Ленинский районный суд Ростова-на-Дону. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

08 июля 2021, 18:29

Суд прекратил дело о призывах к беспорядкам в Ростове-на-Дону

Суд в Ростове-на-Дону прекратил уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города, обвиняемого в призывах к массовым беспорядкам на акции за Навального.
Как писал "Кавказский узел", следователи в Ростове-на-Дону 22 января возбудили против 17-летнего подростка уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам на акции в поддержку Алексея Навального, 23 января у него дома прошел обыск. Уголовное дело в отношении ростовчанина поступило в суд 1 июля. Следствие попросило прекратить дело.
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону сегодня согласился с просьбой следователей прекратить дело.
"Решением Ленинского районного суда удовлетворено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении [17-летнего ростовчанина] и назначен судебный штраф в размере 30.000 рублей", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
Комментариями оштрафованного судом молодого человека и его представителей "Кавказский узел" пока не располагает.
Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".
Примечание:

"Ростовский суд оставил в силе арест сторонников Навального", "Адвокаты сообщили о применении силы к сторонникам Навального в Ростове-на-Дону", "Ростовский активист арестован за анонс акции в поддержку Навального".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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