Суд прекратил дело о призывах к беспорядкам в Ростове-на-Дону

08 июля 2021, 18:29

Комментариями оштрафованного судом молодого человека и его представителей "Кавказский узел" пока не располагает.

"Решением Ленинского районного суда удовлетворено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении [17-летнего ростовчанина] и назначен судебный штраф в размере 30.000 рублей", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Суд в Ростове-на-Дону прекратил уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города, обвиняемого в призывах к массовым беспорядкам на акции за Навального.

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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