тимур Салихов. 16 марта Тверской районный суд Москвы приговорил его к двум годам колонии общего режима по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии, передало 19 марта Deutsche Welle.

22 июня Тверской районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима участников митинга 23 января Ольгу Бендас и Александра Глушкова. По версии следствия, Бендас несколько раз ударила полицейского на митинге. В деле фигурировало видео с акции, на котором Бендас держит в руках полицейскую дубинку и называет ее трофеем, сообщила в день приговора "Медиазона".

Уже в августе суд приговорил участника московской акции 23 января Александра Федерякова к полутора годам колонии общего режима по делу о распылении баллончика в сотрудника ОМОН. Свою вину он не признал. Защита настаивала, что в действительности газ распылил другой человек в похожей куртке, а опознание Федерякова по видео было ошибочным. Потерпевший силовик заявил, что вообще не видел нападавшего, сообщила 9 августа "Новая газета".

Кроме того, в апреле Мещанский суд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима Павла Грин-Романова, который принимал участие в московской акции в поддержку Навального, состоявшейся 31 января. Защита обжаловала приговор и 20 июня добилась снижения срока наказания до трех лет. Грин-Романов признал вину в том, что распылил газовый баллончик в лицо сотруднику ОМОН. По словам осужденного, он сделал это, испугавшись за жену, рядом с которой силовик избивал протестующего, сообщило 20 июня "ОВД-Инфо".

Напомним, что 23 и 31 января по всей России, в том числе на юге страны, прошли массовые акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Протесты, признанные политологами самыми массовыми за последние десятилетия, не помешали суду 2 февраля приговорить Навального к трем с половиной годам колонии взамен назначенного ранее условного наказания по делу "Ив Роше". Правозащитный центр "Мемориал"* признал оппозиционера политзаключенным.

Резонансным уголовным преследованием участника январских акций в поддержку Навального на юге России стало дело краснодарца Владимира Егорова. 23 января он залез на памятник казачеству перед зданием краевой администрации и демонстративно снял штаны. 18 июня суд в Краснодаре приговорил Владимира Егорова к двум годам лишения свободы условно из-за его резонансного перформанса со снятием штанов на памятнике казачеству. Активист был признан виновным в хулиганстве по мотивам политической ненависти. Егорову также был наказан арестом по административной статье об организации несанкционированного митинга. За время судебных разбирательств активист потерял семью и заработок. Его адвокат указал на нарушения в деле, а представители творческих профессий назвали перформанс Егорова свободным выражением эмоций.

Другой активист, 17-летний ростовчанин, обвинялся в призывах к массовым беспорядкам на акции в поддержку Алексея Навального. Уголовное дело возбудили за день до самой акции, 22 января. 8 июля Ленинский районный суд Ростова-на-Дону прекратил уголовное преследование юноши. Ему был назначен судебный штраф в размере 30 тысяч рублей.

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